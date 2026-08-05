Vážny pád jej ukradol aktívnu kariéru. Gutová-Behramiová oznámila definitívny koniec

Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behramiová sa rozhodla ukončiť svoju kariéru. Tridsaťpäťročná pretekárka oznámila okamžitý odchod do dôchodku, ako v stredu informovali švajčiarske médiá. Po vážnom tréningovom páde v novembri 2025 si nechala otvorenú možnosť návratu.
„Mala som to šťastie a česť, že som mohla zažiť veľmi dlhú kariéru, že som mohla prežiť svoje sny a túžby prostredníctvom lyžovania a zdieľať túto cestu po boku výnimočných ľudí,“ napísala vo vyhlásení.
Pôvodne sa chcela rozlúčiť po olympijskej sezóne 2025/26, no počas tréningu v americkom Copper Mountain si natrhla predný skrížený väz, mediálny kolaterálny väz a meniskus v ľavom kolene. Gutová-Behramiová tak vynechala celú sezónu a tým pádom aj ZOH v Taliansku.
„Napriek takmer 20 rokom vrcholového športu, pádom a zraneniam, nemám žiadne opakujúce sa bolesti a ani žiadne nechcem.
Aj preto cítim, že nastal ten správny čas, keď už nebudem musieť za každú cenu trvať na dosiahnutí a prekročení svojich limitov,“ citovala ju agentúra dpa.
Gutová-Behramiová je olympijská šampiónka v super-G z Pekingu 2022 a majsterka sveta v super-G a obrovskom slalome z roku 2021.
Okrem toho získala dve bronzové olympijské medaily a sedem medailí z MS. Vo Svetovom pohári debutovala v roku 2007 ako šestnásťročná.
Celkovo nazbierala 48 víťazstiev a 101-krát stála na stupňoch víťaziek. V rokoch 2016 a 2024 získala veľký glóbus za celkové prvenstvo, malých nazbierala sedem - šesť v super-G a jeden v obrovskom slalome.