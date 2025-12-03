Program, výsledky, skupiny a tabuľky - Slovensko na MS vo florbale žien 2025 (+ formát)

MS vo florbale žien 2025 sa hrajú od 6. do 14. decembra 2025 v českých mestách Brno a Ostrava. Ide o 15. edíciu ženského záverečného turnaja, ktorý sa uskutočňuje každé dva roky.
Slovenky sa predstavia v B-skupine v Brne, kde odohrajú všetky súboje v skupinách.
Na úvod ich čakajú súperky z Poľska, tento duel bude pre slovenský národný tím veľmi dôležitý z pohľadu ďalšieho priebehu šampionátu.
Následne sa Slovenky stretnú s vicemajsterkami z Fínska a v tretí hrací deň si skrížia florbalky s úradujúcimi majsterkami sveta Švédkami.
Slovenky na poslednom MS obsadili piate miesto, čím vyrovnali svoje maximum z Bratislavy 2017.
Formát MS vo florbale žien 2025
Florbalové šampionáty majú netradičný formát. Dôvodom sú výkonnostné rozdiely medzi tímami.
Na turnaj sa kvalifikovalo 16 krajín, ktoré sú rozdelené do 4 skupín po 4 tímy. Prvé dve skupiny (A a B) sú výkonnejšie silnejšie než skupiny C a D.
Prvé dva tímy v skupinách A a B postupujú priamo do štvrťfinále. Tímy na treťom a štvrtom mieste si zahrajú play-off o štvrťfinále, v ktorom zabojujú proti prvým dvom tímom zo skupín C a D.
Slovenky sa tak s určitosťou predstavia aj vo vyraďovacej časti šampionátu.
Pozrite si program, výsledky, tabuľku a nomináciu Slovenska na MS vo florbale žien 2025.
Program Slovenska na MS vo florbale žien 2025
Základná skupina
Sobota 6. december o 20.30 h:
Slovensko - Poľsko
Nedeľa 7. december o 13.00 h:
Slovensko - Fínsko
Pondelok 8. december o 20.00 h:
Slovensko - Švédsko
Tabuľka skupiny B na MS vo florbale žien 2025
Tabuľky a skupiny na MS vo florbale žien 2023
Skupina A
Skupina B
Skupina C
Skupina D
Nominácia Slovenska na MS žien 2025
Brankárky: Pavlína Farulová (ŠK 98 Pruské), Romana Veleková (Bulldogs Brno/ČR)
Hráčky: Klára Grossová, Barbora Kocúrová, Daniela Hrabovská (všetky FbK Kométa Spišská Nová Ves), Katarína Klapitová (Red Ants Winterthur/Švaj.), Hana Vendžurová (Bulldogs Brno/ČR), Paulína Hudáková, Linda Pudišová (obe FBC Ostrava/ČR), Nikol Drábeková (Floorball Uri/Švaj.), Zuzana Mrázová, Tamara Dobošová (obe FBK Harvard Partizánske), Kristína Belicová (Florbal Chodov/ČR), Lenka Červená, Sophia Sabolová (obe 1. SC Vítkovice/ČR), Laura Chúpeková, Alexandra Faktorová (obe MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto), Jana Trošková (ŠK 98 Pruské), Eva Ragačová (FbŠ Bohemians Praha/ČR), Eva Mária Kamenská (Florbal Chomutov/ČR)
Realizačný tím: Michal Jedlička – hlavný tréner, Dušan Ďuríček – tréner, Marek Tupý – kondičný tréner, Lukáš Praus – fyzioterapeut, Viliam Štofira – fyzioterapeut, Juraj Kašuba – vedúci družstva, Rajmund Szikora – doktor, Ondřej Houra – asistent trénera