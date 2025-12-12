Fínky v severskom súboji nemali zľutovanie. Dánkam strelili štrnásť gólov

Florbalistky Fínska. (Autor: Floorball Frames/SZFB)
TASR|12. dec 2025 o 18:59
Na kanonáde Fínska sa šiestimi bodmi podieľala Veera Kauppiová.

Fínske florbalistky suverénne postúpili do semifinále MS žien. Úradujúce vicemajsterky sveta deklasovali v piatkovom štvrťfinálovom zápase v Ostrave Dánky 14:2.

V boji o finále narazia v sobotu na domáce Češky. Na kanonáde Fínska sa šiestimi bodmi (4+2) podieľala Veera Kauppiová.

Vytvorila tak historický rekord MS v počte gólov, ktorých už má 63 z 32 zápasov. Prekonala zápis Švajčiarky Corin Rüttimannovej (61 gólov v 48 dueloch).

MS vo florbale žien 2025

Štvrťfinále:

Fínsko - Dánsko 14:2 (6:1, 5:0, 3:1)

Zápas o 9. miesto:

Nemecko - Poľsko 1:5 (1:0, 0:1, 0:4)

Zápas o 11. miesto:

Holandsko - Estónsko 6:4 (3:1, 2:1, 1:2)

Zápas o 13. miesto:

Austrália - Japonsko 2:3 pp (0:0, 0:1, 2:1 - 0:1)

Zápas o 15. miesto:

USA - Singapur 4:3 pp (1:2, 1:0, 1:1 - 1:0)

    dnes 18:59
