Hagara ustál štvorák a čakal vyššie známky. Bude zastupovať svojich kamarátov a súperov

ME v krasokorčuľovaní 2026
Muži, krátky program:
1.
Nika Egadze (Gruzínsko)
91,28 bodu
2.
Alexander Selevko (Estónsko)
88,71
3.
Michail Selevko (Estónsko)
88,28
4.
Matteo Rizzo (Taliansko)
88,00
5.
Daniel Grassl (Taliansko)
84,82
6.
Lukas Britschgi (Švajčiarsko)
82,12
14.
Adam Hagara (Slovensko)
68,96
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara je po krátkom programe na ME v Sheffielde na priebežnom 14. mieste.
19-ročný pretekár vo svojom krátkom programe na hudbu Bruna Marsa ustál štvoritý tulup, ale v kombinácii skočil trojitý lutz len s dvojitým tulupom.
Trojitý axel už tradične zvládol výborne, avšak na dve piruety dostal iba level dva a na ďalšiu level tri.
Za svoj krátky program dostal 68,96 bodu.
"Ukážem im vo voľnej jazde"
"S jazdou som celkom spokojný. Dnes som mal trochu tvrdšie nohy, asi to bolo tým, že som išiel posledný v rozjazdke," vravel bezprostredne po jazde Hagara.
"Kombináciu som mohol skočiť tri-tri, ale trochu zle som dopadol. Takže som to nechcel riskovať, ale asi som mal ísť do toho. Bola to zbytočná chyba," zhodnotil svoj výkon slovenský krasokorčuliar.
Napriek menšiemu zaváhaniu čakal vyššie známky. "Počítal som piruety, aby mi vyšli všetky levely... Neviem, musím si to ešte pozrieť," krútil hlavou.
"Opravím to vo voľnej jazde, ukážem im, že ma majú bodovať vyššie," vyhlásil odhodlane.
Je to prvá sezóna, v ktorej Hagara zaraďuje do svojich jázd aj štvoritý skok. Na tréningoch v Sheffielde sa s ním trochu trápil, ale v jazde sa mu podaril, hoci ho trochu pretočil.
"Veľmi som sa na to sústredil. Trochu som zle dopadol, ale som spokojný s tým, že som do toho išiel," poznamenal.
Nemá mu čo vyčítať
Aj trénerka a sestra Alexandra Hagarová bola sklamaná z bodového zisku svojho zverenca a brata.
"Myslím si, že Adam nešiel na body, ktoré dostal. Jediná chyba bola tá kombinácia, ináč mu nemám čo vyčítať. Zabojoval, skočil štvoritý skok," vravela.
"So štvoritým tulupom je to celé oveľa viac stresujúce, už to nie je také ľahké," zdôraznila.
Pre Adama Hagaru je to už piaty európsky šampionát. Pred štyrmi rokmi v Tallinne bol 25., následne obsadil osemnáste, jedenáste a dvanáste miesto.
V Sheffielde sa túži dostať do top desať, lebo by to znamenalo dve miestenky pre Slovensko na ďalšom šampionáte.
Momentálne na desiate miesto stráca necelých deväť bodov. "Voľná je väčšinou moja lepšia jazda. Zajazdím na maximum a uvidím ako to pôjde," vravel Hagara.
"Páči sa mi tunajšia atmosféra, ľudia podporujú všetkých korčuliarov. Je to tu super," vyzdvihol slovenský olympionik.
Dostal sa do komisie športovcov
Adam Hagara popri kariére vrcholového športovca študuje na univerzite, ale čoskoro mu pribudnú aj ďalšie povinnosti. Dostal sa totiž do komisie športovcov Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU).
Za sólistov v krasokorčuľovaní bol jediný kandidát, takže už je de facto zvolený.
"Zatiaľ o tom veľa neviem, dozviem sa na mítingu v sobotu. Budem zastupovať mojich súperov a kamarátov," vravel mladý športovec.
Ostatní kandidáti sú väčšinou skúsenejší športovci, okrem Hagaru už má isté miesto v komisii aj 36-ročný tanečník na ľade Evan Bates. Za športové dvojice kandiduje 42-ročná Deanna Stellatová-Dudeková a 30-ročná Sui Wen-ťing.
"Dostal som email od zväzu, či by som nemal záujem. Môže to byť pre mňa veľká vec," zdôraznil.
Aymoz zase vybuchol
Po krátkom programe vedie Gruzínec Nika Egadze, v tesnom závese nasledujú bratia Selevkovci z Estónska, Alexander a Michail.
Úradujúci majster Európy Lukas Britschgi zo Švajčiarska je priebežne šiesty.
Francúz Kevin Aymoz, ktorý pred niekoľkými mesiacmi vyhral Nepelov Memoriál opäť úplne vybuchol a nedostal sa ani do voľných jázd. Na európskom šampionáte sa mu to stalo už tretíkrát.
Voľné jazdy sú na programe v sobotu poobede.