Slovenka plakala od bolesti aj od úľavy. Majsterka Európy z malej krajiny obhájila titul

ME v krasokorčuľovaní v Sheffielde
ženy, krátky + voľný program - konečné poradie:
1.
Niina Petrokinová (Estónsko)
216,14 bodu
2.
Loena Hendrickxová (Belgicko)
191,26
3.
Lara Naki Gutmannová (Taliansko)
186,87
4.
Nina Pinzarroneová (Belgicko)
185,40
5.
Anastasia Gubanovová (Gruzínsko)
184,36
20.
Vanesa Šelmeková (Slovensko)
151,31
Už pred jazdou sa necítila vo svojej koži. Znervózňovalo ju zranenie, ktoré ju trápi už rok. V krátkom programe ešte adrenalín bolesť potlačil, vo voľnej jazde však príliš rozmýšľala nad zranením.
Slovenská krasokorčuliarka Vanesa Šelmeková sa aj preto na ME v Sheffielde nevyhla chybám, a po priebežnom 19. mieste klesla o jednu priečku. V konečnom poradí tak ako pred rokom obsadila 20. miesto.
Nechcela to vzdať
Čoskoro 19-ročná Slovenka vo voľnej jazde na lyrickú francúzsku klavírnu hudbu skočila trojitý flip, ustála aj trojitý rittberger a výborne zvládla kombináciu trojitého rittbergra s dvojitým axlom.
Nasledoval dvojitý flip, trojkombinácia dvojitý lutz, dvojitý tulup, dvojitý rittberger aj ďalšia kombinácia trojitý salchow, dvojitý tulup.
Padla až pri úplne poslednom skoku, čo bol dvojitý axel. Všetky tri piruety mala na najvyšší level štyri, a krokovú pasáž na level dva.
Vo voľnej jazde získala 98,81 bodu, čo je iba o stotinu menej ako jej sezónne maximum z Nepelovho memoriálu. V tejto sezóne sa jej však zatiaľ nepodarila úplne čistá voľná jazda.
Jej celkové skóre bolo 151,31 bodu.
„Nevyšlo to podľa predstáv a nie som úplne spokojná, ale mala som tu rodinu a kamarátov, takže som sa to snažila užiť a nevzdať to,“ vravela pre Sportnet Šelmeková.
Po skončení jazdy sa rozplakala. „Bolo to od bolesti aj trochu od úľavy,“ prezradila.
„Ani si nepamätám, čo som urobila. Počas jazdy som úplne nevnímala,“ dodala.
Potom však vymenovala prvky, ktoré ju potešili. „S kombináciami rittberger, axel a salchow tulup som bola určite spokojná, a boli fajn aj piruety,“ usmiala sa.
Blízkych počula celý čas
V Sheffielde ju osobne podporili členovia rodiny aj dobrá kamarátka, s ktorou bývali v detstve vedľa seba, ale už žije v Sheffielde. Aj ona korčuľuje a vystupovala na otváracom ceremoniáli.
„Vedela som, kde sedeli a počula som ich celý čas,“ uistila svojich blízkych.
„Mamina ma niekedy znervózňuje, tá sa niekedy radšej nepozerá a pôjde von z haly,“ dodala so smiechom.
Šelmeková druhý raz po sebe postúpila do voľných jázd. Predtým päť rokov nebola Slovenka vo finále ženských pretekov.
„Som rada, že to mám za sebou a uvidím, čo ďalej,“ vravela.
Po krátkom programe veľmi odhodlane hovorila o tom, že sa pokúsi získať potrebné technické body na účasť na majstrovstvách sveta.
„Uvidíme, čo s tým zranením,“ vzdychla si. „Asi si teraz dám týždeň voľna a budem sa venovať hlavne škole,“ dodala.
Nezastaviteľná Estónka
Titul majsterky Európy obhájila Niina Petrokinová. 21-ročná pretekárka z Estónska dlho bojovala so zranením, istý čas vôbec neverila, že by sa na kontinentálnom šampionáte mohla zúčastniť.
Napokon prišla v Sheffielde aj po krátkej príprave vo výbornej forme a zajazdila bezchybný krátky program aj voľnú jazdu. Zvíťazila absolútne zaslúžene.
"Vedela som, že som nezastaviteľná," vravela už ako dvojnásobná európska šampiónka.
Striebro získala Belgičanka Loena Hendrickxová, ktorá po krátkom programe bola iba piata a aj vo voľnej jazde spravila menšiu chybu, ale nakoniec to stačilo na druhé miesto.
Tretie miesto obsadila Talianka Lara Naki Gutmannová, ktorá túto sezónu jazdí na soundtrack z filmu Čeluste a tak po jej jazde zasypali ľadovú plochu plyšové žraloky.
Druhú najlepšiu voľnú jazdu celého večera zajazdila Gruzínka Anastasia Gubanovová, no keďže po krátkom programe bola iba jedenásta, napokon obsadila piate miesto.