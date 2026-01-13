Program a výsledky ME v krasokorčuľovaní 2026. Predstaví sa aj Adam Hagara.

ME v krasokorčuľovaní sa v roku 2026 konajú od 13. do 18. januára v anglickom meste Sheffield.
Európsky šampionát hostí aréna Utilita Arena Sheffield s kapacitou 13 600 miest.
Na turnaji sa môžu zúčastniť reprezentanti, ktorí 1. júla 2025 dovŕšili najmenej 17 rokov, spĺňajú parameter minimálneho technického skóre a boli nominovaný zväzmi jednotlivých krajín.
Nominácia Slovenska na ME v krasokorčuľovaní 2026
- Program mužov: Adam Hagara
- Program žien: Vanesa Šelmeková
Oproti minuloročnému šampionátu bude Slovensko reprezentovať iba dvojica Adam Hagara a Vanesa Šelmeková. Tanečný pár Mária Sofia Pucherová a Nikita Lysak sa podujatia nezúčastnia.
Šampionátu sa môžu zúčastniť aj ruskí a bieloruskí krasokorčuliari, ktorí budú štartovať pod neutrálnou vlajkou a musia spĺňať podmienky od Medzinárodného olympijského výboru a Medzinárodnej korčuliarskej únie.
Podujatie vysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 2, ČT Sport spolu s ČT 2. Pozrite si kompletný program a výsledky MS v krasokorčuľovaní 2026.
Program ME v krasokorčuľovaní 2026
Dátum
Čas
Disciplína
Detail
Streda 14. januára
14:00
Krátky program dvojíc
18:00
Krátky program žien
Štvrtok 15. januára
14:00
Krátky program mužov
20:00
Voľné jazdy dvojíc
Piatok 16. januára
13:00
Rytmické tance dvojíc
19:00
Voľné jazdy žien
Sobota 17. januára
14:00
Voľné tance
19:30
Voľné jazdy mužov
Nedeľa 18. januára
16:00
Exhibícia