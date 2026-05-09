Mladé Slovenky na MS obhájili 5. miesto, drámu s Nórskom rozhodli v nájazdoch

MS junioriek vo florbale - zápas o 5. miesto
Nórsko – Slovensko 1:2 sn (0:1, 0:0, 1:0, 0:0)
Góly: 59. Enge-Kristiansen Maiken (Terjesen Sofie) – 8. Ragačová Eva (Kičová Karolína), 70. Mrázová Zuzana
Slovenská reprezentácia junioriek vo florbale vo svojom poslednom dueli na svetovom šampionáte v Taliansku zvíťazila nad Nórskom 2:1 po samostatných nájazdoch.
Slovenky si museli toto víťazstvo doslova vydrieť, no zaslúžili si ho. Takmer počas celého zápasu vyhrávali 1:0, no nedokázali svojim súperkám odskočiť na viac gólov a tak necelé dve minúty pred sirénou prišlo vyrovnanie.
Súboj dospel do predĺženia, v ktorom sa strelkyne nepresadili a rozhodovalo sa až v samostatných nájazdoch. Víťazný gól až v ôsmej sérii zariadila Zuzana Mrázová.
Hlasy po zápase
Dušan Ďuríček, tréner Slovenska: „Odohrali sme zápas na slušnej úrovni a trúfam si povedať, že sme boli lepším tímom ako náš súper. Žiaľ, nepadali nám góly, ktoré sme si veľmi želali streliť. Boli sme aktívni, no strelecky sme sa trápili až do konca. Mrzí nás chybička v závere, ktorá spôsobila vyrovnanie a následné predĺženie zakončené samostatnými nájazdmi. Splnili sme cieľ, pretože dostať sa do TOP štvorky je veľmi náročná úloha.“
Claudia Mikešová, najlepšia hráčka zápasu a brankárka Slovenska: „Som veľmi nadšená a šťastná z toho, že sa nám podarilo obhájiť konečné piate miesto. S týmto cieľom sme na šampionát vycestovali a veru nechýbalo veľa a mohlo to byť ešte o niečo lepšie.“
Hana Vendžúrová, kapitánka Slovenska: „Náš cieľ sme splnili, čiže nielen my hráčky, ale aj tréneri môžu byť spokojní. Nebolo to vôbec jednoduché, ale to sme všetci očakávali a o to viac nás to teší.“