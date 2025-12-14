Češky svoju rozprávkovú jazdu za titulom nezavŕšili. Vo finále nedokázali dať ani jeden gól

Fotka z finálového zápasu Česko - Švajčiarsko na MS žien vo florbale 2025.
Fotka z finálového zápasu Česko - Švajčiarsko na MS žien vo florbale 2025. (Autor: Facebook Český florbal)
Sportnet, ČTK|14. dec 2025 o 18:01
ShareTweet0

Domáce florbalistky podľahli vo finále Švajčiarsku.

MS vo florbale žien 2025 - finále

Švajčiarsko - Česko 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Góly: 13. Stettlerová (Larssonová), 60. Gerigová (Fitziová)

Florbalistky Švajčiarska získali titul majsteriek sveta. V nedeľnom finále v Ostrave zdolali domáce Češky 2:0 gólmi Celine Stettlerovej a Isabelle Gerigovej. Švajčiarky získali svoj druhý titul v histórii, predtým triumfovali v roku 2005. 

Češky napriek prehre vo vypredanej Ostravar Aréne dosiahli historicky prvé striebro. Doteraz mali v zbierke dva bronzy z rokov 2011 a 2023.

Návšteva 8844 fanúšikov prekonala rekord MS z finále medzi Fínskom a Švédskom z roku 2015 v Tampere, kam zavítalo 6517 divákov.

Šampionát bol rekordný aj s celkovými 67.736 divákmi počas 48 zápasov, čo prekonalo doterajšie maximum 44.513 fanúšikov z Neuchatelu 2019.

Bronzové medaily si vybojovali Fínky, v severskom derby zdolali v súboji o 3. miesto obhajkyne titulu zo Švédska 6:4.

Švédky vôbec prvýkrát v histórii nezískali na MS cenný kov, predtým získali 9 titulov po sebe.

Slovenské reprezentantky obsadili na šampionáte konečné siedme miesto.

MS vo florbale žien 2025 - pavúk play-off

Florbal

    Fotka z finálového zápasu Česko - Švajčiarsko na MS žien vo florbale 2025.
    Fotka z finálového zápasu Česko - Švajčiarsko na MS žien vo florbale 2025.
    Češky svoju rozprávkovú jazdu za titulom nezavŕšili. Vo finále nedokázali dať ani jeden gól
    dnes 18:01
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Florbal»Češky svoju rozprávkovú jazdu za titulom nezavŕšili. Vo finále nedokázali dať ani jeden gól