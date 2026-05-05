Švajčiari posilnení štyrmi hráčmi z NHL. Josi hlási: Bude to veľká slávnosť

Nico Hischier (13) sa teší z gólu v zápase Rakúsko - Švajčiarsko na MS v hokeji 2024. (Autor: TASR/AP)
TASR|5. máj 2026 o 11:07
Švajčiarska hokejová reprezentácia môže na domácom svetovom šampionáte počítať s ďalšími štyrmi hráčmi z NHL.

Národný tím posilnia obranca Roman Josi z Nashvillu a útočníci Nino Niederreiter z Winnipegu, Nico Hischier a Timo Meier z New Jersey.

Jois: Je to obrovské privilégium

Skúsený Josi povedie Švajčiarov s kapitánskym „céčkom“ na drese. „Veľmi sa teším, že sa čoskoro pripojím k tímu, navyše na domácich majstrovstvách sveta. Je to obrovské privilégium hrať na šampionáte pred našimi neuveriteľnými fanúšikmi.

Bude to veľká slávnosť a už sa jej nemôžeme dočkať,“ citoval web watson.ch zadáka Predators, ktorého doplnil Niederreiter: „Verím, že šampionát bude jeden veľký sviatok. Urobíme všetko pre to, aby sme vás urobili hrdými.“

Do play off NHL nepostúpili ani Devils s Hischierom a Meierom, ktorí tak boli voľní pre potreby národného tímu.

Zažijeme jeden veľký hokejový sviatok

„Teším sa, že sa opäť všetci stretneme v reprezentácii a v Zürichu zažijeme jeden veľký hokejový sviatok,“ uviedol Hischier na sociálnych sieťach Švajčiarskeho hokejového zväzu (SIHF).

Naopak, na domácich MS sa nepredstaví jeho spoluhráč z New Jersey Jonas Siegenthaler, 28-ročného obrancu vyradilo zranenie. Čaká sa ešte na vyjadrenie útočníka Philippa Kurasheva zo San Jose, ktorého čakajú lekárske vyšetrenia.

Štvorica sa pridá k ďalšiemu hráčovi z NHL Piusovi Suterovi, center St. Louis sa už dávnejšie pripojil k reprezentačnému tímu.

Do prípravy sa zapoja už aj finalisti play off domácej National League, z kádra majstrovského Fribourgu-Gottéron posilnia národné mužstvo brankár Reto Berra, obranca Simon Seiler a útočníci Christoph Bertschy a Attilio Biasca, z HC Davos prídu brankár Sandro Aeschliemann, obrancovia Lukas Frick a Sven Jung, ako aj útočníci Yannick Frehner a Simon Knak.

Švajčiarsky výber na MS sa tak bude výrazne líšiť od toho, ktorý sa predstavil v príprave proti slovenským reprezentantom. Tím trénera Vladimíra Országha ho dokázal raz zdolať (3:1) a raz s ním prehral (3:5).

Obhajcovia striebra sa na domácich MS predstavia v A-skupine v Zürichu proti úradujúcim majstrom sveta Američanom, Fínom, Nemcom, Lotyšom, Rakúšanom, Maďarom a Britom.

