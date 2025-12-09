Slovenské florbalistky na MS postúpili do štvrťfinále, Holanďankám nedali šancu

florbalistky Slovenska sa tešia z gólu
Fotogaléria (7)
florbalistky Slovenska sa tešia z gólu (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|9. dec 2025 o 13:00
ShareTweet0

V súboji o semifinále vyzvú Švajčiarsko.

MS vo florbale žien 2025 - osemfinále

Slovensko - Holandsko 11:4 (4:1, 4:0, 3:3)

Góly: 14. Tučeková (Trošková), 15. Dobošová, 17. Ragačová, 20. Belicová (Hudáková), 25. Pudišová (Hrabovská), 29. Faktorová (Dobošová), 31. Mrázová (Sabolová), 32. Pudišová (Hrabovská), 45. Chúpeková (Hrabovská), 46. Chúpeková, 13. Grossová (Dobošová) - 2. Stoffersová, 44. Eglinová (Schokkerová), 46. Van Der Veenová (Meijerová), 54. Goversová (Eppinková)

Rozhodcovia: Andersson, Cardell, vylúčené: 0:1

Diváci: 1100

Zostava SR: Farulová - Sabolová, Mrázová, Chúpeková, Hudáková, Hrabovská, Grossová, Faktorová, Drábeková, Buková, Belicová, Trošková, Vendžurová, Ragačová, Pudišová, Kocúrová, Klapitová, Kamenská, Dobošová, Túčeková

Slovenské florbalistky postúpili na MS žien 2025 do štvrťfinále. V utorkovom dueli play-off zdolali Holandsko vysoko 11:4.

V ďalšej fáze turnaja sa stretnú so Švajčiarkami, ktoré obsadili 2. miesto v základnej A-skupine.

Slovenky síce inkasovali ako prvé, ale po tom, čo Tučeková v 14. minúte vyrovnala na 1:1, už dominovali.

Ešte do prvej prestávky získali trojgólový náskok (4:1). V druhej tretine nepoľavili, naopak, štyrmi gólmi zvýšili svoj náskok a rozhodli o svojom víťazstve.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Holandsko (MS vo florbale žien 2026)
Florbalistky Slovenska sa tešia z gólu
Vpredu zľava Alexandra Faktorová (Slovensko) a Rebecca Krautsová (Holandsko)
Vpredu zľava Ariana Scheppersová (Holandsko) a Eva Ragačová (Slovensko)
Zľava Tamara Dobošová (Slovensko) a Rebecca Krautsová (Holandsko)
7 fotografií
Vpredu zľava Danielle Michelsová (Holandsko) a Sophia Sabolová (Slovensko)Zľava Rebecca Krautsová (Holandsko) a Tamara Dobošová (Slovensko)Zľava Merle Eppinková (Holandsko), Sophia Sabolová (Slovensko) a Jasmine van der Veenová (Holandsko)

Hlas po zápase

Michal Jedlička, tréner SR: „Nebolo to jednoduché. Holanďanky mali v prvej tretine ešte veľa energie, lietali tam a nám chvíľu trvalo, kým sme sa rozbehli. Dokázali sme otočiť skóre a potom sme už mali zápas pod kontrolou. Aj naďalej sme sa snažili strieľať góly, aby to dievčatá bavilo a aby to bolo zaujímavé aj pre divákov. Teraz musíme dobre zregenerovať a pripraviť sa na Švajčiarsko. Verím, že ak s nimi vydržíme behať a brániť, tak budeme mať šancu a môžeme sa popasovať o postup.“

Florbal

    florbalistky Slovenska sa tešia z gólu
    florbalistky Slovenska sa tešia z gólu
    Slovenské florbalistky na MS postúpili do štvrťfinále, Holanďankám nedali šancu
    dnes 13:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Florbal»Slovenské florbalistky na MS postúpili do štvrťfinále, Holanďankám nedali šancu