Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - piatok 3. júl (23. hrací deň)

MS vo futbale 2026 dnes pokračujú dvadsiatym tretím hracím dňom.
Svetový šampionát pokračuje ďalšími vyraďovacími bojmi. Šestnásťfinále ponúkne v piatok ďalšiu trojicu zápasov na štadiónoch v USA.
Program otvoria o 20:00 h v Arlingtone na štadióne AT&T Stadium Austrália a Egypt.
O 0:00 h nastúpi v Miami Argentína a Kapverdy. Duel sa odohrá na štadióne Hard Rock Stadium.
Hrací deň zakončí duel medzi Kolumbiou a Ghanou, ktorý má plánovaný výkop o 3:30 h na Arrowhead Stadium v Kansase.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
Analýza: Austrália - Egypt
Tip: Egypt neprehrá a v zápase padne viac ako 1.5 gólu
Austrália je síce nepríjemný súper, no Egypt má kvalitné mužstvo, ktoré dokáže hrať organizovane a byť veľmi nebezpečné z protiútokov. V takto vyrovnanom stretnutí má Egypt reálnu šancu minimálne na remízu, preto stávka X2 ponúka zaujímavú hodnotu.
Hranica viac ako 1.5 gólu vyzerá tiež veľmi reálne. Obe reprezentácie majú dostatok kvality v ofenzíve a zápas by mohol priniesť otvorenejší priebeh, najmä ak padne skorý gól. Kombinácia dvojitej šance a minimálne dvoch gólov preto dáva pri tomto kurze zmysel.
Analýza: Argentína - Kapverdy
Argentína je v tomto zápase jednoznačným favoritom a kvalitatívny rozdiel medzi oboma tímami je výrazný. Očakávam, že od úvodných minút bude kontrolovať hru, vytvorí si veľké množstvo šancí a bude pravidelne ohrozovať súperovu bránu. Tip na gól Argentíny v oboch polčasoch dáva zmysel, keďže proti papierovo slabšiemu súperovi by mala skórovať viackrát. Ak Lionel Messi nastúpi v základnej zostave, bude patriť medzi hlavných hráčov v útoku a jeho šanca streliť gól je veľmi vysoká. Kurz na túto kombináciu považujem za zaujímavý a celý BetBuilder je podľa mňa postavený logicky. Všetky vybrané udalosti na seba dobre nadväzujú a zodpovedajú očakávanému priebehu zápasu, v ktorom by mala Argentína dominovať od začiatku až do záverečného hvizdu.
Analýza: Kolumbia - Ghana
Posledný šestnásťfinálový zápas v programe sľubuje drámu. Kolumbijčania vyhrali K-skupinu, Ghančania skončili na 3. mieste po prehre s Chorvátskom 1:2 v L-skupine. Kolumbia má formu, veď z 5 posledných zápasov vyhrala až 4. Kolumbia má príjemnú skúsenosť zo šampionátu so zápasom s africkým tímom, keď zdolala 1:0 DR Kongo. Ghana má po základnej skupine skóre 2:2. Ghančania sa striasli zo série 5 prehier od novembra 2025 do mája 2026. Na MS prekvapili remízou 0:0 s Anglickom. Šťastne prešli cez Panamu po góle zo záveru duelu. Majú však vo svojom strede driemajúci klenot a to útočníka Citizens Semenya. Ten zatiaľ na šampionáte mlčí, aj keď v Premier League mu to sypalo. Kolumbia vyhrá v zápase, v ktorom padne viac ako 1,5 gólu. Historické pramene neuvádzajú žiadny vzájomný zápas. Bude to zaujímavá konfrontácia v kolumbijskom znamení.