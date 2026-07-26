    Najviac gólov strelil piatoligista, dvakrát rozhodli penalty (Slovnaft Cup, predkolo, výsledky)

    Šurany nastrieľali osem gólov. Tímová fotografia je spred prípravného zápasu s Nitrou B.
    Šurany nastrieľali osem gólov. Tímová fotografia je spred prípravného zápasu s Nitrou B. (Autor: ŠK Šurany / Facebook)
    Titanilla Bőd|26. júl 2026 o 20:50
    ShareTweet0

    V Slovnaft Cupe sa hralo v nedeľu 18 zápasov.

    Slovnaft Cup sa môže v tomto ročníku pýšiť rekordnou účasťou, prihlásilo sa 307 klubov. Predkolo pokračovalo v nedeľu ďalšími zápasmi.

    Najvyššie víťazstvo zaknihovali piatoligové Šurany, ktoré vyhrali na pôde Veľkých Loviec 8:1.

    Na dvoch štadiónoch rozhodli pokutové kopy, v oboch prípadoch sa tešili domáci.

    Slovnaft Cup, predkolo, výsledky – nedeľa, 26. júl

    Brezovička – Levoča 2:5

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Vyšné Remety – Veľké Kapušany 3:0

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Pakostov – Kračúnovce 3:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Hencovce – Bystré 0:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Čičarovce – Sobrance 3:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Liptovská Lúžna – Ružomberok-Černová 1:1, na pok. kopy 4:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Divina – Belá 2:0

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Podvysoká – Čierne 1:0

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Svätý Jur – Kalinkovo 3:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Limbach – Malinovo 0:5

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Lysá pod Makytou – Kvašov 1:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Horné Orešany – Jablonica 7:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Dolné Obdokovce – Klasov 2:4

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Veľké Zálužie – Báb 4:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Nevidzany – Starý Tekov 1:1, na pok. kopy 4:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Nový Život – Jelka 2:6

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Bánov – Bešeňov 0:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Veľké Lovce – Šurany 1:8

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Futbalnet

    Futbalnet

      Adam Griger (Slovan) hlavičkuje počas zápasu 1. kola futbalovej Niké ligy MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava.
      Adam Griger (Slovan) hlavičkuje počas zápasu 1. kola futbalovej Niké ligy MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava.
      Remízové šialenstvo v úvodnom kole. Okrem Slovana uspela už len Podbrezová
      teraz
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Futbalnet»Najviac gólov strelil piatoligista, dvakrát rozhodli penalty (Slovnaft Cup, predkolo, výsledky)