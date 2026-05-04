VIDEO: Finále snookru ako z filmu a druhý Číňan na tróne. Duel dospel do rozhodujúceho frejmu

MS v snookri 2026
Finále:
Wu I-ce (Čína-10) - Shaun Murphy (Angl.-8) 18:17
Čínsky hráč snookeru Wu I-ce získal prvýkrát v kariére titul majstra sveta. Vo finále svetového šampionátu zdolal v pondelok v Sheffielde Angličana Shauna Murphyho po najtesnejšom možnom výsledku 18:17.
Dvadsaťdvaročný Wu sa stal druhým najmladším hráčom histórie, ktorý získal titul. Mladší bol pri svojom prvom titule iba Škót Stephen Hendry.
V historickej tabuľke prekonal Číňan svojho finálového súpera, ktorý vybojoval svoj jediný titul v roku 2005, kedy bol o tri mesiace starší.
V súčasnosti už 43-ročný Murphy sa druhého prvenstva nedočkal, vo finále neuspel rovnako ako v rokoch 2009, 2015 a 2021.
Wu na tróne vystriedal svojho krajana Čao Sin-tchunga a stal sa druhým Číňanom i Ázijčanom s majstrovským titulom.
Vstup do finále mal lepší Wu, ktorý získal pre seba úvodné tri frejmy a po prvom hracom dni viedol 10:7.
Pondelkové popoludnie však patrilo Murphymu, ktorý vstúpil do druhého dňa šnúrou piatich víťazných frejmov a dostal sa do vedenia. Čínsky hráč sa však spamätal a nasledoval vyrovnaný boj.
Do rozhodujúceho 35. frejmu dospel súboj o titul prvýkrát od roku 2002. Vtedy zvíťazil vo finále Angličan Peter Ebdon nad Stephenom Hendrym 18:17.
Prvý sa dostal k potápaniu Murphy a nazbieral osem bodov, no Wu rozhodol nábehom 85 bodov. Číňan pritom najtesnejším možným spôsobom zvíťazil už v semifinále, keď zdolal Marka Allena 17:16.
Hráč zo Severného Írska navyše v predposlednom frejme nepremenil čiernu guľu v tréningovej pozícii na víťazstvo.
Prehľad majstrov sveta od roku 2000:
2000 Mark Williams (Wal.)
2001 Ronnie O'Sullivan (Angl.)
2002 Peter Ebdon (Angl.)
2003 Williams
2004 O'Sullivan
2005 Shaun Murphy (Angl.)
2006 Graeme Dott (Škót.)
2007 John Higgins (Škót.)
2008 O'Sullivan
2009 Higgins
2010 Neil Robertson (Aus.)
2011 Higgins
2012 O'Sullivan
2013 O'Sullivan
2014 Mark Selby (Angl.)
2015 Stuart Bingham (Angl.)
2016 Selby
2017 Selby
2018 Williams
2019 Judd Trump (Angl.)
2020 O'Sullivan
2021 Selby
2022 O'Sullivan
2023 Luca Brecel (Belg.)
2024 Kyren Wilson (Angl.)
2025 Čao Sin-tchung (Čína)
2026 Wu I-ce (Čína)