Ministerstvo podporí florbal. Na Slovensku vznikne viac ako 100 multifunkčných ihrísk

Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky (MCRŠ SR) ohlásilo v spolupráci so Slovenským florbalovým zväzom (SZFB) ďalší krok v rámci Projektu Olymp v regiónoch.
V hodnote 1,18 milióna eur sa zrealizuje zabezpečenie viac ako 100 multifunkčných prenosných florbalových ihrísk.
Jednou z dlhodobých priorít spolupráce je vytvárať podmienky na šport a pohyb naprieč celým Slovenskom.
„Nehovoríme iba o veľkých investičných zámeroch, ale aj o praktických, dostupných riešeniach, ktoré majú okamžitý dopad na každodenný život detí, škôl a komunít. Práve v tomto kontexte hovoríme o projekte zabezpečenia multifunkčných prenosných ihrísk, ktorý je súčasťou národného športového projektu Generácie Olymp.
Investícia do zdravia mladej generácie
Projekt bol schválený uznesením vlády na tieto účely, je vyčlenených 1,18 milión eur. Verejná obchodná súťaž na dodávateľa už bola vyhlásená, plánované otváranie ponúk je naplánované na 11. mája a očakávame vysúťaženie viac ako 100 florbalových ihrísk,“ uviedol na tlačovej konferencii minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
Projekt vníma ako systémové a racionálne doplnenie infraštruktúrnej politiky štátu v športe: „Uvedomujeme si, že Slovensko má v oblasti športovej infraštruktúry historický dlh. Zároveň si však uvedomujeme, že nie každá obec, mesto alebo škola má kapacitu zapojiť sa do rozsiahlych investičných výziev.
Úlohou štátu je nie iba pripravovať veľké projekty, ale prinášať aj flexibilné riešenia v oblasti infraštruktúry športu, ktoré umožnia rozvoj športových aktivít aj v menších obciach, mestách a školách.
Multifunkčné prenosné ihriská predstavujú takýto model a ide o riešenie, ktoré je mobilné, variabilné a okamžite využiteľné. Vytvára sa priestor pre široké centrum športových a pohybových aktivít, a zároveň umožňuje efektívne využitie verejných zdrojov.“
Huliak ďalej povedal, že ministerstvo tieto projekty nevníma iba ako investíciu do športu, ale aj do zdravia mladej generácie.
„Podpora pravidelného pohybu detí a mládeže je jeden z najdôležitejších krokov, ktoré môže štát urobiť pre budúcu kvalitu života spoločnosti. Pri realizácii tejto aktivity sme si vedome uvedomili to, že spolupracujeme so Slovenským florbalovým zväzom, ktorý s touto aktivitou prišiel. Nápad, ktorý nám dali, považujeme za maximálne efektívny.
Florbal patrí medzi najdynamickejšie rastúce kolektívne športy na Slovensku. Má silnejšiu mládežnícku základňu, výrazné zastúpenie v školskom prostredí a zároveň patrí medzi športy s relatívne veľmi nízkou finančnou náročnosťou.
Florbal patrí medzi najrozšírenejšie športy medzi žiakmi a na stredných školách je dokonca najpočetnejším športom. To jasne potvrdzuje, že ide o šport so stabilnou budúcnosťou. Našim cieľom je investovať do riešení, ktoré majú široký spoločenský dopad, vysokú efektivitu a reálny prínos pre deti, šport, regióny a celú športovú verejnosť. Myslím si, že je fantastická investícia do zdravia a pohybu,“ dodal Huliak.
Florbal je mladý šport, ale veľmi obľúbený
Prezident SZFB Oto Divinský ocenil aktivitu a pomoc v oblasti rozvoja infraštruktúry:
„Veľmi si vážime, že štát vníma dôležitosť športu detí a mládeže, a podporuje projekty a riešenia, ktoré majú reálny dopad na športové aktivity v regiónoch. Florbal je síce mladý šport, ale veľmi obľúbený. Je úzko prepojený so školským športom, dennodenne sa stretávame s deťmi, ktoré majú prirodzený záujem o tento šport.
Je to jednoduchý, dynamický, lacný a dostupný šport, takže má veľký predpoklad k tomu, aby ďalej rástol a bol úspešný. V minulom školskom roku bolo zapojených do školských súťaží viac ako 24-tisíc detí a študentov. V počte zúčastnených žiakov a družstiev sa zaradil na druhé miesto hneď za futbalom.“
Divinský teda verí, že Projekt Olymp má svoje opodstatnenie. „Je to veľmi dôležitý krok k tomu, aby sme ponúkli deťom a mládeži v obciach, kde momentálne nie je športová infraštruktúra zastúpená. Ako zväz sa určite budeme podieľať na tom, aby tieto ihriská boli využívané v čo najväčšej miere.
Je naším cieľom, aby sa vytvorili centrá pohybových aktivít a týmto projektom primäli deti, aby sa viac rozhýbali. Pevne verím, že tento projekt pomôže nielen k rozvoju florbalu, ale aj k iným športovým aktivitám v rámci regiónov celého Slovenska,“ povedal na záver.