Bude z Dvorského spasiteľ? Toto je jeho rok, očakávame od neho góly, hovorí Valábik

Na minuloročný šampionát sa mladík nezmestil do zostavy, pretože nepasoval do koncepcie.

„Je to hráč do prvej a druhej formácie. Až teraz má príležitosť. Nemôže byť v tretej a štvrtej formácii na forčeking, pretože očakávame od neho góly. Tie prídu, keď hrá hráč v prvých dvoch útokoch a hlavne presilové hry.

Prečo by mladého hráča dostali do pozície, v ktorej by nemal najlepšiu možnosť uspieť. Bolo by to voči nemu nespravodlivé. Toto je jeho rok. Veľmi sa teším na to, že ho uvidím hrať,“ vysvetľuje Valábik.

Urýchlená generačná výmena

Podľa Valábika bol vlani najlepším slovenským útočníkom na MS Martin Pospíšil. Podobné typy sú podľa neho Samuel Honzek a Martin Chromiak.

„Môžeme od nich očakávať poctivý hokej. Sú to inteligentní hráči, ktorí sa tlačia do brány. Svojou tvrdosťou a nepríjemným forčekom sa môžu dostať pod kožu súpera,“ hovorí Valábik.

VIDEO: 27. epizóda podcastu Hokejový BOSS