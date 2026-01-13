Program a výsledky ME v krasokorčuľovaní 2026. Predstaví sa aj Adam Hagara

Program a výsledky ME v krasokorčuľovaní 2026. Predstaví sa aj Adam Hagara.
Program a výsledky ME v krasokorčuľovaní 2026. Predstaví sa aj Adam Hagara.
13. jan 2026
Pozrite si program, výsledky a nomináciu Slovenska na ME v krasokorčuľovaní 2026.

ME v krasokorčuľovaní sa v roku 2026 konajú od 13. do 18. januára v anglickom meste Sheffield.

Európsky šampionát hostí aréna Utilita Arena Sheffield s kapacitou 13 600 miest.

Na turnaji sa môžu zúčastniť reprezentanti, ktorí 1. júla 2025 dovŕšili najmenej 17 rokov, spĺňajú parameter minimálneho technického skóre a boli nominovaný zväzmi jednotlivých krajín.

Nominácia Slovenska na ME v krasokorčuľovaní 2026

  • Program mužov: Adam Hagara
  • Program žien: Vanesa Šelmeková

Oproti minuloročnému šampionátu bude Slovensko reprezentovať iba dvojica Adam Hagara a Vanesa Šelmeková. Tanečný pár Mária Sofia Pucherová a Nikita Lysak sa podujatia nezúčastnia.

Šampionátu sa môžu zúčastniť aj ruskí a bieloruskí krasokorčuliari, ktorí budú štartovať pod neutrálnou vlajkou a musia spĺňať podmienky od Medzinárodného olympijského výboru a Medzinárodnej korčuliarskej únie.

Podujatie vysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 2, ČT Sport spolu s ČT 2. Pozrite si kompletný program a výsledky MS v krasokorčuľovaní 2026.

Program ME v krasokorčuľovaní 2026

Dátum

Čas

Disciplína

Detail

Streda 14. januára

14:00

Krátky program dvojíc


18:00

Krátky program žien


Štvrtok 15. januára

14:00

Krátky program mužov


20:00

Voľné jazdy dvojíc


Piatok 16. januára

13:00

Rytmické tance dvojíc


19:00

Voľné jazdy žien


Sobota 17. januára

14:00

Voľné tance



19:30

Voľné jazdy mužov


Nedeľa 18. januára

16:00

Exhibícia

TV program: ME v krasokorčuľovaní 2026
Krasokorčuľovanie

    Adam Hagara na domácom šampionáte v Prešove.
    Adam Hagara na domácom šampionáte v Prešove.
    Členok už najlepšieho Slováka neobmedzuje. Pred olympiádou túži po top desať
    Titanilla Bőd|dnes 07:30
