    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - piatok 3. júl (23. hrací deň)

    MS vo futbale 2026: Program na dnes (piatok, 3. júl).
    MS vo futbale 2026: Program na dnes (piatok, 3. júl). (Autor: Sportnet)
    Sportnet|3. júl 2026 o 00:00
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    Pozrite si program na dnes na MS vo futbale 2026. Aké výsledky prinesie piatok, 3. júl?

    MS vo futbale 2026 dnes pokračujú dvadsiatym tretím hracím dňom.

    Svetový šampionát pokračuje ďalšími vyraďovacími bojmi. Šestnásťfinále ponúkne v piatok ďalšiu trojicu zápasov na štadiónoch v USA. 

    Program otvoria o 20:00 h v Arlingtone na štadióne AT&T Stadium Austrália a Egypt.

    O 0:00 h nastúpi v Miami Argentína a Kapverdy. Duel sa odohrá na štadióne Hard Rock Stadium.

    Hrací deň zakončí duel medzi Kolumbiou a Ghanou, ktorý má plánovaný výkop o 3:30 h na Arrowhead Stadium v Kansase.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    03.07. 20:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Austrália
    Austrália
    vs.
    Egypt
    Egypt
    Dallas | Dallas
    04.07. 00:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Kapverdy
    Kapverdy
    Miami | Miami
    04.07. 03:30
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Kolumbia
    Kolumbia
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Kansas City | Kansas City

    Analýza: Austrália - Egypt

    Tip: Egypt neprehrá a v zápase padne viac ako 1.5 gólu

    Austrália je síce nepríjemný súper, no Egypt má kvalitné mužstvo, ktoré dokáže hrať organizovane a byť veľmi nebezpečné z protiútokov. V takto vyrovnanom stretnutí má Egypt reálnu šancu minimálne na remízu, preto stávka X2 ponúka zaujímavú hodnotu.

    Hranica viac ako 1.5 gólu vyzerá tiež veľmi reálne. Obe reprezentácie majú dostatok kvality v ofenzíve a zápas by mohol priniesť otvorenejší priebeh, najmä ak padne skorý gól. Kombinácia dvojitej šance a minimálne dvoch gólov preto dáva pri tomto kurze zmysel.

    Analýza: Argentína - Kapverdy

    Argentína je v tomto zápase jednoznačným favoritom a kvalitatívny rozdiel medzi oboma tímami je výrazný. Očakávam, že od úvodných minút bude kontrolovať hru, vytvorí si veľké množstvo šancí a bude pravidelne ohrozovať súperovu bránu. Tip na gól Argentíny v oboch polčasoch dáva zmysel, keďže proti papierovo slabšiemu súperovi by mala skórovať viackrát. Ak Lionel Messi nastúpi v základnej zostave, bude patriť medzi hlavných hráčov v útoku a jeho šanca streliť gól je veľmi vysoká. Kurz na túto kombináciu považujem za zaujímavý a celý BetBuilder je podľa mňa postavený logicky. Všetky vybrané udalosti na seba dobre nadväzujú a zodpovedajú očakávanému priebehu zápasu, v ktorom by mala Argentína dominovať od začiatku až do záverečného hvizdu.

    Analýza: Kolumbia - Ghana

    Posledný šestnásťfinálový zápas v programe sľubuje drámu. Kolumbijčania vyhrali K-skupinu, Ghančania skončili na 3. mieste po prehre s Chorvátskom 1:2 v L-skupine. Kolumbia má formu, veď z 5 posledných zápasov vyhrala až 4. Kolumbia má príjemnú skúsenosť zo šampionátu so zápasom s africkým tímom, keď zdolala 1:0 DR Kongo. Ghana má po základnej skupine skóre 2:2. Ghančania sa striasli zo série 5 prehier od novembra 2025 do mája 2026. Na MS prekvapili remízou 0:0 s Anglickom. Šťastne prešli cez Panamu po góle zo záveru duelu. Majú však vo svojom strede driemajúci klenot a to útočníka Citizens Semenya. Ten zatiaľ na šampionáte mlčí, aj keď v Premier League mu to sypalo. Kolumbia vyhrá v zápase, v ktorom padne viac ako 1,5 gólu. Historické pramene neuvádzajú žiadny vzájomný zápas. Bude to zaujímavá konfrontácia v kolumbijskom znamení.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    Pavol Spáldnes 00:07
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