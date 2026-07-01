Postup Mexika na MS zatienila tragédia. Počas osláv zomreli traja ľudia

Podľa miestnej samosprávy zomreli dvaja ľudia v stredu 1. júla počas masívnych osláv v Mexico City, keď národný tím postúpil do osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale.
Tamojšie ministerstvo zdravotníctva informovalo o úmrtí 19 a 48-ročných žien a 44-ročného muža.
Podľa odhadov sa v uliciach Mexico City, najmä okolo pamätníka Anjela nezávislosti, zhromaždilo viac ako milión ľudí.
Oslavy sa konali po tom, čo Mexiko zdolalo Ekvádor (2:0) a zaznamenalo svoje prvé víťazstvo vo vyraďovacej fáze na MS od roku 1986, čím sa spoluorganizátori dostali do osemfinále. Stretnú sa tam s víťazom súboja medzi Anglickom a DR Kongo.
„Pohotovostné tímy ihneď zareagovali na hlásenie o troch osobách v bezvedomí. Boli aktivované všetky postupy, no bohužiaľ, tieto osoby prišli o život.
Sme v kontakte s ich rodinami, aby sme im poskytli potrebnú podporu,“ vyjadrila sa starostka mesta Mexiko Clara Brugadová na sociálnej sieti X.