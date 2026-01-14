Slovenka sa popasovala so zranením, postúpila do finále. Pomohla jej aj umelá inteligencia

Už rok zápasí s chronickým zranením. Napriek tomu sa nevzdáva a po druhý raz vo svojej kariére postúpila do finále na veľkom šampionáte.
Slovenská krasokorčuliarka Vanesa Šelmeková zajazdila na majstrovstvách Európy v Sheffielde čistý krátky program. Dostala zaň 52,50 bodu.
Na ľad nastúpila ako 14. v poradí spomedzi 38 pretekárok a po jazde bola priebežne druhá, ale už po odjazdení ďalších dvoch korčuliarok si zabezpečila miesto v elitnej dvadsaťštvorke.
Je to tretí európsky šampionát pre Slovenku, ktorá aj vlani postúpila do voľných jázd.
Nemôže trénovať na sto percent
V Sheffielde začala svoj krátky program na pieseň Is It Love od speváčky Loreen kombináciou trojitého flipa s dvojitým tulupom, pokračovala trojitým lutzom a zvládla aj dvojitý axel. Drobné zaváhanie mala pri prvej piruete.
„Som spokojná, aj keď tá prvá pirueta mohla byť lepšia. Tak som si natiahla nohu, že som si myslela, že ju ani nedokončím. Som rada, že som tú jazdu vyskákala a že si to diváci užili,“ vravela pre Sportnet v dejisku šampionátu Šelmeková.
Obecenstvo v Sheffielde ožilo pri jej krokovej pasáži a tlieskalo do rytmu. „Keď som to započula, tak som dostala ešte viac energie,“ doplnila Slovenka.
Pred rokom pred majstrovstvami Európy sa zranila a odvtedy ju stále trápi bolesť v oblasti bedra. Až v septembri, pred Memoriálom Ondreja Nepelu vysvitlo, že bude potrebovať operáciu, tú však zatiaľ odkladá.
Zranenie ju obmedzuje, ale sčasti si už na to zvykla. „Adrenalín pomáha, aby som sa tým nezaoberala. Ale nemôžem trénovať úplne na sto percent,“ prezradila.
VIDEO: Vanesa Šelmeková po krátkom programe
Spolupracovala s AI
Tohtoročný šampionát ponúka divákom viaceré novinky. Pri predstavovaní jednotlivých pretekárov sa na veľkej obrazovke objaví aj krátky odkaz pre divákov.
Odkaz Šelmekovej znel: „Skating, smiles and Sheffield vibes“ (Korčuľovanie, úsmevy a vibrácie Sheffieldu).
„Toto vymyslela umelá inteligencia. Trošku som s ňou spolupracovala,“ smiala sa mladá krasokorčuliarka, ktorá služby AI príležitostne využíva aj v škole. „Ale len niekedy,“ doplnila.
Ďalšou novinkou je krátky rozhovor s každým pretekárom ešte priamo v areáli Kiss & Cry, keď čakajú na svoje známky.
Väčšina pretekárov je veľmi zadýchaná, niektorí ani nepochopili otázku. „Z jednej strany je to super vec, ale po tej jazde je náročné. Mňa sa pýtali, či som si to užila, že sa diváci chytali,“ vravela Šelmeková.
Do Sheffieldu neprišla so žiadnym konkrétnym cieľom ohľadom umiestnenia. „Hlavné bolo, aby som bola so sebou spokojná. Mohlo to byť lepšie, ale sčasti som spokojná. Som prísna na seba, to sa už asi nikdy nezmení,“ uzavrela Šelmeková.
Chce dobojovať sezónu
Slovenskú pretekárku sprevádza na majstrovstvách Európy jej tréner zo Žiliny Rastislav Vrlák.
„Jazda bola podarená, skoky vyskákala tak, ako vie. Trochu dostala nižšiu druhú známku, ale berieme to tak, ako to je,“ skonštatoval.
Zranenie jeho zverenky ovplyvnila aj tréningový proces. „Museli sme trochu upraviť objem toho všetkého. Korčuľuje stále dosť, ale nedávame jej až toľko skákať, aby sme sa vyhli komplikáciám,“ vysvetľoval tréner.
„Naučila sa s tým bojovať. Vie s tým lepšie pracovať, čo sa týka rehabilitácií, masáží, fyzioterapie. To jej pomáha dobojovať sezónu,“ doplnil Vrlák.
Šelmeková zatiaľ nemá body na účasť na majstrovstvá sveta v Prahe. Na to potrebuje minimálne 88 bodov za technickú hodnotu kombinovane v krátkom programe a vo voľnej jazde. Kombinované skóre sa môže skladať aj zo známok z dvoch rôznych medzinárodných súťaží.
„Máme v pláne ešte nejaké preteky, ale všetko bude závisieť od toho, ako sa bude vyzerať jej zranenie,“ vravel tréner.