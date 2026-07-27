Slovan pokračuje v boji o Ligu majstrov. Odvety v Európe čakajú aj Trnavu, DAC a Žilinu (TV tipy)

Cez týždeň pokračujú odvetami predkolá európskych súťaží. Slovan Bratislava zvládol duel v rámci predkola Ligy majstrov na ihrisku Iberie 2:0.
V predkole Konferenčnej ligy zvíťazili hráči MŠK Žilina proti Katowiciam 2:1, Spartak Trnava doma remizoval 0:0 proti CSKA 1948 Sofia a Dunajská Streda doma zvíťazila výsledkom 1:0 proti tímu Velez Mostar z Bosny a Hercegoviny.
Cez víkend pokračuje aj nová sezóna Niké ligy a druhej ligy. V druhom kole Slovan privíta Podbrezovú, Trenčín pocestuje do Košíc a Michalovce odohrajú duel so Žilinou.
Cez víkend pokračuje aj nový ročník Slovnaft Cupu zápasmi prvého kola.
Tenisti a tenistky tento týždeň odohrajú prestížny turnaj vo Washingtone.
Finišuje aj Liga národov vo volejbale mužov. Semifinále odohrajú Brazília proti USA a Japonsko s Argentínou.
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Piatok (31. júl)
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