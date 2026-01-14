Gruzínsky pár vedie po krátkom programe na európskom šampionáte. Obhajcovia sú druhí

Anastasiia Metelkinová a Luka Berulava na ME v krasokorčuľovaní 2026.
Anastasiia Metelkinová a Luka Berulava na ME v krasokorčuľovaní 2026. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. jan 2026 o 17:19
ShareTweet0

Slovensko v párovej súťaži zastúpenie nemalo.

ME v krasokorčuľovaní v Sheffielde

Športové dvojice - krátky program:

1.

Anastasia Metelkinová, Luka Berulava

Gruzínsko

75,96 bodu

2.

Minerva Fabienne Haseová, Nikita Volodin

Nemecko

74,81

3.

Maria Pavlovová, Alexej Sviatčenko

Maďarsko

73,32

Gruzínsky krasokorčuliarsky pár Anastasia Metelkinová, Luka Berulava viedol súťaž športových dvojíc po krátkom programe na majstrovstvách Európy v anglickom Sheffielde.

Za svoje stredajšie vystúpenie dostal od rozhodcov známku 75,96 bodu.

Bronzoví medailisti z vlaňajšieho šampionátu v Tallinne mali na prvom mieste náskok 1,15 bodu pred obhajcami titulu Minervou Fabienne Haseovou a Nikitom Volodinom z Nemecka.

Na tretej pozícii figurovali maďarskí reprezentanti Maria Pavlovová a Alexej Sviatčenko.

Slovensko v párovej súťaži zastúpenie nemalo, vo večernom krátkom programe žien však štartovala Vanesa Šelmeková.

Krasokorčuľovanie

    Anastasiia Metelkinová a Luka Berulava na ME v krasokorčuľovaní 2026.
    Anastasiia Metelkinová a Luka Berulava na ME v krasokorčuľovaní 2026.
    Gruzínsky pár vedie po krátkom programe na európskom šampionáte. Obhajcovia sú druhí
    dnes 17:19
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Krasokorčuľovanie»Gruzínsky pár vedie po krátkom programe na európskom šampionáte. Obhajcovia sú druhí