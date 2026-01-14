Gruzínsky pár vedie po krátkom programe na európskom šampionáte. Obhajcovia sú druhí

ME v krasokorčuľovaní v Sheffielde
Športové dvojice - krátky program:
1.
Anastasia Metelkinová, Luka Berulava
Gruzínsko
75,96 bodu
2.
Minerva Fabienne Haseová, Nikita Volodin
Nemecko
74,81
3.
Maria Pavlovová, Alexej Sviatčenko
Maďarsko
73,32
Gruzínsky krasokorčuliarsky pár Anastasia Metelkinová, Luka Berulava viedol súťaž športových dvojíc po krátkom programe na majstrovstvách Európy v anglickom Sheffielde.
Za svoje stredajšie vystúpenie dostal od rozhodcov známku 75,96 bodu.
Bronzoví medailisti z vlaňajšieho šampionátu v Tallinne mali na prvom mieste náskok 1,15 bodu pred obhajcami titulu Minervou Fabienne Haseovou a Nikitom Volodinom z Nemecka.
Na tretej pozícii figurovali maďarskí reprezentanti Maria Pavlovová a Alexej Sviatčenko.
Slovensko v párovej súťaži zastúpenie nemalo, vo večernom krátkom programe žien však štartovala Vanesa Šelmeková.