ONLINE: Poobedný program dnes, Halové MS v atletike LIVE (1. deň)

Halové mistrovství světa 2025

21.03.2025 o 11:30

Večerní program (1. den)

Prehľad

Skok do výšky mužů, finále:

Oleh Doroščuk (UKR)

Jonathan Kapitolnik (ISR)

U Sang-hjok (KOR)

Raymond Richards (JAM)

Jan Štefela (CZE)

Hamish Kerr (NZL)

Dmytro Nikitin (UKR)

Manuel Lando (ITA)

Elijah Kosiba (USA)

Romaine Beckford (JAM)

Luis Castro Rivera (PUR)

Naoto Hasegawa (JPN)

Souta Haraguči (JPN)



Vrh koulí žen, finále:

Jessica Schilderová (NED)

Kung Li-ťiao (CHN)

Chase Jacksonová (USA)

Sarah Mittonová (CAN)

Maddison-Lee Wescheová (NZL)

Fanny Roosová (SWE)

Auriol Dongmová (POR)

Maggie Ewenová (USA)

Jessica Inchudeová (POR)

Jessica Ramseyová (USA)

Jorinde van Klinkenová (NED)

Ma Jüe (CHN)

Sara Lennmanová (SWE)

Kaia Tupu-Southová (NZL)

Ivana Xennia Gallardová (CHI)

Lloydricia Cameronová (JAM)



Pětiboj žen:

Pořadí po 3. disciplíně

1. Saga Vanninenová (FIN) 2967

2. Kate O'Connorová (IRL) 2889

3. Taliyah Brooksová (USA) 2882

4. Timara Chapmanová (USA) 2809

5. Vanessa Grimmová (GER) 2760

6. Bianca Salmingová (SWE) 2749

7. Camryn Newton-Smithová (AUS) 2745

8. Paulina Ligarská (POL) 2724

9. Szabina Szücsová (HUN) 2647

10. Célia Perronová (FRA) 2639

11. Julija Lobanová (UKR) 2609

12. Jana Koščaková (CRO) 2584

13. Xénia Krizsánová (HUN) 2582

14. Liou Ťing-i (CHN) 2559



1500m mužů, rozběhy:

1/4

Filip Sasínek (CZE)

Neil Gourley (GBR)

Charles Grethen (LUX)

Adrián Ben (ESP)

Samuel Prakel (USA)

Ruben Verheyden (BEL)



2/4

Andrew Coscoran (IRL)

Joao Bussotti Neves (ITA)

Seyedamir Zamanpour (IRI)

Jakob Ingebrigtsen (NOR)

Aaron Alexander Hernández Bolaňos (ESA)

Foster Malleck (CAN)

Raphael Pallitsch (AUT)



3/4

Oliver Hoare (AUS)

Luke Houser (USA)

Liou Te-ču (CHN)

Kieran Lumb (CAN)

Samuel Pihlström (SWE)

Hugh Kent (GUM)

Ugis Jočiš (LAT)



4/4

Festus Lagat (KEN)

Isaac Nader (POR)

Melese Nberet (ETH)

Anass Essayi (MAR)

Adam Fogg (GBR)

Mariano García (ESP)





1500m žen, rozběhy:

1/3

Simone Plourdeová (CAN)

Sintayehu Vissaová (ITA)

July Ferreirová (BRA)

Susan Lokayo Ejoreová (KEN)

Sinclaire Johnsonová (USA)

Gudaf Tsegayová (ETH)

Joceline Windová (SUI)

Anita Pomaová (PER)



2/3

Georgia Griffithová (AUS)

Gabija Galvydytéová (LTU)

Vera Sjöbergová (SWE)

Maia Ramsdenová (NZL)

Maria Pía Fernándezová (URU)

Esther Guerrerová (ESP)

Georgia Hunter Bellová (GBR)

Worknesh Meseleová (ETH)



3/3

Diribe Weltejiová (ETH)

Revee Walcott-Nolanová (GBR)

Heather MacLeanová (USA)

Lucia Staffordová (CAN)

Sü Chuej (CHN)

Claire Uwitonzeová (RWA)

Sophie O'Sullivanová (IRL)

Laura Nagelová (NZL)

Salomé Afonsová (POR)



400m mužů, semifinále:

1/2

Boško Kijanovič (SRB)

Rusheen McDonald (JAM)

Fuga Sato (JPN)

Attila Molnár (HUN)

Christopher Morales-Williams (CAN)

Christopher Bailey (USA)



2/2

Cooper Sherman (AUS)

Lionel Spitz (SUI)

Patrik Simon Enyingi (HUN)

Jacory Patterson (USA)

Matheus Lima (BRA)

Brian Faust (USA)



400m žen, rozběhy:

1/3

Joanne Reidová (JAM)

Sita Sibiriová (BUR)

Henriette Jaegerová (NOR)

Martina Weilová (CHI)



2/3

Bongiwe Mahlalelaová (SWZ)

Leah Andersonová (JAM)

Bassant Hemidaová (EGY)

Justyna Šwietyová-Erseticová (POL)

Alexis Holmesová (USA)



3/3

Daniela Ledecká (SVK)

Liou Jing-lan (CHN)

Anny Caroline De Bassiová (BRA)

Rosey Effiongová (USA)

Amber Anningová (GBR)



Program pátečního večera:

11:30 – výška mužů, finále (Jan Štefela)

11:33 – 1 500 m žen, rozběhy

11:42 – pětiboj žen, dálka

12:18 – 1 500 m mužů, rozběhy (Filip Sasínek)

12:50 – koule žen, finále

13:03 – 60 m mužů, semifinále

13:26 – 400 m žen, rozběhy

13:47 – 400 m mužů, semifinále

14:15 – pětiboj žen, 800 m

14:24 – 60 m mužů, finále