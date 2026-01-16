Francúzska dvojica má náskok v tancoch na ME. Domáce duo je však veľmi blízko

ME v krasokorčuľovaní v Sheffielde
Tance na ľade - rytmické tance:
1.
Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron
Francúzsko
86,93 bodu
2.
Lilah Fearová, Lewis Gibson
Veľká Británia
85,47
3.
Charlene Guignardová, Marco Fabbri
Taliansko
84,48
Francúzski krasokorčuliari Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron viedli súťaž tanečných párov po rytmických tancoch na majstrovstvách Európy v anglickom Sheffielde. V piatok si od rozhodcov vyslúžili najvyššiu známku 86,93 bodu.
Olympijský šampión z Pekingu a päťnásobný majster sveta i Európy Cizeron jazdí s Fournierovou Beaudryovou necelý rok, v decembri 2024 totiž ukončila kariéru jeho dovtedajšia partnerka Gabriella Papadakisová.
Francúzska dvojica viedla pred domácim duom Lilah Fearová, Lewis Gibson, ktoré obhajuje bronz. Úradujúci trojnásobní európski šampióni Charlene Guignardová a Marco Fabbri z Talianska boli tretí.
Slovensko v párových súťažiach zastúpenie nemá, približne od 19.00 SEČ však boli na programe voľné jazdy žien s Vanesou Šelmekovou.