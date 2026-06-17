Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - štvrtok 18. jún (8. hrací deň)

MS vo futbale 2026 dnes pokračujú ôsmym hracím dňom.
Štvrtkové dianie na svetovom šampionáte otvorí o 18:00 h duel skupiny A, v ktorom sa stretne Česko a Juhoafrická republika. Duel Mercedes-Benz Stadium v Atlante.
Následne sa v skupine B predstaví Švajčiarsko a Bosna a Hercegovina. Stretnutie sa začne o 21:00 h v Los Angelese na štadióne So-Fi Stadium.
Presne o polnoci sa do akcie v "béčku" dostane Kanada, ktorá na domácom štadióne BC Place vo Vancouveri vyzve Katar.
Posledným duelom ôsmeho hracieho dňa bude duel skupiny A medzi domácim Mexikom a Južnou Kóreou. Duel je na programe v meste Zapopan od 3:00 h.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.