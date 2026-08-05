ONLINE: Slovensko U18 - Švajčiarsko U18 dnes, Hlinka Gretzky Cup 2026 LIVE (skupina A)

Slovensko U18 vs. Švajčiarsko U18: ONLINE prenos z turnaja Hlinka Gretzky Cup 2026.
Slovensko U18 vs. Švajčiarsko U18: ONLINE prenos z turnaja Hlinka Gretzky Cup 2026. (Autor: Sportnet)
Sportnet|5. aug 2026 o 18:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu skupiny A z turnaja Hlinka Gretzky Cup 2026: Slovensko U18 - Švajčiarsko U18.

Slovenskí hokejisti do 18 rokov dnes hrajú svoj tretí zápas v rámci prestížneho turnaja Hlinka Gretzky Cup 2026. Ich súperom je Švajčiarsko.

Slováci v skupine A prehrali úvodný zápas so Švédskom 3:4 po predĺžení. V druhom dueli prehrali s domácou Kanadou 1:6.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko U18 - Švajčiarsko U18 (hokej, Hlinka Gretzky Cup 2026, skupina A, streda, LIVE)

Hlinka Gretzky Cup Skupina A 2026/2027
05.08.2026 o 21:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Švajčiarsko
Prenos
Nominácia slovenskej reprezentácie:

Brankári:
Nicko Zakk Havel (2009) – HK Dukla Trenčín
Filip Hornáček (2009) – HC Slovan Bratislava (mládež)
Jakub Husár (2009) – HC Košice

Obrancovia:
Oliver Botka (2009) – HK Nitra
Lucas Čongrády (2009) – HK Dukla Trenčín
Alexander Michael Ferreira (2009) – HKM Zvolen
Alexej Hoďovský (2009) – HC Kometa Brno (Česko)
Marek Klačanský (2009) – HK Dukla Trenčín
Viliam Pikna (2009) – HC Slovan Bratislava
Filip Škripec (2009) – HK Dukla Trenčín
Jakub Vasko (2010) – HC Košice

Útočníci:
Dominik Štefan Domonkos (2010) – HC Košice
Richard Halaš (2009) – HC Kometa Brno (Česko)
Miroslav Kalousek (2009) – MHK 32 Liptovský Mikuláš (Mládež)
Michal Lazovský (2009) – HC Oceláři Třinec (Česko)
Robert Matula (2009) – HKM Zvolen
Max Melicherík (2010) – Tappara Tampere (Fínsko)
Oliver Ozogány (2009) – Tri-City Storm (USHL/USA)
Samuel Pisarčík (2009) – HK Dukla Trenčín
Patrik Rychlík (2009) – HK ŠKP Poprad
Tomáš Šelič (2009) – HC Kometa Brno (Česko)
Jakub Šimončič (2009) – MMHK Nitra
Patrik Šiška (2009) – HC Topoľčany
Tomáš Suja (2009) – HC Energie Karlovy Vary (Česko)
Matúš Válek (2009) – HC Dynamo Pardubice (Česko)
Pozdravujem všetkým hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu na Hlinka Gretzky Cupe, keď sa v rámci posledného zápasu skupiny predstaví Slovensko proti Švajčiarsku.

Zverenci Františka Štolca odštartovali turnaj tesnou prehrou 3:4 po predĺžení so Švédskom, následne nestačili na domácu Kanadu 1:6. Napriek tomu sa brány do semifinále stále nezatvorili, keď sa Slováci síce nachádzajú na poslednom štvrtom mieste s jednobodovým ziskom, náš dnešný súper je však s troma na druhej priečke, keď včera zdolal Švédsko 7:6. Ak by teda naši hokejisti zdolali Švajčiarov a Švédsko následne nezvíťazilo proti Kanade, dokázali by sme sa napokon prebojovať medzi najlepšiu štvorku.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
Tabuľka skupiny A

#

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

CAN Kanada

2

2

0

0

0

13:4

6

2.

CHE Švajčiarsko

2

1

0

0

1

10:13

3

3.

SWE Švédsko

2

0

1

0

1

10:10

2

4.

SVK Slovensko

2

0

0

1

1

4:10

1

Reprezentácie

    Slovensko U18 vs. Švajčiarsko U18: ONLINE prenos z turnaja Hlinka Gretzky Cup 2026.online
    Slovensko U18 vs. Švajčiarsko U18: ONLINE prenos z turnaja Hlinka Gretzky Cup 2026.online
    ONLINE: Slovensko U18 - Švajčiarsko U18 dnes, Hlinka Gretzky Cup 2026 LIVE (skupina A)
    dnes 18:00
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