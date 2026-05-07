Slovenky nepotvrdili skvelý vstup do MS junioriek. Neuspeli vo federálnom derby

MS junioriek vo florbale - skupina B
Slovensko – Česko 3:8 (1:3, 1:2, 1:3)
Góly: 13. Ragačová Eva (Kičová Karolína), 29. Vendžúrová Hana), 53. Eszter Söcz (Kubašková Tamara) - 5. Jašková Barbora (Štekerová Nikola), 7. Štekerová Nikola (Jánošová Barbora), 16. Švajcrová Lucie (Hacklová Johana), 24. Pieczonková Nikola (Švajcrová Lucie), 39. Švajcrová Lucie (Pieczonková Nikola), 41. Jánošová Barbora (Jašková Barbora), 46. Bláhová Monika (Jánošová Barbora), 57. Výborná Denisa (Štekerová Nikola)
Slovenská reprezentácia junioriek na florbalovom svetovom šampionáte v Taliansku vo svojom druhom vystúpení v skupine B podľahla rovesníčkam z Čiech 3:8. Slovenky bojovali čo im sily stačili, ale na úspech to nestačilo.
Ešte v polovici duelu to bolo len o dva góly 2:4, no neskôr sa súperkám podarilo odskočiť na rozdiel piatich gólov.
Výborne zachytala slovenská brankárka Claudia Mikešová, ktorá zabránila mnohým gólovým príležitostiam českého tímu.
V piatok od 13.00 Slovenky vyzvú Dánky a ešte stále živia nádej na postup z druhého miesta do semifinále, pretože na diaľku po remíze 2:2 súperia o lepšie celkové skóre so Švajčiarkami.
Hlasy po zápase
Dušan Ďuríček, tréner Slovenska: „Podali sme zodpovedný výkon podložený výborným výkonom aj druhej nominovanej brankárky Claudii Mikešovej, ktorá len potvrdila, že patrí medzi kvalitné brankárky. Zo zápasu mám celkovo dobrý pocit aj keď dievčatá v obrane spravili občas fatálne chyby, no dosiahli sme prijateľný výsledok.“
Tamara Kubašková, najlepšia hráčka zápasu Slovenska: „Odohrali sme dobrý duel, v ktorom sme išli od začiatku až do konca naplno. Mali sme dobrú defenzívu na ktorú sme sa prevažne chceli zamerať a navyše sme strelili aj nejaké góly, čiže sme spokojné.“