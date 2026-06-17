    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - štvrtok 18. jún (8. hrací deň)

    MS vo futbale 2026: Program na dnes (streda, 17. jún).
    MS vo futbale 2026: Program na dnes (streda, 17. jún). (Autor: Sportnet)
    Sportnet|18. jún 2026 o 00:00
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    Pozrite si program na dnes na MS vo futbale 2026. Aké výsledky prinesie štvrtok, 18. jún?

    MS vo futbale 2026 dnes pokračujú ôsmym hracím dňom.

    Štvrtkové dianie na svetovom šampionáte otvorí o 18:00 h duel skupiny A, v ktorom sa stretne Česko a Juhoafrická republika. Duel Mercedes-Benz Stadium v Atlante.

    Následne sa v skupine B predstaví Švajčiarsko a Bosna a Hercegovina. Stretnutie sa začne o 21:00 h v Los Angelese na štadióne So-Fi Stadium.

    Presne o polnoci sa do akcie v "béčku" dostane Kanada, ktorá na domácom štadióne BC Place vo Vancouveri vyzve Katar.

    Posledným duelom ôsmeho hracieho dňa bude duel skupiny A medzi domácim Mexikom a Južnou Kóreou. Duel je na programe v meste Zapopan od 3:00 h.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    18.06. 18:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Česko
    Česko
    vs.
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Atlanta | Atlanta
    19.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Mexiko
    Mexiko
    vs.
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Guadalajara | Guadalajara
    18.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    vs.
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    Los Angeles | Los Angeles
    19.06. 00:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Kanada
    Kanada
    vs.
    Katar
    Katar
    Vancouver | Vancouver

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Jude Bellingham (10) oslavuje tretí gól svojho tímu počas zápasu skupiny L na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Anglickom a Chorvátskom.
    Jude Bellingham (10) oslavuje tretí gól svojho tímu počas zápasu skupiny L na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Anglickom a Chorvátskom.
    Európsky šláger na MS priniesol skvelý futbal. Chorváti dvakrát vyrovnali, no Anglicko uspelo
    dnes 00:00
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