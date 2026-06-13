Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - nedeľa 14. jún (4. hrací deň)

MS vo futbale 2026 dnes pokračujú štvrtým hracím dňom.
Diane otvorí duel skupiny E, kde sa stretne Nemecko s Curacaom. Zápas sa odohrá od 19:00 na štadióne Houston Stadium.
Následne o 22.00 hod sa odohrá úvodný súboj skupiny skupiny F, kde na seba narazia tímy Holandska a Japonska. Duel sa odohrá na štadióne Dallas Stadium.
Od 1.00 hod sa dianie vráti do skupiny E, kde sa na Philadelphia Stadium stretne Pobrežie Slonoviny s tímom Ekvádora.
Program dňa zavŕši druhý duel v F-skupine, ktorý sa odohrá na mexickom Monterrey Stadium. Stretnú sa tu Švédsko s Tuniskom, výkop je naplánovaný na 4:00.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026
Analýza: Nemecko - Curacao
Nemecko patrí medzi najväčších favoritov turnaja a má výrazne kvalitnejší káder. Ich hra stojí hlavne na vysokom pressingu, držaní lopty a rýchlom prechode do útoku. Najväčšiu silu majú v strede poľa a na krídlach, kde dokážu vytvárať veľký tlak na súpera. Pravdepodobne budú diktovať tempo zápasu už od úvodu.
Curacao je naopak outsider turnaja, no ich účasť na turnaji je obrovský úspech. Tím sa bude pravdepodobne sústrediť hlavne na obranu a bude hrať v pevnom bloku, aby zatvoril priestory pred vlastnou bránou. Ich šanca bude najmä v protiútokoch a štandardných situáciách.
Očakávam víťazstvo Nemecka v každom polčase.
Analýza: Holandsko - Japonsko
V prvom zápase Holandska na MS ich čaká neľahký ale hrateľný súper na začiatok a to Japonsko. Vybral som tip na viac rohov pre Holandsko s kurzom 1,61.
Holandsko má poriadne nabitý káder na čele s Van Dijkom v obrane a patrí na 8. miesto FIFA rebríčka, zatiaľ čo Japonsko je 18. Holanďania v príprave hrali veľmi pekne, hoci výsledky neboli ideálne, vo väčšine prípadov však boli lepším tímom a to sa týka aj rohových kopov. Proti Japonsku, ktoré tiež nemalo zlú prípravu si myslím, že pôjdu naplno na 3 body a to sa prejaví aj na rohových kopoch.
Analýza: Pobrežie Slonoviny - Ekvádor
V pozícii mierneho favorita je juhoamerický tím, ktorý je v aktuálnom rebríčku FIFA o desať miest vyššie ako jeho africký protivník. Obaja sa ocitli v skupine s veľkým európskym gigantom z Nemecka, ale zároveň s najväčším trpaslíkom a nováčikom na scéne MS Curacao. Znamená to, že práve v tomto dueli by sa malo rozhodnúť, kto obsadí druhú postupovú priečku a kto bude dúfať, že pôjde ďalej z tretieho miesta. Práve dôležitosť stretnutia spôsobí, že tímy sa budú pozorne strážiť a napokon sa zrodí deľba bodov.
Analýza: Švédsko - Tunisko
Na zápas Švédska proti Tunisku som vyskladal BetBuilder s tipmi na neprehru Švédska a zároveň, že dá aspoň jeden gól celkovo s kurzom 1,4.
Švédi nehrali kvalifikáciu vôbec presvedčivo a len tak tak postúpili na MS. V príprave sa však konečne trochu rozbehli a verím, že niečo uhrajú na týchto MS. Predsa len majú nadupaný tím s hráčmi ako ISAK Gyokeres a podobní miliónový hráči. Vo FIFA rebríčku sa posunuli na 38. miesto, zatiaľ čo Tunisko je na 45. mieste. Skupina to je celkom ťažká a ak chcú Švédi pomýšľať na postup, nemali by prehrať hneď prvý zápas, zároveň si myslím, že s ich útokom tam aspoň jeden gól dajú.