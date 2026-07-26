Najviac gólov strelil piatoligista, dvakrát rozhodli penalty (Slovnaft Cup, predkolo, výsledky)

Slovnaft Cup sa môže v tomto ročníku pýšiť rekordnou účasťou, prihlásilo sa 307 klubov. Predkolo pokračovalo v nedeľu ďalšími zápasmi.
Najvyššie víťazstvo zaknihovali piatoligové Šurany, ktoré vyhrali na pôde Veľkých Loviec 8:1.
Na dvoch štadiónoch rozhodli pokutové kopy, v oboch prípadoch sa tešili domáci.
Slovnaft Cup, predkolo, výsledky – nedeľa, 26. júl
Brezovička – Levoča 2:5
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Vyšné Remety – Veľké Kapušany 3:0
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Pakostov – Kračúnovce 3:1
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Hencovce – Bystré 0:3
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Čičarovce – Sobrance 3:2
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Liptovská Lúžna – Ružomberok-Černová 1:1, na pok. kopy 4:2
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Divina – Belá 2:0
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Podvysoká – Čierne 1:0
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Svätý Jur – Kalinkovo 3:1
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Limbach – Malinovo 0:5
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Lysá pod Makytou – Kvašov 1:3
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Horné Orešany – Jablonica 7:2
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Dolné Obdokovce – Klasov 2:4
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Veľké Zálužie – Báb 4:2
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Nevidzany – Starý Tekov 1:1, na pok. kopy 4:3
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Nový Život – Jelka 2:6
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Bánov – Bešeňov 0:3
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Veľké Lovce – Šurany 1:8
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