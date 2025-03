Ako najmladší pretekal za Ferrari, v Monaku bicykloval s Pogačarom. Nikto ma tam nepozná, smeje sa

To nebude pre vysokého jazdca Haasu, ktorý sa pred rokom v Saudskej Arábii ako náhradník stal najmladším nováčikom Ferrari v histórii a ktorý sa teraz môže pochváliť 2,4 miliónmi sledovateľov na Instagrame, ľahké.

Nedávne definitívne presťahovanie sa do Monaka, ktoré prináša zjavné daňové výhody, o ktorých Bearman otvorene hovorí, je aj logickým krokom pre niekoho, kto už roky nežije v Anglicku, by mu mohlo poskytnúť určitý tieň zo žiary F1.

Už teraz sa o ňom hovorí ako o potenciálnej náhrade vo Ferrari za sedemnásobného majstra sveta Hamiltona, najúspešnejšieho športového jazdca všetkých čias, keď 40-ročný Hamilton napokon odíde do dôchodku.

"Stále mám veľké šťastie, že sa mi darí žiť normálny život. Takže sa snažím vyťažiť z toho čo najviac, kým ešte môžem. Dúfam, že moje výkony sú dostatočne dobré na to, aby som mohol byť známy. Ale samozrejme, strata súkromia nie je nikdy príjemná," povedal.

Bearman, ktorý si je istý svojimi schopnosťami a ambíciami v F1, opísal šliapanie do pedálov na cestách v okolí Monaka s Pogačarom sebaironickými slovami: "Keď sa začne nudiť a pomaly so mnou bicykluje, ťahá ma so sebou."

Stále sa považuje za nováčika

Brit sa v nedeľu v Melbourne postaví na štart so skúsenosťami z troch pretekov, ktoré už má za sebou z minulej sezóny, z toho dvoje absolvoval ako náhradník v Haase.

Dvakrát bodoval, ale ešte sa uvidí, aký dobrý je jeho tím, ktorý v testoch najazdil veľa kilometrov bez toho, aby rozsvietil obrazovky časomiery.