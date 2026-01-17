Francúzska dvojica ovládla tance na ME. Domáce duo prišlo v tesnom súboji o jednu priečku

Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron.
Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron. (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|17. jan 2026 o 23:16
ShareTweet0

Spolu je pritom necelý rok.

ME v krasokorčuľovaní v Sheffielde

Tance na ľade - konečné poradie:

1.

Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron

Francúzsko

222,43 bodu

2.

Charlene Guignardová, Marco Fabbri

Taliansko

210,34

3.

Lilah Fearová, Lewis Gibson

Veľká Británia

209,51

Súťaž tanečných párov na majstrovstvách Európy ovládli francúzski krasokorčuliari Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron.

Dvojica je pritom spolu necelý rok, keďže Cizeronova dovtedajšia partnerka Gabriella Papadakisová, s ktorou vyhral olympijské zlato a päťkrát majstorvstvá sveta i ME, ukončila kariéru.

„Myslím, že sme sa len snažili prísť s niečím unikátnym. Nemám slov, bolo to úžasné. Bola to dlhá cesta, ale užila som si každý jej krok,“ konštatovala Fournierová Beaudryová. „Naozaj si ceníme, čo sme tu dosiahli. Bol to pre nás dôležitý krok,“ dodal Cizeron.

Francúzi ukončili sériu trojnásobných európskych šampiónov Charlene Guignardovej a Marca Fabbriho z Talianska, ktorí získali striebro. Bronzoví skončili domáci Lilah Fearová a Lewis Gibson. Slovensko v párových súťažiach zastúpenie nemalo.

Krasokorčuľovanie

    Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron.
    Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron.
    Francúzska dvojica ovládla tance na ME. Domáce duo prišlo v tesnom súboji o jednu priečku
    dnes 23:16
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Krasokorčuľovanie»Francúzska dvojica ovládla tance na ME. Domáce duo prišlo v tesnom súboji o jednu priečku