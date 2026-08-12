Zapletalová vedela, že prišiel čas zažiariť: Nie je to len moje zlato, je pre celé Slovensko

Ešte pred cieľom zdvihla ruky, bežala s úsmevom. Emma Zapletalová sa stala len druhou Slovenkou so zlatou medailou v histórii na ME v atletike.
V behu na 400 metrov cez prekážky zabehla čas 52,91 sekundy a s prehľadom získala titul majsterky Európy.
V cieli mala náskok 42 stotín sekundy pred druhou Emily Newnhamovou z Veľkej Británie.
Chcela bežať osobák
"Som spokojná, že som zvíťazila a potvrdila, že som favoritka. Splnila som si svoj cieľ a som majsterkou Európy," povedala Zapletalová pre STVR po pretekoch.
Slovenská líderka svetových štatistík však v cieli priznala, že nebežala, ako mala v pláne. "Úprimne, s výkonom a behom nie som spokojná. Cieľom bolo bežať osobák a bolo to ďalej od toho," priznala.
VIDEO: Zapletalovej zlatý beh vo finále ME 2026
"Môžem povedať, že pred štartom som už bola celkom v pohode. Snažila som sa si to aj viacej užívať, viac než rozbehy a semifinále, užiť si aj tú atmosféru, že som vo finále. Opakovala som si, že je tu teraz ten môj čas zažiariť a proste užiť si to a podať ten svoj výkon.
Snažila som sa dať všetko preč. Tréner mi s tým veľmi pomohol. Všetko som už mala v nohách, bolo to už iba o tom proste nerozmýšľať a iba bežať,“ uviedla zverenka trénera Brama Petersa slovenským novinárom v Birminghame.
Zapletalová chcela bežať čisto, čo sa jej však nepodarilo. Na deviatej prekážke urobila chybu v krokoch, keď bežala medzi prekážkami šestnásť krokov.
"Ale mám zlato. To je asi v týchto pretekoch to dôležitejšie. Verím, že čas si budem môcť vylepšiť v ďalších pretekoch," dodala.
Zlomila to až v závere
Zapletalová sa od úvodu držala na pódiových priečkach, no nie na prvom mieste. Až na ôsmej prekážke sa dostala na zlatú pozíciu.
Slovenka rozbehla preteky za 6,17 sekúnd, čo jej stačilo na tretie miesto. Po prvej prekážke sa držala ešte na treťom mieste, no potom sa prepracovala na druhé.
Po ôsmu prekážku držala čas medzi jednotlivými preskokmi pod päť sekúnd. Ako je to jej zvykom, zabrala najmä v závere a predstihla Belgičanku Paulien Couckuytovú.
"Je to splnený sen, vyjsť na ten najvyšší stupienok. Teraz sú to majstrovstvá Európy, ale verím, že v budúcnosti to bude aj čosi viac," povedala pre Slovenský atletický zväz.
Pokorná hviezda
Ešte pred šampionátom povedal jej manažér Alfons Juck pre Sportnet, že Zapletalová ostáva po všetkých úspechoch pokorná.
To potvrdila aj v rozhovoroch, keď hovorila o tom, komu vďačí za svoju medailu. "Teším sa, že to nie je len zlato pre mňa, ale aj pre môj tím, pre trénera, pre celú rodinu, pre celé Slovensko," povedala.
VIDEO: Emma Zapletalová po zisku zlatej medaily
Dodala, že aj keď to je jej medaila, podelí sa s ňou so všetkými.
"Počula som v cieli tú atmosféru. Bola som šťastná, že som sa mala za kým rozbehnúť a že som mala slovenský fanklub. To bolo to najviac," doplnila majsterka Európy.
Prechádzka s Ledeckou
Pred pretekmi nemala Zapletalová špeciálne rituály. Dobre sa vyspala, dala si dobré raňajky.
"S Danielou Ledeckou sme sa išli prejsť, zdriemla som si a potom sme už len čakali na preteky," doplnila.
Slovenka priznala, že táto sezóna jej robí zatiaľ radosť. "Toto bol pre mňa jeden z vrcholov sezóny a misia je splnená. Teraz je na rade štafeta," dodala Zapletalová.
Slovenku videl ako favorit aj bývalý olympijský víťaz v chôdzi z Ria 2016 Matej Tóth. Pred pretekmi povedal, že k prekážkam musí pristupovať s pokorou.
"Emma tento rok ukázala, že je silná pretekárka, ktorú psychický tlak len tak nezlomí," povedal pre Sportnet.
Len druhé zlato
Zapletalová vybojovala pre Slovensko len druhú zlatú medailu z európskeho šampionátu.
To prvé sa podarilo vybojovať aktuálnemu šéftrénerovi reprezentácie Liborovi Charfreitagovi v hode kladivom v Barcelone 2010.
Celkovo získala Zapletalová ôsmu medailu v samostatnosti Slovenska. Naposledy sa tešila zo striebra Gabriela Gajanová v Ríme 2024.
Pred ňou získal striebro dvakrát za sebou slovenský chodec Matej Tóth (2014 a 2018).
Dvakrát sa tešila z druhého miesta aj Martina Hrašnová v hode kladivom (2012 a 2014) a jeden bronz oslavovala Lucia Hrivnák-Klocová v behu na 800 metrov.