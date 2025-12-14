Švédky prvýkrát v histórii bez cenného kovu. Zdolal ich severský rival

Fínske florbalistky vyhrali v súboji o 3. miesto v Ostrave nad Švédskom 6:4 a získali medailu aj na 15. majstrovstvách sveta.
Vylepšili si tak bilanciu na dve zlaté, deväť strieborných a štyri bronzové medaily. Švédky, ktoré ovládli predchádzajúcich deväť MS, si nerozšírili zbierku 11 zlatých, jednej striebornej a dvoch bronzových medailí.
Veera Kauppiová sa na úspechu Fínok podieľala tromi bodmi za gól a dve asistencie, posunula sa na druhé miesto historickej produktivity MS pred Švajčiarku Corin Rüttimannovú a ako druhá prekonala hranicu 100 bodov.
V 34 zápasoch má rekordných 64 gólov a 36 asistencií. Rüttimannová si v 48 dueloch pripísala 98 bodov (61+37). Na čele je Švédka Emelie Wibronová so 104 bodmi (59+45) zo 48 stretnutí.
Dvojča Kauppiovej Onna strelila dva góly. Švédsku nepomohol ani hetrik Hanny Nordstrandovej. Švédky po sérii 54 zápasov na MS bez prehry, počas ktorej vyhrali 53 stretnutí a iba na úvod tohto turnaja v Brne remizovali s Fínkami 3:3, prehrali druhýkrát za sebou.
V sobotňajšom semifinále podľahli Švajčiarsku 3:6.
Fínky proti Švédkam vyhrali ďalší dôležitý zápas po augustovom finále Svetových hier v Čcheng-tu, kde oslavovali po výsledku 3:2. Slovenské reprezentantky obsadili na šampionáte konečné siedme miesto.
MS vo florbale žien 2025 - o 3. miesto: