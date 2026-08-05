Vážny pád jej ukradol aktívnu kariéru. Gutová-Behramiová oznámila definitívny koniec

Lara Gutová-Behramiová.
Lara Gutová-Behramiová. (Autor: TASR)
TASR|5. aug 2026 o 19:16
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Gutová-Behramiová je olympijská šampiónka v super-G z Pekingu 2022.

Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behramiová sa rozhodla ukončiť svoju kariéru. Tridsaťpäťročná pretekárka oznámila okamžitý odchod do dôchodku, ako v stredu informovali švajčiarske médiá. Po vážnom tréningovom páde v novembri 2025 si nechala otvorenú možnosť návratu.

„Mala som to šťastie a česť, že som mohla zažiť veľmi dlhú kariéru, že som mohla prežiť svoje sny a túžby prostredníctvom lyžovania a zdieľať túto cestu po boku výnimočných ľudí,“ napísala vo vyhlásení.

Pôvodne sa chcela rozlúčiť po olympijskej sezóne 2025/26, no počas tréningu v americkom Copper Mountain si natrhla predný skrížený väz, mediálny kolaterálny väz a meniskus v ľavom kolene. Gutová-Behramiová tak vynechala celú sezónu a tým pádom aj ZOH v Taliansku.

„Napriek takmer 20 rokom vrcholového športu, pádom a zraneniam, nemám žiadne opakujúce sa bolesti a ani žiadne nechcem.

Aj preto cítim, že nastal ten správny čas, keď už nebudem musieť za každú cenu trvať na dosiahnutí a prekročení svojich limitov,“ citovala ju agentúra dpa.

Gutová-Behramiová je olympijská šampiónka v super-G z Pekingu 2022 a majsterka sveta v super-G a obrovskom slalome z roku 2021.

Okrem toho získala dve bronzové olympijské medaily a sedem medailí z MS. Vo Svetovom pohári debutovala v roku 2007 ako šestnásťročná.

Celkovo nazbierala 48 víťazstiev a 101-krát stála na stupňoch víťaziek. V rokoch 2016 a 2024 získala veľký glóbus za celkové prvenstvo, malých nazbierala sedem - šesť v super-G a jeden v obrovskom slalome.

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Lara Gutová-Behramiová.
Lara Gutová-Behramiová.
Vážny pád jej ukradol aktívnu kariéru. Gutová-Behramiová oznámila definitívny koniec
dnes 19:16
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