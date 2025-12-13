Slovenky zmazali trojgólové manko a vynútili si predĺženie. To však nemalo šťastný koniec

Slovenské reprezentantky na MS vo florbale žien 2025.
Slovenské reprezentantky na MS vo florbale žien 2025. (Autor: FLICKR/INTERNATIONAL FLOORBALL FEDERATION)
Sportnet, TASR|13. dec 2025 o 15:45
V poslednom dueli šampionátu tak zabojujú o celkové 7. miesto.

MS vo florbale žien 2025 - zápas o 5. až 8. miesto

Slovensko - Lotyšsko 3:4 pp (0:2, 1:1, 2:0 - 0:1)

Góly: 29. Hudáková (Hrabovská), 44. Hrabovská (Chúpeková), 52. Chúpeková (Sabolová) - 16. J. Roziteová (Grapenová), 19. Ankudinovová (J. Roziteová), 21. Grapenová (Ankudinovová), 67. Salacieteová

Rozhodovali: Husáková, Patera (obaja ČR), vylúčení: 1:0, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

Diváci: 390

Zostava SR: Farulová – Dobošová, Hrabovská, Klapitová, Kocúrová, Pudišová, Trošková, Belicová, Buková, Drábeková, Faktorová, Grossová, Hudáková, Chúpeková, Kamenská, Mrázová, Ragačová, Sabolová, Tučeková, Vendžurová

Slovenská ženská florbalová reprezentácia si zahrá na majstrovstvách sveta v Česku o konečnú siedmu priečku.

V súboji o 5. - 8. miesto prehrala v Ostrave s Lotyšskom 3:4 po predĺžení.

Záverečné vystúpenie zvereniek trénera Michala Jedličku na turnaji je na programe v nedeľu 14. decembra o 10.30 h proti Dánsku.

Priebeh zápasu Slovensko - Lotyšsko

I. tretina:

Prvý duel Slovenska v skupine o umiestnenie bol dlhé minúty v znamení bojovnosti a vyčkávacej takticky, ani jedno družstvo si nevedelo vypracovať súvislejší tlak.

Slovenky boli síce aktívnejšie, ale efektivita v zakončovaní bola naopak na lotyšskej strane.

V 16. minúte tak otvorila strelecký účet duelu Roziteová a ešte do prestávky zvýšila na 2:0 Ankudinovová.

II. tretina:

Slovenský tím chcel po prestávke zvrátiť negatívny vývoj stretnutia, ale hneď z prvej šance inkasoval od Grapenovej tretí gól do svojej siete.

K nádeji na zvrat prišlo v polovici zápasu, keď sa o prvý slovenský gól v zápase postarala Hudáková.

To dodalo družstvu zvýšenú aktivitu a viacero možností na kontaktný gól, ale do tretej tretiny sa išlo za stavu 1:3 z pohľadu Slovenska.

III. tretina + predĺženie:

Súboj sa napokon podarilo zdramatizovať, Hrabovská využila ponúknutú presilovku a razom bol rozdiel na Lotyšsko už len jednogólový.

Slovenský tlak pokračoval, necelých osem minút pred koncom sa Chúpekovej podarilo vyrovnať.

Slovenky mali možnosti dokončiť víťazný obrat ešte v riadnom hracom čase, ale z tlaku vytúžený štvrtý gól neprišiel.

V samotnom závere dostala jedinečnú možnosť rozhodnúť duel Lotyška Ankudinovová, no jej trestné strieľanie Farulová vychytala.

Predĺženie rozhodla jedna chyba v obrane, ktorú nekompromisne potrestala Salacieteová a vybojovala pre Lotyšsko triumf.

Hlasy po zápase

Michal Jedlička, tréner Slovenska: „Veľmi ťažko sa mi hodnotí. Snažili sme sa a niet čo dievčatám vyčítať. Vypracovali sme si veľké množstvo šancí, dokázali sme vyrovnať. Súper čakal na naše chyby, ktoré občas prišli, no a tú najdôležitejšiu využili na gól počas predĺženia. Hoci Linda Pudišová to mala zložité, ale mohla to riešiť jednoduchším spôsobom.“

Laura Chúpeková, hráčka Slovenska: „Je mi veľmi ľúto, že sme nezvládli tento súboj a že si nezahráme o piate miesto, pretože to bol náš cieľ...“

