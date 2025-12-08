Slovenky proti veľkému favoritovi dlho bojovali. V poslednej časti sa zosypali, dostali 15 gólov

MS vo florbale žien 2025 - skupina B
Slovensko - Švédsko 1:15 (0:2, 0:2, 1:11)
Góly: 10. Johanssonová (Wibronová), 15. Lundinová (Tschöpová), 26. Johanssonová (Lundinová), 31. Viströmová (Wibronová), 41. Bäckstedtová (Lundinová), 43. Ögrenová (Rasmussenová), 45. Rasmussenová (Johanssonová), 48. Lindgrenová (Wibronová), 50. Ögrenová (Anderssonová), 52. Bäckstedtová (Johanssonová), 55. Johanssonová (Bäckstedtová), 56. Markströmová (Rasmussenová), 58. Johanssonová (Tschöpová), 59. Markströmová (Carlssonová) – 49. Pudišová (Hudáková)
Rozhodovali: Nerg, Saarinen (obaja Fín.), vylúčení: 0:4, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 1212 divákov
Zostava SR: Veleková - Sabolová, Mrázová, Chúpeková, Hudáková, Hrabovská, Grossová, Faktorová, Drábeková, Buková, Belicová, Trošková, Vendžurová, Ragačová, Pudišová, Kocúrová, Klapitová, Kamenská, Dobošová, Túčeková
Slovenské reprezentantky si pripísali na MS vo florbale žien 2025 druhú prehru. V zápase skupiny B podľahli majsterkám sveta zo Švédska vysoko 1:15 a v tabuľke skončili tretie.
V utorkovom dueli play off o štvrťfinále sa stretnú s Holanďankami, ktoré obsadili druhé miesto vo výkonnostne slabšom „céčku“.
Zverenky trénera Michala Jedličku boli súčasťou „silnejšej“ skupiny, z ktorej postupovali všetky štyri tímy.
Na čele tabuľky sa umiestnili o skóre Švédky pred Fínkami, ktoré v pondelok deklasovali Poľky 18:1.
Obe družstvá zo severu Európy si zaistili miestenku priamo medzi najlepšiu osmičku, posledné Poľky čaká súboj o štvrťfinále s víťazkami C-skupiny Nórkami.
Slovenské hráčky sa proti jasným favoritkám dlho držali, až po desiatich minútach potrestala vylúčenie Bukovej Johanssonová. Krátko nato zvýšila Lundinová a hoci hrali Slovenky v závere tretiny znovu v oslabení, do jej konca už neinkasovali.
V prostrednom dejstve dali Švédky ďalšie dva góly, z pohľadu Slovenska mohla znížiť Hudáková, no brankárka Hedinová sa blysla vynikajúcim zákrokom.
V záverečnej tretine sa obhajkyne titulu predviedli v plnej sile a Jedličkovým zverenkám nasúkali jedenásť gólov. V drese Slovenska strelila jediný gól Pudišová, ktorá sa trafila z polovice ihriska.
Hlasy po zápase
Michal Jedlička, hlavný tréner SR: „Nemáme kondíciu, a to sa v tretej tretine prejavilo. Baby sa snažili, plnili pokyny a hrali na hrane svojich možností, ale v tretej tretine už odišla kondícia. Veleková chytala celkom slušne, ale musí ešte veľmi makať, aby mohla hrať na takejto úrovni. Zajtra vyhráme a vo štvrtok odohráme ďalší zápas.“
Linda Pudišová, hráčka SR: „Po tej tretej tretine sa to ťažko hodnotí. Po prvých dvoch sme to mali pekne rozohrané, ale tretia nám nevyšla. Sme z toho všetci smutní. Ani neviem, čo sa tam stalo, nemám na to slová a asi si to pozrieme na videu. Trénujeme hru v šiestich, takže som rada, že sa ten jeden gól podaril, ale oproti pätnástim je to nič. Na zajtrajší zápas sa určite pripravíme.“