ONLINE: 5. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (kopcovitá - 203 km)

Cyklistické preteky Giro d'Italia 2026 majú dnes na programe piatu etapu. Tá sa začína v talianskom meste Praia a Mare a finišuje v Potenze.
Bude dôležitou previerkou aj pre kandidátov na celkové poradie. Pelotón bude stúpať prakticky od začiatku etapy.
Záujemcovia o úspech v horskej súťaži budú môcť pridať ďalšie body po 27 km a o približne 40 km neskôr dostanú svoju príležitosť aj šprintéri.
Kde sledovať Giro d'Italia v TV?
ONLINE PRENOS: Giro d'Italia 2026 - 5. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, streda, výsledky)
13.05.2026 o 12:25
5. etapa: Praia a Mare – Potenza
Celá etapa je vedena přes vnitrozemí mezi Kalábrií a Basilicatou. Už na 15. km se začne stoupat do národního parku Pollino. Stoupání se potáhne 12 km, ale není příliš strmé. Je ohodnoceno jako 3. kategorie. Ve Francavilla in Sinni bude připravena prémie pro sprintery. Na začátku závěrečné třetiny etapy jezdci zdolají nejtěžší stoupání úvodu Gira Montagna Grande di Viggiano. Měří sice jen 6,6 km, ovšem maximální sklon je až 15 %. Peloton zavede do lyžařského střediska Pierfaone, po němž bude následovat zvlněný terén a pak už sjezd do cílové destinace.
Pořadí vrchařské soutěže po 4. etapě (modrý dres)
1. Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta) 42 bodů
2. Nelson Oliveira (Movistar Team) 18 bodů
3. Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) 12 bodů
Pořadí bodovací soutěže po 4. etapě (fialový dres)
1. Paul Magnier (Soudal Quick-Step) 105 bodů
2. Jonathan Milan (Lidl-Trek) 64 bodů
3. Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) 50 bodů
Pořadí čtvrté etapy
1. Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) 3:08:46
2. Orluis Aular (Movistar Team)
3. Giulio Ciccone (Lidl – Trek)
4. Ben Turner (Netcompany INEOS)
5. Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team)
6. Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious)
7. Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché)
8. Diego Ulissi (XDS Astana Team)
9. Andrea Raccagni (Soudal Quick-Step)
10. Michael Valgren (EF Education – EasyPost)
31. Jan Hirt (NSN Cycling Team)
... všichni stejný čas
---
99. Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) +08:24
151. Tomáš Kopecký (Unibet Rose Rockets) +14:07
161. Matyáš Kopecký (Unibet Rose Rockets) +14:07
Celkové pořadí po čtvrté etapě
1. Giulio Ciccone (Lidl – Trek) 16:18:51
2. Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG) +00:04
3. Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) +00:04
4. Egan Bernal (Netcompany INEOS) +00:04
5. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +00:06
6. Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) +00:06
7. Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) +00:10
8. Enric Mas (Movistar Team) +00:10
9. Markel Beloki (EF Education – EasyPost) +00:10
10. Jan Hirt (NSN Cycling Team) +00:10
---
78. Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) +10:02
135. Matyáš Kopecký (Unibet Rose Rockets) +21:21
137. Tomáš Kopecký (Unibet Rose Rockets) +21:21
Všechny milovníky cyklistiky vítám u sledování průběhu 5. etapy Gira d’Italia. Ta povede z Praia a Mare do Potenzy a závodníci urazí celkem 203 km. Jednat se bude o náročný test s celkovým převýšením 3 724 m.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 12:25.