Fínky v severskom súboji nemali zľutovanie. Dánkam strelili štrnásť gólov

Fínske florbalistky suverénne postúpili do semifinále MS žien. Úradujúce vicemajsterky sveta deklasovali v piatkovom štvrťfinálovom zápase v Ostrave Dánky 14:2.
V boji o finále narazia v sobotu na domáce Češky. Na kanonáde Fínska sa šiestimi bodmi (4+2) podieľala Veera Kauppiová.
Vytvorila tak historický rekord MS v počte gólov, ktorých už má 63 z 32 zápasov. Prekonala zápis Švajčiarky Corin Rüttimannovej (61 gólov v 48 dueloch).
MS vo florbale žien 2025
Štvrťfinále:
Fínsko - Dánsko 14:2 (6:1, 5:0, 3:1)
Zápas o 9. miesto:
Nemecko - Poľsko 1:5 (1:0, 0:1, 0:4)
Zápas o 11. miesto:
Holandsko - Estónsko 6:4 (3:1, 2:1, 1:2)
Zápas o 13. miesto:
Austrália - Japonsko 2:3 pp (0:0, 0:1, 2:1 - 0:1)
Zápas o 15. miesto: