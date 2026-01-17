Francúzska dvojica ovládla tance na ME. Domáce duo prišlo v tesnom súboji o jednu priečku

ME v krasokorčuľovaní v Sheffielde
Tance na ľade - konečné poradie:
1.
Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron
Francúzsko
222,43 bodu
2.
Charlene Guignardová, Marco Fabbri
Taliansko
210,34
3.
Lilah Fearová, Lewis Gibson
Veľká Británia
209,51
Súťaž tanečných párov na majstrovstvách Európy ovládli francúzski krasokorčuliari Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron.
Dvojica je pritom spolu necelý rok, keďže Cizeronova dovtedajšia partnerka Gabriella Papadakisová, s ktorou vyhral olympijské zlato a päťkrát majstorvstvá sveta i ME, ukončila kariéru.
„Myslím, že sme sa len snažili prísť s niečím unikátnym. Nemám slov, bolo to úžasné. Bola to dlhá cesta, ale užila som si každý jej krok,“ konštatovala Fournierová Beaudryová. „Naozaj si ceníme, čo sme tu dosiahli. Bol to pre nás dôležitý krok,“ dodal Cizeron.
Francúzi ukončili sériu trojnásobných európskych šampiónov Charlene Guignardovej a Marca Fabbriho z Talianska, ktorí získali striebro. Bronzoví skončili domáci Lilah Fearová a Lewis Gibson. Slovensko v párových súťažiach zastúpenie nemalo.