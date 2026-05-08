Mladé florbalistky sa na MS trápili s Dánskom, do semifinále ich môže posunúť Česko

MS junioriek vo florbale - skupina B
Dánsko – Slovensko 3:4 (2:1, 1:2, 0:1)
Góly: 9. Thomsenová, 20. Jorgensenová, 28. Abildgaardová – 6. Valentová, 24. Kubašková, 36. Knotková, 54. Vendžúrová
Slovenské florbalové juniorky zdolali vo svojom treťom zápase na MS hráčok do 19 rokov v Taliansku rovesníčky z Dánska tesne 4:3.
V piatkovom stretnutí B-skupiny sa riadne vytrápili, víťazný gól strelila až v 54. minúte Hana Vendžúrová.
Slovenky majú v tabuľke tri body rovnako ako druhé Švajčiarky a najhoršie skončia v skupine na treťom mieste, čo znamená, že majú minimálne istotu boja o konečnú piatu priečku na šampionáte.
Stále si však zachovali šancu na postup do historického semifinále, no potrebujú k tomu prehru Švajčiarska s Češkami (16:00 h) aspoň o 11 gólov.
Zverenky trénera Dušana Ďuríčka sa v prípade účasti v semifinále stretnú s víťazkami A-skupiny Fínkami. Ak budú hrať o 5. miesto, narazia na tretí tím „áčka“, čo bude s najväčšou pravdepodobnosťou Nórsko.
Hlasy po zápase
Dušan Ďuríček, tréner SR: „Bol to veľmi náročný duel a teší nás, že sme ho zvládli. Dánky na MS prišli v podstate len kvôli tomuto stretnutiu a tie dva predchádzajúce doslova vypustili, zatiaľ čo my sme šliapali naplno. Vedeli sme, že to nebude pre nás jednoduché, no stačila nám s Dánkami aj remíza, aby sme hrali o piate miesto. Stále však bolo a je v hre semifinále, no skóre sme si nedokázali vylepšiť a tak sme odkázaní na Češky, ktoré môžu vyhrať nad Švajčiarkami výrazným rozdielom.“
Katarína Knotková, najlepšia hráčka zápasu SR: „Vybojovať toto víťazstvo nebolo vôbec jednoduché, no spoločnými silami sme to s dievčatami zvládli. Tešíme sa z toho a sme v očakávaní, čo sa bude diať v nasledujúcich hodinách.“