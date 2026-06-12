Moment slávy pre celú súpisku. FIFA zmenila tradíciu a nie každému sa to páči

Fanúšikovia si to mohli prvýkrát všimnúť už pri štvrtkovom otváracom zápase majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Juhoafrickou republikou (2:0).
Na ihrisko pred úvodným výkopom nenastúpili iba hráči základných zostáv, ale kompletné zápasové súpisky oboch tímov. Nešlo pritom o výnimočný ceremoniál určený len pre otvorenie turnaja.
Ako referuje web talksport.com, Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zaviedla nový formát pre všetky stretnutia svetového šampionátu 2026.
Po novom sa počas štátnych hymien zhromaždia pri stredovom kruhu všetci hráči uvedení na zápasovej súpiske vrátane náhradníkov. Súčasťou predstavenia sú aj veľkorozmerné vlajky jednotlivých krajín a ďalšie vizuálne prvky.
FIFA novinku označuje za „jedinečný a pohlcujúci zážitok“ pre hráčov, fanúšikov aj televíznych divákov.
„Jedným z najvýraznejších prvkov bude účasť celej súpisky počas hymien,“ uviedla FIFA pri predstavovaní nového formátu. Organizácia tvrdí, že chce dopriať okamih pozornosti každému futbalistovi, nielen hráčom základnej zostavy.
Novinka predstavuje ďalší krok v snahe FIFA zatraktívniť televízny produkt. Ešte minulý rok na klubových majstrovstvách sveta testovala individuálne nástupy hráčov po jednom v štýle severoamerických športových líg. Pred svetovým šampionátom však od tejto myšlienky napokon ustúpila a zvolila kolektívnejší model.
Reakcie fanúšikov sú rozdielne. Niektorí oceňujú väčšiu prezentáciu hráčov a slávnostnejší charakter nástupu. Ďalší upozorňujú, že futbal sa čoraz viac približuje americkému športovému šoubiznisu.
Na sociálnych sieťach sa objavili aj ironické komentáre, že ak FIFA bude pokračovať v pridávaní pyrotechniky a ďalších efektov, finále môže pripomínať skôr predstavenie WWE než futbalový zápas.
Nový nástup tímov patrí medzi najviditeľnejšie zmeny na historicky prvom svetovom šampionáte so 48 účastníkmi. A zdá sa, že rovnako ako rozšírený formát turnaja, aj tento krok bude medzi fanúšikmi vyvolávať diskusie ešte dlho po skončení majstrovstiev sveta.