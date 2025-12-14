Češky svoju rozprávkovú jazdu za titulom nezavŕšili. Vo finále nedokázali dať ani jeden gól

MS vo florbale žien 2025 - finále
Švajčiarsko - Česko 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Góly: 13. Stettlerová (Larssonová), 60. Gerigová (Fitziová)
Florbalistky Švajčiarska získali titul majsteriek sveta. V nedeľnom finále v Ostrave zdolali domáce Češky 2:0 gólmi Celine Stettlerovej a Isabelle Gerigovej. Švajčiarky získali svoj druhý titul v histórii, predtým triumfovali v roku 2005.
- ONLINE: Švajčiarsko - Česko dnes, MS vo florbale žien 2025 LIVE (finále)
- Program, výsledky, skupiny a tabuľky - Slovensko na MS vo florbale žien 2025 (+ formát)
Češky napriek prehre vo vypredanej Ostravar Aréne dosiahli historicky prvé striebro. Doteraz mali v zbierke dva bronzy z rokov 2011 a 2023.
Návšteva 8844 fanúšikov prekonala rekord MS z finále medzi Fínskom a Švédskom z roku 2015 v Tampere, kam zavítalo 6517 divákov.
Šampionát bol rekordný aj s celkovými 67.736 divákmi počas 48 zápasov, čo prekonalo doterajšie maximum 44.513 fanúšikov z Neuchatelu 2019.
Bronzové medaily si vybojovali Fínky, v severskom derby zdolali v súboji o 3. miesto obhajkyne titulu zo Švédska 6:4.
Švédky vôbec prvýkrát v histórii nezískali na MS cenný kov, predtým získali 9 titulov po sebe.
Slovenské reprezentantky obsadili na šampionáte konečné siedme miesto.