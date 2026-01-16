Francúzska dvojica má náskok v tancoch na ME. Domáce duo je však veľmi blízko

Francúzi Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron.
Francúzi Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron.
16. jan 2026
V piatok si od rozhodcov vyslúžili najvyššiu známku 86,93 bodu.

ME v krasokorčuľovaní v Sheffielde

Tance na ľade - rytmické tance:

1.

Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron

Francúzsko

86,93 bodu

2.

Lilah Fearová, Lewis Gibson

Veľká Británia

85,47

3.

Charlene Guignardová, Marco Fabbri

Taliansko

84,48

Francúzski krasokorčuliari Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron viedli súťaž tanečných párov po rytmických tancoch na majstrovstvách Európy v anglickom Sheffielde. V piatok si od rozhodcov vyslúžili najvyššiu známku 86,93 bodu.

Olympijský šampión z Pekingu a päťnásobný majster sveta i Európy Cizeron jazdí s Fournierovou Beaudryovou necelý rok, v decembri 2024 totiž ukončila kariéru jeho dovtedajšia partnerka Gabriella Papadakisová.

Francúzska dvojica viedla pred domácim duom Lilah Fearová, Lewis Gibson, ktoré obhajuje bronz. Úradujúci trojnásobní európski šampióni Charlene Guignardová a Marco Fabbri z Talianska boli tretí.

Slovensko v párových súťažiach zastúpenie nemá, približne od 19.00 SEČ však boli na programe voľné jazdy žien s Vanesou Šelmekovou.

Krasokorčuľovanie

    Francúzska dvojica má náskok v tancoch na ME. Domáce duo je však veľmi blízko
    18:20
