Rebríček síl vidí Slovákov mimo štvrťfinále. Sú tak mladí, že o Bondrovi sa učili v škole

Vo štvrťfinálovej osmičke sú aj Nemci, ktorí podľa rebríčka fandia Vegas Golden Knights. Práve tento klub hrá v druhom kole play off NHL proti Edmontonu Oilers. Dres kanadského klubu si oblieka aj najlepší nemecký hokejista Leon Draisaitl.

Vypadnutie Edmontonu proti Vegas by znamenalo, že Draisaitl by bol voľný pre potreby reprezentácie, avšak vôbec by to ešte neznamenalo, že by nemecký výber aj posilnil. Edmonton v sérii vedie 2:0 na zápasy a zatiaľ to teda nevyzerá, že by sa Draisaitl zberal na MS v hokeji. V play off NHL patrí k najproduktívnejším hráčom.