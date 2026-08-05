Kluby sa odhlasujú tesne pred štartom súťaže. Čo sa deje v amatérskom futbale?

Ladomerská Vieska, Slovenská Ľupča, Bobrov, Košeca. V uplynulých dňoch sa z nižších futbalových súťaží odhlásilo viacero etablovaných klubov.
Dôvody sú rôzne, nejde vždy len o peniaze.
Verili do poslednej chvíle
Najčerstvejšia informácia o odhlásení prišla z Košece. Účastník VI. ligy Sever ZsFZ oznámil rozhodnutie na sociálnej sieti.
„Po dôkladnom zvážení sme dospeli k záveru, že s takto úzkym kádrom nie je možné absolvovať celú sezónu. Na účinkovanie v súťaži je potrebný dostatočne široký káder, ktorý sa nám, žiaľ, nepodarilo vytvoriť,“ uviedlo vedenie FK Košeca.
Funkcionári Košece zdôraznili, že klub funguje vďaka niekoľkým zanieteným ľuďom a dobrovoľníkom. Do poslednej chvíle verili, že mužský futbal sa podarí zachrániť.
„Robili sme všetko pre to, aby sme vytvorili konkurencieschopné mužstvo. Po spoločných rozhovoroch s hráčmi sme však dospeli k záveru, že bez dostatočne širokého kádra by pokračovanie v súťaži nebolo zodpovedné,“ uvádza sa v stanovisku klubu.
Košeca v tejto sezóne absolvovala jediný súťažný zápas. V predkole Slovnaft Cupu prehrala doma s Košeckým Podhradím vysoko 0:6.
V minulej sezóne obsadila Košeca v šiestej lige Sever 13. miesto spomedzi 16 účastníkov.
Láska k futbalu, nie peniaze
V súčasnosti je bežné, že hráči aj v nižších súťažiach dostanú finančnú odmenu. Košeca fungovala inak.
„FK Košeca bol vždy klubom postaveným na nadšení, partii a láske k futbalu. Našou víziou nikdy nebolo a ani nebude platiť hráčov. Veríme, že amatérsky futbal by mal byť predovšetkým o vzťahu ku klubu, obci a športu. Jedinou finančnou odmenou pre hráčov bola motivačná prémia do kabíny za dosiahnuté výsledky, ktorú zabezpečoval náš sponzor, nie klub,“ vysvetľovali.
Klub sa poďakoval hráčom, trénerom, fanúšikom, dobrovoľníkom, sponzorom, ako aj rozhodcom, delegátom či hosťujúcim mužstvám.
„Sme presvedčení, že je správnejšie urobiť toto rozhodnutie ešte pred začiatkom súťaže, než odstúpiť až počas rozbehnutej sezóny a skomplikovať jej priebeh všetkým zúčastneným,“ zdôraznili v stanovisku.
Zároveň vyzdvihli, že práca s mládežou pokračuje. Klub má päť mládežníckych kategórií: prípravky U9 a U11, starších žiakov (U15), mladší dorast (U17) a starší dorast (U19).
„Práca s deťmi a mládežou zostáva pre nás prioritou a veríme, že práve oni sú budúcnosťou futbalu v našej obci,“ podčiarkol klub.
Nikto nechcel byť funkcionárom
V ďalšej sezóne bude chýbať v súťaži aj ŠK Olympia Bobrov, účastník VI. ligy B SsFZ. Klub v minulom ročníku obsadil štvrté miesto v súťaži so 14 tímami.
Klub informoval o odhlásení A-mužstva v stanovisku, ktoré podpísali Anton Grobarčík starší (odchádzajúci predseda klubu), Michal Jendrušák (odchádzajúci predseda futbalového oddielu) a Anton Grobarčík mladší (odchádzajúci vedúci mužstva dospelých).
„Na konci sezóny 2025/2026 sa rozhodli ukončiť svoje pôsobenie všetci doterajší funkcionári klubu. Túto informáciu oznámili vedeniu obce a aj obecnému zastupiteľstvu na jeho zasadnutí s predstihom v apríli,“ uviedli funkcionári Bobrova.
„Išlo o ich rôzne osobné dôvody, ale aj znechutenie a vyhorenie, pretože futbal vo všetkých kategóriách nemôžu robiť v obci len traja ľudia na úkor všetkého svojho voľného času,“ zdôraznili.
Predstaviteľom obce sa nepodarilo odchádzajúce vedenie nahradiť.
„Na túto skutočnosť zareagovali oneskorene a začali ju riešiť až týždeň pred koncom súťaže, keď odchádzajúce vedenie bolo po niekoľkých apeloch konečne vypočuté. Funkcia predsedu ŠK Olympia Bobrov bola vrátená do rúk starostu obce.
O uvoľnené kľúčové manažérske a organizačné pozície v klube nemal nikto z obyvateľov obce záujem,“ skonštatovali už bývalí funkcionári.
Neistota v klube znamenala, že väčšina hráčov odišla a káder sa nedal doplniť ani z odchovancov.
„Vzniknutá situácia a kritický nedostatok osôb na riadiacich aj hráčskych postoch nám technicky ani organizačne neumožňuje odohrať nový súťažný ročník,“ uviedol klub vo svojom stanovisku.
Práca s mládežou však pokračuje aj v Bobrove. Futbaloví priaznivci môžu fandiť kategóriám U11 a U19.
Mužstvo sa rozpadlo
Mužský futbal nateraz skončí aj vo Veľatoch. Tamojšie mužstvo v uplynulej sezóne figurovalo v V. lige Juh VsFZ a obsadilo trináste miesto. Bola to predposledná priečka, pričom na poslednom mieste skončili odstúpené Budkovce.
FK Veľaty sa však v priebehu letnej prestávky odhlásili zo VI. ligy Zemplínskej.
Klub nevydal žiadne oficiálne stanovisko, ale z prestupov je jasné, že mužstvo sa rozpadlo.
Z klubu odišlo už počas prvého júlového týždňa trinásť hráčov, z toho dvanásť na prestup. Deviati z nich prestúpili do Sečoviec.
Vo Veľatoch má naďalej fungovať mužstvo starších žiakov U15.
Potápajúca sa loď
V letnom prestupovom období môžu hráči v amatérskych súťažiach zmeniť pôsobisko aj bez súhlasu klubu.
To sa stalo aj v Slovenskej Ľupči, ktorá sa odhlásila z V. ligy Juh SsFZ.
„Rozhodnutie padlo po mnohých pokusoch o udržanie tímu a snahách náborovať hráčov. Dôvodom je najmä odchod väčšiny hráčov formou prestupu bez súhlasu klubu,“ uviedol klub na sociálnej sieti.
„Odchod hráčov vyvolal tak silný pocit potápajúcej sa lode, že žiadny z osemnástich oslovených hráčov neprijal našu ponuku,“ doplnilo vedenie klubu.
Práca s mládežou však ohrozená nie je, v klube pokračujú kategórie U11, U17 a U19.
Podobný osud postihol aj Ladomerskú Viesku, ktorá pred rokom mala ešte oveľa väčšie ambície.
Po postupe do IV. ligy SsFZ však prišla zmena trénera a mužstvu sa nepodarilo etablovať vo vyššej súťaži. Nováčik obsadil posledné miesto v tabuľke a niekoľko týždňov pred štartom sa klub odhlásil z V. ligy Juh SsFZ.
„Toto rozhodnutie nebolo jednoduché. Príčin je viacero – najmä odchod jedenástich hráčov formou prestupu bez súhlasu klubu, ukončenie hosťovaní ďalších hráčov a odstúpenie viacerých dlhoročných funkcionárov, ktorí sa podieľali na fungovaní klubu. Spolu odišlo až pätnásť hráčov a štyria funkcionári,“ uviedol FK Ladomerská Vieska na sociálnej sieti.
„Napriek maximálnemu úsiliu sa nám nepodarilo vytvoriť podmienky na pokračovanie seniorského futbalu. Mrzí nás to, ale urobili sme všetko, čo bolo v našich silách. Žiadny tréner neprijal našu ponuku, ani žiadny z viac ako dvadsiatich oslovených hráčov,“ píše sa v stanovisku.
Aj v Ladomerskej Vieske sa však budú naďalej venovať mládeži v kategóriách U19, U15 a U13.