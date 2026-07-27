    Vystúpil na cyklistický Olymp. Pogačar vyrovnal rekord a patrí medzi legendy (ohlasy médií)

    Slovinec Tadej Pogačar, oblečený v žltom drese pre celkového lídra, oslavuje so svojou priateľkou.
    Fotogaléria (77)
    Slovinec Tadej Pogačar, oblečený v žltom drese pre celkového lídra, oslavuje so svojou priateľkou. (Autor: TASR/Pool Photo via AP)
    TASR|27. júl 2026 o 09:37
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    Prečítajte si ohlasy svetových médií na triumf Tadeja Pogačara na Tour de France.

    Ohlasy svetových médií na triumf Tadeja Pogačara na Tour de France 2026.

    Slovinský cyklista vyhral najslávnejšie preteky vo veku 27 rokov už piatykrát (2020, 2021, 2024, 2025, 2026), čo sa mu podarilo ako najmladšiemu v histórii a zaradil sa k legendárnej štvorici Jacques Anquetil (1957, 1961, 1962, 1963, 1964), Eddy Merckx (1969, 1970, 1971, 1972, 1974), Bernard Hinault (1978, 1979, 1981, 1982, 1985) a Miguel Indurain (1991, 1992, 1993, 1994, 1995).

    Francúzsko:

    L'Equipe: „Monumentálne. Mathieu van der Poel vyhral záverečnú etapu, ktorá je už hodná monumentu. Tadej Pogačar vyrovnal rekord piatich víťazstiev na Tour de France.“

    Le Parisien: „Vystúpil na cyklistický Olymp. Tadej Pogačar - piata hviezda ho katapultuje do galaxie gigantov Tour de France.“

    Fotogaléria z 21. etapy na Tour de France 2026
    The pack rides in front of the Arc de Triomphe during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    The pack speeds down Champs-Elysees avenue as the Arc de Triomphe is seen in the background during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    77 fotografií
    Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in front of the Arc de Triomphe during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Benjamin Thomas, right, rides in the pack in front of the Arc de Triomphe during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in front of the Arc de Triomphe during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Belgium's Remco Evenepoel gestures as he rides in front of the Arc de Triomphe during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides in front of the Arc de Triomphe during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Ecuador's Richard Carapaz, wearing the best climber's dotted jersey, rides with his teammates before the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, gives the v-sign in front of the Arc de Triomphe during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Belgium's Jasper Philipsen, left, celebrates as his teammate Netherland's Mathieu van der Poel crosses the finish line to win the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Quinn Simmons of the United States, center, races through the cobbled streets of Montmartre during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thomas Padilla)Cyclists race through the cobbled streets of Montmartre during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thomas Padilla)Netherland's Mathieu van der Poel crosses the finish line to win the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates with his UAE Team Emirates XRG teammate Britain's Adam Yates after the the last stage of the Tour de France cycling race in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Dario Belingheri/Pool Photo via AP)Belgium's Jasper Philipsen, left, celebrates as his teammate Netherland's Mathieu van der Poel crosses the finish line to win the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates with his UAE Team Emirates XRG teammates after the the last stage of the Tour de France cycling race in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Dario Belingheri/Pool Photo via AP)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, reacts afer the the last stage of the Tour de France cycling race in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Dario Belingheri/Pool Photo via AP)Quinn Simmons of the United States, center, races through the cobbled streets of Montmartre during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thomas Padilla)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, races through the cobbled streets of Montmartre during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thomas Padilla)Belgium's Remco Evenepoel cycles past the Sacre-Coeur basilica during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thomas Padilla)Australia's Luke Durbridge rides in front of the Arc de Triomphe during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack speeds down Champs-Elysees avenue as the Arc de Triomphe is seen in the background during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Germany's Nils Politt rides in front of the Arc de Triomphe during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Netherland's Cees Bol, left, and Switzerland's Yannis Voisard, right, ride in front of the Arc de Triomphe during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides in front of the Arc de Triomphe during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in the pack during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides past the Arc de Triomphe during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)British former cyclists Lizzie Deignan and Mark Cavendish pose on the podium after the final stage of Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Bernard Papon/Pool Photo via AP)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates with his teammates on the podium after the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates with his teammates on the podium after the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after winning the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Bernard Papon/Pool Photo via AP)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after winning the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Bernard Papon/Pool Photo via AP)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium with his teammates after the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after winning the Tour de France cycling race with Mexico's Isaac Del Toro, Ecuador's Richard Carapaz and Denmark's Mads Pedersen in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Bernard Papon/Pool Photo via AP)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after winning the Tour de France cycling race alongside Belgium's Remco Evenepoel, second, and Mexico's Isaac Del Toro, third, in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Bernard Papon/Pool Photo via AP)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after winning the Tour de France cycling race with Mexico's Isaac Del Toro, Ecuador's Richard Carapaz and Denmark's Mads Pedersen in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Bernard Papon/Pool Photo via AP)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium with Mexico's Isaac Del Toro, right, who came third, after the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium with Belgium's Remco Evenepoel, left, who finished second, and Mexico's Isaac Del Toro, right, who came third, after the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium with Belgium's Remco Evenepoel, left, who finished second, and Mexico's Isaac Del Toro, right, who came third, after the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, poses on the podium with Belgium's Remco Evenepoel, left, who finished second, and Mexico's Isaac Del Toro, right, who came third, after the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Denmark's Mads Pedersen, wearing the best sprinter's green jersey, celebrates on the podium after the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Bernard Papon/Pool Photo via AP)Denmark's Mads Pedersen, wearing the best sprinter's green jersey, celebrates on the podium after the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Bernard Papon/Pool Photo via AP)Denmark's Mads Pedersen, wearing the best sprinter's green jersey, celebrates on the podium after the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Bernard Papon/Pool Photo via AP)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium with Belgium's Remco Evenepoel, left, who finished second, and Mexico's Isaac Del Toro, right, who came third, after the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates with his teammates on the podium after the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates with his teammates on the podium after the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium with Belgium's Remco Evenepoel, left, who finished second, and Mexico's Isaac Del Toro, right, who came third, after the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium with Belgium's Remco Evenepoel, left, who finished second, and Mexico's Isaac Del Toro, right, who came third, after the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Ecuador's Richard Carapaz, wearing the best climber's dotted jersey, celebrates on the podium after the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Bernard Papon/Pool Photo via AP)Ecuador's Richard Carapaz, wearing the best climber's dotted jersey, celebrates on the podium after the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Bernard Papon/Pool Photo via AP)Ecuador's Richard Carapaz, wearing the best climber's dotted jersey, celebrates on the podium after the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Bernard Papon/Pool Photo via AP)Ecuador's Richard Carapaz, wearing the best climber's dotted jersey, celebrates on the podium after the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Bernard Papon/Pool Photo via AP)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, races through the cobbled streets of Montmartre during the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Etienne Garnier/Pool Photo via AP)Mexico's Isaac Del Toro, wearing the best young rider's white jersey, celebrates on the podium after the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Bernard Papon/Pool Photo via AP)Ecuador's Richard Carapaz, wearing the best climber's dotted jersey, celebrates on the podium after the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Ecuador's Richard Carapaz, wearing the best climber's dotted jersey, arrives on the podium after the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after winning the Tour de France cycling race alongside Belgium's Remco Evenepoel, second, and Mexico's Isaac Del Toro, third, in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Bernard Papon/Pool Photo via AP)Ecuador's Richard Carapaz, wearing the best climber's dotted jersey, celebrates on the podium after the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Mexico's Isaac Del Toro, wearing the best young rider's white jersey, arrives on the podium after the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after winning the Tour de France cycling race alongside Belgium's Remco Evenepoel, second, and Mexico's Isaac Del Toro, third, in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Bernard Papon/Pool Photo via AP)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after winning the Tour de France cycling race alongside Belgium's Remco Evenepoel, second, and Mexico's Isaac Del Toro, third, in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Bernard Papon/Pool Photo via AP)Mexico's Isaac Del Toro, wearing the best young rider's white jersey, celebrates on the podium after the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Netherland's Mathieu van der Poel celebrates on the podium after winning the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after winning the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Bernard Papon/Pool Photo via AP)Mexico's Isaac Del Toro, wearing the best young rider's white jersey, celebrates on the podium after the last stage of the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after winning the Tour de France cycling race with start and finish in Paris, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Bernard Papon/Pool Photo via AP)

    Le Figaro: „Nedotknuteľný, neúprosný, neústupný: Tadej Pogačar vstupuje medzi legendy Tour de France svojím piatym víťazstvom.“

    Slovinsko:

    Delo: „Pogačarov žltý trón je nedobytný. Slovinský šampión oslávil na Champs-Élysées svoje historické piate a najpresvedčivejšie víťazstvo.“

    Radiotelevizija Slovenija: „Superlatívy sú už dávno vyčerpané, respektíve je ťažké napísať ďalšiu vhodnú ódu na najlepšieho cyklistu sveta.“

    Taliansko:

    Gazzetta dello Sport: „Pogačar piatykrát korunovaný za kráľa. Tadej Pogačar si upevnil legendárny status.

    Získal svoj piaty titul na Tour de France a zaradil sa medzi najväčších cyklistických velikánov všetkých čias - po bok legiend ako Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault a Miguel Indurain.“

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    Tuttosport: „Pogačar V. - Paríž korunoval cisára. Pogačar sa stáva legendou a vyhráva svoju piatu Tour de France.“

    Corriere dello Sport: „Pogačar sa stáva legendou: Piaty triumf na Tour de France, no poslednú etapu vyhral Van der Poel.“

    Corriere della Sera: „To, čo bolo ešte pred dvoma rokmi len víťazným záverom Tour de France v Paríži, sa túto nedeľu vyvinulo v najväčšiu etapu Grande Boucle 2026 - tú poslednú.

    Je to vďaka dvom vynikajúcim jazdcom: päťnásobnému víťazovi Tadejovi Pogačarovi a brilantnému Mathieuovi van der Poelovi.“

    Španielsko:

    AS: „Pogačar je legenda. Neuspokojí sa s jednoduchým víťazstvom, chce ho vyhrať štýlovo a zapísať sa do histórie.

    V nedeľu svojím piatym triumfom na Tour de France napísal ďalšiu slávnu kapitolu a zabezpečil si miesto medzi legendárnymi šampiónmi.“

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    Marca: „V 27 rokoch sa pridáva k Anquetilovi, Merckxovi, Hinaultovi a Indurainovi - piatimi víťazstvami na Tour de France, ktoré sa doteraz zdali byť hranicou vyhradenou len pre absolútne legendy.

    Pogačar však tento cieľ nedosahuje, akoby práve dokončil etapu, ale skôr ako niekto, kto sa práve rozcvičil.“

    Veľká Británia:

    Guardian: „Neúnavný Tadej Pogačar vyhráva svoju piatu Tour de France a vyrovnáva rekord. Jeho nezastaviteľný úspech by sa však nemal vnímať bez výhrad. Bolo by naivné oslavovať päťnásobného víťaza Tour bez pochopenia kontextu. Pogačar je nepochybne fenomén, ale jeho sprievod je zaťažený batožinou z menej úspešných čias.“

    VIDEO: Záver 21. etapy Tour de France 2026

    BBC: „Všemocný Pogačar nastolil myšlienku, že jeho pozoruhodná realita sa ukazuje byť zvláštnejšia ako fikcia, a opísal ju ako ´niečo, čo by ste možno nenapísali ani v knihe príbehov´.“

    Belgicko:

    Het laatste Nieuws: „Tour plná míľnikov a rekordov. Či bol chorý alebo nie, zostalo záhadou až do jeho príchodu do Paríža. Jedna vec je však istá: Svojím piatym celkovým víťazstvom na Tour de France vyrovnal Tadej Pogačar rekord. Tri týždne výrazne prevyšoval konkurenciu a lámal jeden rekord za druhým.“

    Holandsko:

    Telegraaf: „Majstrovský Tadej Pogačar sa po prehre v časovke družstiev a víruse v tíme zdal byť zraniteľný, ale dominoval od Barcelony až po Paríž. Svojím piatym celkovým víťazstvom na Tour de France zabezpečil, že v tomto vzácnom úspechu existuje „Gang of Five“.“

    Rakúsku:

    Krone: „Neuveriteľný Pogačar si zabezpečil svoje piate víťazstvo na Tour de France.“

    Kurier: „Milovaný kanibal: Ako Tadej Pogačar dominuje cyklistike. Slovinec vyhral Tour de France po piatykrát a láme cyklistické rekordy.“

    Švajčiarsko:

    Blick: „Tour de France 2026 sa skončila piatym celkovým víťazstvom Tadeja Pogačara a pamätnou záverečnou etapou na Champs-Élysées, ktorú vyhral Mathieu van der Poel s najtesnejším rozdielom.“

    Tagesanzeiger: „Nenásytný, neporaziteľný, Pogačar. Vďaka svojmu piatemu celkovému víťazstvu tento 27-ročný pretekár vyrovnal rekord Eddyho Merckxa. Tadej Pogačar láme rekordy, je obdivovaný a napriek tomu počúva čoraz viac bučania.“

    Neue Zürcher Zeitung: „Tadej Pogačár sa stane rekordérom v počte titulov na Tour de France - zo zlatého chlapca sa vypracoval na lídra.“

    Nemecko:

    Der Spiegel: „Tadej Pogačar úspešne doniesol žltý dres do Paríža a vyrovnal sa Eddymu Merckxovi. Napriek pokusu o únik mu opäť chýba etapové víťazstvo na Champs-Élysées: Mathieu van der Poel dosiahol vytúžený cieľ.“

    Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Výnimočný Slovinec dosiahol na cyklistický Olymp. S piatimi víťazstvami na Tour de France sa Tadej Pogačar vyrovnal Eddymu Merckxovi a trom ďalším.“

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Slovinec Tadej Pogačar, oblečený v žltom drese pre celkového lídra, oslavuje so svojou priateľkou.
    Slovinec Tadej Pogačar, oblečený v žltom drese pre celkového lídra, oslavuje so svojou priateľkou.
    Vystúpil na cyklistický Olymp. Pogačar vyrovnal rekord a patrí medzi legendy (ohlasy médií)
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