Slovan pokračuje v boji o Ligu majstrov. Odvety v Európe čakajú aj Trnavu, DAC a Žilinu (TV tipy)

Radosť z víťazstva Žiliny v prvom zápase predkola Konferenčnej ligy proti Katowiciam.
Radosť z víťazstva Žiliny v prvom zápase predkola Konferenčnej ligy proti Katowiciam. (Autor: Tlačová agentúra SR)
Sportnet|27. júl 2026 o 09:00
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Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

Cez týždeň pokračujú odvetami predkolá európskych súťaží. Slovan Bratislava zvládol duel v rámci predkola Ligy majstrov na ihrisku Iberie 2:0. 

V predkole Konferenčnej ligy zvíťazili hráči MŠK Žilina proti Katowiciam 2:1, Spartak Trnava doma remizoval 0:0 proti CSKA 1948 Sofia a Dunajská Streda doma zvíťazila výsledkom 1:0 proti tímu Velez Mostar z Bosny a Hercegoviny.

Cez víkend pokračuje aj nová sezóna Niké ligy a druhej ligy. V druhom kole Slovan privíta Podbrezovú, Trenčín pocestuje do Košíc a Michalovce odohrajú duel so Žilinou.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Cez víkend pokračuje aj nový ročník Slovnaft Cupu zápasmi prvého kola.

Tenisti a tenistky tento týždeň odohrajú prestížny turnaj vo Washingtone.

Finišuje aj Liga národov vo volejbale mužov. Semifinále odohrajú Brazília proti USA a Japonsko s Argentínou.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (27. júl)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bejzbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Utorok (28. júl)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Streda (29. júl)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bejzbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Štvrtok (30. júl)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bejzbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Piatok (31. júl)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (1. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (2. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
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Motorizmus
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Basketbal
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Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


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