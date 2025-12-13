Češky oslavujú historický postup do finále MS. Fínky zdolali až na štrnásty pokus

MS vo florbale žien 2025 - semifinále
Česko - Fínsko 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Gól: 59. Kubečková (Staňková)
Rozhodcovia: Jörgen Andersson a Kevin Cardell
Diváci: 5934
České florbalistky porazili v semifinále majstrovstiev sveta v Ostrave Fínsko 1:0 a prvýkrát postúpili do finále.
V čase 58:41 rozhodla kapitánka Michaela Kubečková. Druhé čisté konto na turnaji udržala brankárka Nikola Príleská.
Zverenkyne trénera Lukáša Procházku majú z 15. šampionátu istú tretiu medailu po bronzoch v rokoch 2011 v St. Gallenu a 2023 v Singapure.
Češky, ktoré na MS porazili Fínsko až na štrnásty pokus, sa v nedeľu stretnú vo finále od 16.00 h s víťazkami súboja medzi Švédskom a Švajčiarskom.
Duel v Ostravar Aréne videlo 5934 divákov, čo je druhá najvyššia návšteva v histórii MS po finále medzi Fínskom a Švédskom z roku 2015 v Tampere (6517).
Na turnaj doteraz zavítalo 47.942 divákov, čo už prekonalo doterajšie maximum 44.513 fanúšikov na MS v Neuchateli v roku 2019.
Priebeh zápasu Česko - Fínsko
Čestné buly vhodila bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová. Príleská v úvode vyrazila strelu Oony Kauppiovej, na druhej strane v 7. min minula bránku Šárka Staňková, ktorá sa dostala pred Miiu Maaranenovú.
Fínska brankárka si poradila aj so strelou Kubečkovej. V 14. min pomohla Seveřankám pravá tyč po strele Venduly Beránkovej. Pred prvou pauzou sa ešte natlačila pred Maaranenovou Karolína Klubalová.
V úvode druhej časti Príleská vystihla blafák Suvi Hämäläinenovej. V 30. min po prihrávke Michaely Mechlovej trafila Barbora Husková pred odkrytou bránkou ľavú tyč.
V čase 37:27 zahrala pred šancou Huskovej rukou Daniela Westerlundová a švédski sudcovia Jörgen Andersson a Kevin Cardell nariadili trestné strieľanie. Kubečková ale na Maaranenovú nevyzrela.
V úvode tretej tretiny po prihrávke Anny Brucháčkovej prestrelila Klubalová. V 49. min neuspela s bekhendovým zakončením Veera Kauppiová.
V závere základnej hracej doby si Maaranenová poradila so strelou Denisy Ratajovej a nepriestrelnosť držala aj Príleská.
V 59. min sa po akcii Staňkovej trafila z ľavej strany k náprotivnej tyči Kubečková, ktorá ale duel kvôli zraneniu nohy nedohrala. Češky odolali pri power play súperke a mohli sláviť historický úspech