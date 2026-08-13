Som hrdý, ako to Emma zvládla, vraví Zapletalovej tréner. Má plán, aby bola ešte lepšia

Keď atletický expert a manažér Alfonz Juck pred rokom hodnotil návrat Emmy Zapletalovej medzi svetovú špičku, použil slová malý zázrak.
Dokonca priznal, že boli aj chvíle, keď to už vyzeralo beznádejne. Slovenská bežkyňa tri roky bojovala so zdravotnými problémami, ktoré by zlomili nejednu nádejne sa rozvíjajúcu kariéru.
Už v auguste 2025 bol jej príbeh inšpiratívny. Svojimi výkonmi si vybojovala účasť vo finále Diamantovej ligy, čo vo svete atletiky nie je maličkosť.
O rok je však situácia ešte o niekoľko úrovni lepšia. V behu na 400 metrov cez prekážky získala Zapletalová bronz na MS, vyhrala mítingy Diamantovej ligy, drží svetový výkon roka a najnovšie je tiež majsterkou Európy.
"Všetci sme šťastní a hrdí na Emmu. Po tom, čím si prešla v rokoch 2022 - 2024, má tento krásny príbeh zlaté vyvrcholenie," hovorí prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok.
Počítalo sa iba so zlatom
V porovnaní s minuloročnými MS v Tokiu bola 26-ročná bežkyňa v odlišnej pozícii. V Birminghame azda každý očakával, že získa zlatú medailu.
Vzhľadom na sezónne či kariérne maximá jej súperiek možno neskromne tvrdiť, že čokoľvek iné ako titul by bolo sklamanie. Zapletalová sa musela vyrovnať s tlakom verejnosti, no zvládla to na výbornú.
"Emma vnímala, že sa na ňu upiera pozornosť celej krajiny. Mohla iba stratiť. Vedela, že keď bude druhá, bude to vnímané ako prehra.
Preto som na ňu veľmi hrdý, ako túto situáciu zvládla. Do budúcna jej to môže veľmi pomôcť," hovorí v rozhovore pre SAZ jej tréner Bram Peters.
Zapletalová po finálovom behu priznala, že nepredviedla bezchybný výkon. Aj dáta potvrdzujú, že nešlo o víťazstvo systémom štart - cieľ.
VIDEO: Víťazstvo Emmy Zapletalovej na ME v atletike 2026 (od 2:02 min)
Úvodnú prekážku preskakovala ako tretia v poradí a dlho sa držala na druhom mieste za Paulien Couckuytovou. V porovnaní s ňou si však lepšie rozložila sily, v posledných 150 metroch zrýchlila a zvíťazila.
Paradoxom je, že kým dve súperky za ňou nikdy nebežali rýchlejšie, Zapletalová zaostala za svojim osobákom o 61 stotín. To však bolo druhoradé.
"Tentokrát nehral kvalitný čas rolu. Išlo iba o to, aby Emma došla do cieľa a získala zlato. Splnili sme to, prečo sme sem prišli," doplnil Peters.
Prebrala štafetu po Femke
Hoci má Zapletalová pred sebou ešte dlhú kariéru, jedno z najdôležitejších a najlepších rozhodnutí už urobila, keď angažovala holandského trénera.
Pod jeho vedením reštartovala kariéru a momentálne je vo svojej disciplíne najlepšia na svete. Symbolicky prevzala štafetu po Holanďanke Femke Broeders-Bolovej, ktorú Peters takisto trénoval.
"Je pozitívne, ako na Emmu vplýva tréner. Je odborník na šprinty a prekážky, no tiež je pokojný človek, ktorý neprejavuje emócie, čo Emma oceňuje.
Jeho prítomnosť na pretekoch slúži skôr na upokojenie než na samotnú motiváciu. S chladnou hlavou dokáže podať optimálny výkon," vraví Juck.
Peters priznal, že o zisku najcennejšieho kovu ani na sekundu nepochyboval. Oproti semifinálovému behu bola jeho zverenka uvoľnenejšia, viac sa usmievala a tešila, čo boli dobré znamenia.
"Pred štartom som jej dal konkrétnu radu, aby si na dráhe predstavila, že pred ňou beží Femke a ona ju chce dobehnúť. Páčilo sa jej to.
Neviem, či si to počas behu naozaj predstavovala, ale bola to naša posledná myšlienka, s ktorou sme sa lúčili," priznal tréner Peters pre denník N.
Tréner ešte má niečo v talóne
Hoci má výkon Zapletalovej z ME zlatý lesk, samotná športovkyňa priznala, že si o niečo viac cení bronz z MS, kde bola silnejšia konkurencia.
Ani bronz vo svetového fóra však nemusí zostať neprekonanou métou. Peters priznal, že by so sympatickou Slovenkou spolupracoval aj naďalej.
"Máme v talóne karty, s ktorými môžeme v budúcnosti hrať, aby bola ešte lepšia ako teraz. Veľmi rád s ňou budem pokračovať, ale toto rozhodnutie je na Emme," hovorí holandský tréner.
Spoločne postupne znižujú aj krokové rytmy. Aktuálnu sezónu ešte dokončia 15-krokovým rytmom, no v príprave na novú sezónu by mali prejsť na štrnásť.
Svoje ciele majú aj na konci aktuálneho ročníka, v ktorých absolvujú ešte dva mítingy Diamantovej ligy (Lausanne, Zürich), následne finále tohto seriálu v Bruseli a napokon šampionát Ultimate.
"Na rozdiel od majstrovstiev Európy, kde bolo prioritou umiestnenie, sa teraz chceme zamerať na rýchle časy," dodal Peters pre denník N.
Zaujímavosťou je, že v tejto sezóne Diamantovej ligy ešte na 400 metrov prekážky nikto Zapletalovú nezdolal (Rabat, Rím, Oslo, Dauha).