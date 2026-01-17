Hagara je v top 10 v Európe, zajazdil štvrtú najlepšiu voľnú jazdu aj s výborným štvorákom

ME v krasokorčuľovaní 2026
Muži, krátky + voľný program:
1.
Nika Egadze (Gruzínsko)
273 bodov
2.
Matteo Rizzo (Taliansko)
256,37
3.
Georgij Reštenko (Česko)
238,27
4.
Lukas Britschgi (Švajčiarsko)
236,90
5.
Alexander Selevko (Estónsko)
232,46
6.
Michail Selevko (Estónsko)
230,30
10.
Adam Hagara (Slovensko)
224,27
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara obsadil na majstrovstvách Európy v Sheffielde vynikajúce 10. miesto.
19-ročný pretekár zajazdil štvrtú najlepšiu voľnú jazdu.
Hagara otvoril svoj voľný program na motívy Jamesa Bonda mohutným štvoritým tulupom, nasledovala kombinácia trojitého axla s dvojitým tulupom a ďalší trojitý axel. K úplnej dokonalosti chýbala iba kombinácia trojitého lutza s trojitým tulupom, v tej, takisto ako v krátkom programe, skočil druhý skok dvojitý.
V ďalšej časti jazdy zvládol náročnú sekvenciu skokov, trojitý lutz s dvoma dvojitými axlami, trojitý flip z ťažkého nájazdu z kolena a trojitý rittberger. Za voľnú jazdu dostal 155,31 a celkovo 224,27 bodu.
Je to zatiaľ najlepší výsledok mladého Slováka v kariére.
Majstrom Európy sa stal Gruzínec Nika Egadze.
Hagara bol po krátkom programe štrnásty, hoci v ňom tiež skočil štvoritý skok. Vo voľnej ho však predviedol ešte lepšie.
„Som šťastný, je to asi zatiaľ môj najvyššie hodnotený štvoritý skok. Budem pracovať na svojich jazdách, lebo chcem ísť vyššie a vyššie. Spravil som veľký posun od minulého roka, čo sa týka skokov,“ vravel po voľnej jazde Hagara.
„Spravil som, čo som mohol. Samozrejme, nebola tam kombinácia tri-tri, ale okrem toho som spokojný so svojou jazdou,“ vravel po voľnej jazde slovenský pretekár, ktorý pobudol aj v kresle pre priebežného lídra.
Na svojom piatom európskom šampionáte dosiahol konečne vytúžené desiate miesto. To znamená, že o rok na ME v Lausanne môže mať Slovensko v kategórii mužov dvoch zástupcov.
Hagara si odnesie zo Sheffieldu cenné skúsenosti.
„Musím na sebe pracovať, doladiť všetky veci, zlepšiť sa v korčuľovaní a tiež zlepšiť krátky program. A aj keď sa niečo nepodarí, nedať možnosť rozhodcom, aby mi ubrali body na niečom, čo môže byť jednoduché pre športovca, ako sú piruety,“ podčiarkol.
Mladý Slovák sa najbližšie predstaví na olympiáde v Miláne.
"Teším sa na olympiádu. Je to veľká zodpovednosť reprezentovať krajinu. Pôjdem si to užiť a samozrejme podať čo najlepší výkon," vyhlásil Hagara.