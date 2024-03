Mladík z Ferrari zaujal svet F1. Jazdil vyspelo vo veku, v akom Hamilton nebol pripravený

"Okruh v Džidde je jeden z najhorších, na ktorých chcete debutovať. Na svoj vek jazdil veľmi vyspelo. On má nalinajkovanú cestu do Haasu a toto mu určite pomôže. Ukázal, že dokáže jazdiť v F1 a to ešte v situácii, ktorá nebola štandardná."

Napriek dobrému výsledku, rezervnými jazdcami Ferrari sú aj skúsenejší piloti Antonio Giovinazzi a Robert Shwartzman? Nečakalo sa, že dostanú prednosť?

Ja by som tú otázku otočil. Prečo by mali byť Giovinazzi a Shwartzman lepšou voľbou? Jediné, prečo by sa Ferrari mohlo zdráhať nasadiť Bearmana, by bolo to, aby mu nepokazili rozbehnutý program v F2 po tom, čo získal pole position.

On je síce rezervný jazdec Haasu, ale vo Ferrari je tiež a vníma, čo sa deje v tíme. Bol suverénne najbližšie k tomu, aby zaskočil za Carlosa Sainza.

Giovinazzi je síce výrazne skúsenejší a odjazdil mnoho veľkých cien, ale na čo mu to je vzhľadom k aktuálnej situácii. Bearman bol v danej chvíli oveľa lepšie pripravený, pretože bol rozjazdený a v pretekárskom režime.