Slovenské florbalistky zvládli úvodný duel MS výborne. V každej tretine skórovali minimálne dvakrát

Slovenské florbalistky sa tešia z gólu.
Slovenské florbalistky sa tešia z gólu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|6. dec 2025 o 22:25
ShareTweet0

Najviac gólov zaznamenala Sophia Sabolová, ktorá strelila hetrik.

MS vo florbale žien 2025 - skupina B

Slovensko - Poľsko 7:3 (2:0, 2:0, 3:3)

Góly: 14. Sabolová, 20. Sabolová (Klapitová, Mrázová), 29. Hudáková (t.s.), 37. Hudáková (Chúpeková), 47. Sabolová (Mrázová), 56. Hrabovská (Chúpeková), 57. Chúpeková - 50. Buczeková (Rudzińská), 54. Steinová (Bieniaszová-Krzywiecová), 59. Rudzińská (Buczeková)

Rozhodcovia: Hultberg, Sabanovic (obaja Švéd.), vylúčení: 0:0

Diváci: 1102

Zostava SR: Farulová – Pudišová, Hrabovská, Trošková, Klapitová, Dobošová, Kocúrová, Kamenská, Buková - Chúpeková, Belicová, P. Hudáková - Vendžurová, Mrázová, Sabolová - Drábeková, Grossová, Faktorová - Ragačová

Slovenské reprezentantky vstúpili do MS vo florbale žien 2025 víťazne, keď v skupine B zdolali súperky z Poľska jednoznačne 7:3.

Slovenky mali sobotňajší zápas pod kontrolou, vytvorili si náskok 5:0, až potom dovolili súperkám znížiť.

Po dva góly SR strelili Sophia Sabolová, Paulína Hudáková a Daniela Hrabovská. V druhom stretnutí „béčka“ sa stretli vo veľkom šlágri Švédky s Fínkami, v repríze finále uplynulých dvoch šampionátov sa zrodila remíza 3:3.

Zverenky trénera Michala Jedličku sa v základnej skupine ešte stretnú s dvoma vysoko favorizovanými tímami - obhajkyňami striebra Fínkami (v nedeľu 7. decembra o 13.00 h) a úradujúcimi majsterkami sveta Švédkami (v pondelok 8. decembra o 20.00).

Z výkonnostne silnejšej B-skupiny postúpia všetky štyri tímy, prvé dva pôjdu priamo do štvrťfinále, kým družstvá na tretej a štvrtej priečky čaká play off o štvrťfinále (predkolo play off). Stretnú sa v ňom s druhým, resp. prvým tímom výkonnostne slabšej C-skupiny.

Priebeh zápasu

Po opatrnom úvode sa Slovenky postupne dostali do tempa a v 14. minúte sa ujali vedenia po individuálnom prieniku Sabolovej.

Hráčka 1. SC Vítkovice ešte do prestávky zvýšila náskok, keď pred bránkou úspešne tečovala strelu Klapitovej, gól však pripísali kapitánke SR.

Dvojgólový náskok dodal pokoj do slovenských radov. Sabolová predviedla v 2. tretine ďalšiu dravú akciu, pri ktorej bola faulovaná a z nariadeného trestného strieľania zvýšila na 3:0 P. Hudáková.

Tá istá hráčka pridala štvrtý gól SR a v 47. minúte strelila svoj druhý gól aj Sabolová. Slovenky dominovali a až za stavu 5:0 sa dostali k slovu Poľky, ktoré dvoma gólmi znížili.

Súperkám sa však nepodarilo vrátiť do zápasu, dvoma zásahmi zlomila ich odpor Hrabovská. Kozmetickú úpravu výsledku dala ešte Rudziňská - 7:3.

Tabuľka skupiny B na MS vo florbale žien 2025

Florbal

    Slovenské florbalistky sa tešia z gólu.
    Slovenské florbalistky sa tešia z gólu.
    Slovenské florbalistky zvládli úvodný duel MS výborne. V každej tretine skórovali minimálne dvakrát
    dnes 22:25
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Florbal»Slovenské florbalistky zvládli úvodný duel MS výborne. V každej tretine skórovali minimálne dvakrát