Slovenským florbalistkám vyšiel vstup na MS junioriek, dokázali zaskočiť favoritky

MS junioriek vo florbale - skupina B
Slovensko – Švajčiarsko 2:2 (1:0, 0:0, 1:2)
Góly: 11. Kubašková Tamara (Knotková Katarína), 49. Knotková Katarína – 55. Reusser Norina, 58. Kurz Livia (Reusser Norina)
Slovenské juniorské reprezentantky vo florbale dosiahli na svetovom šampionáte skvelý výsledok, keď vo svojom prvom vystúpení dokázali remizovať s favorizovaným Švajčiarskom 2:2 a neboli ďaleko od víťazstva.
Dievčatá podali skvelý obetavý výkon, za ktorý si vybojovali prvý bod do tabuľky skupiny B. V prípade povinného víťazstva nad Dánskom a lepšieho vzájomného skóre so Švajčiarkami, môžu z druhého miesta postúpiť do semifinále.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švajčiarsko
Zajtra ich však čaká náročný duel proti reprezentácii Česka. Tie dnes zdolali Dánsko presvedčivo 23:0 a sú favoritom tohto merania síl.
Hlasy po zápase
Dušan Ďuríček, tréner Slovenska: „Pred zápasom by sme tento dosiahnutý výsledok celkom určite brali všetkými desiatimi, no v šatni skôr prevláda sklamanie. Remíza je pre nás výborná, no uvidíme, či to pre nás bude niečo znamenať do nasledujúcich bojov.
Dievčatá musíme za predvedenú hru pochváliť, pretože podali v obrane výborný výkon podporený skvelou brankárkou Danielou Zvarovou. O našej remíze rozhodli dve chyby v záverečnej tretine, no musíme dať hlavy hore, pretože šampionát ešte nekončí.“
Daniela Zvarová, najlepšia hráčka zápasu a brankárka Slovenska: „Miešajú sa vo mne pocity radosti a zároveň určitého sklamania, pretože sme s dievčatami neboli ďaleko od víťazstva. Podali sme priam svetový výkon a zobrali sme Švajčiarkam bod, čo nás samozrejme teší.“