Švédky prvýkrát v histórii bez cenného kovu. Zdolal ich severský rival

Florbalistky Fínska.
Florbalistky Fínska. (Autor: Floorball Frames/SZFB)
ČTK|14. dec 2025 o 15:45
Prehrali druhýkrát za sebou.

Fínske florbalistky vyhrali v súboji o 3. miesto v Ostrave nad Švédskom 6:4 a získali medailu aj na 15. majstrovstvách sveta.

Vylepšili si tak bilanciu na dve zlaté, deväť strieborných a štyri bronzové medaily. Švédky, ktoré ovládli predchádzajúcich deväť MS, si nerozšírili zbierku 11 zlatých, jednej striebornej a dvoch bronzových medailí.

Veera Kauppiová sa na úspechu Fínok podieľala tromi bodmi za gól a dve asistencie, posunula sa na druhé miesto historickej produktivity MS pred Švajčiarku Corin Rüttimannovú a ako druhá prekonala hranicu 100 bodov.

V 34 zápasoch má rekordných 64 gólov a 36 asistencií. Rüttimannová si v 48 dueloch pripísala 98 bodov (61+37). Na čele je Švédka Emelie Wibronová so 104 bodmi (59+45) zo 48 stretnutí.

Dvojča Kauppiovej Onna strelila dva góly. Švédsku nepomohol ani hetrik Hanny Nordstrandovej. Švédky po sérii 54 zápasov na MS bez prehry, počas ktorej vyhrali 53 stretnutí a iba na úvod tohto turnaja v Brne remizovali s Fínkami 3:3, prehrali druhýkrát za sebou.

V sobotňajšom semifinále podľahli Švajčiarsku 3:6.

Fínky proti Švédkam vyhrali ďalší dôležitý zápas po augustovom finále Svetových hier v Čcheng-tu, kde oslavovali po výsledku 3:2. Slovenské reprezentantky obsadili na šampionáte konečné siedme miesto.

MS vo florbale žien 2025 - o 3. miesto:

Fínsko - Švédsko 6:4 (3:1, 1:2, 2:1)

Florbal

    dnes 15:59
