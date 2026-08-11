ONLINE: 2. deň na ME v atletike 2026 dnes, večerný program LIVE

ME v atletike 2026, ktoré sa konajú v anglickom Birminghame, dnes pokračujú druhým dňom.
V utorkovom programe šampionátu sa predstaví viacero Slovákov. Ako prvé sa v dopoludňajšom programe predstavia prekážkarky.
Viktóriu Forster čaká semifinále v behu na 100 m prekážok o 20:55, pričom v prípade postupu sa predstaví vo finálovom behu o 22:30.
Kde sledovať ME v atletike v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ján Volko môže po úspešnom rozbehu zasiahnuť do semifinále stovky o 21:32 a boj o medaily v tejto kráľovskej disciplíne vyvrcholí o 22:47.
Atletiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: ME v atletike 2026 (2. deň, Birmingham, výsledky, utorok, večerný program, naživo)
Majstrovstvá Európy 2026
11.08.2026 o 20:00
Večerní program
(0:0)
100m minúta
Ukončený
Prehľad
Hod kladivem mužů, finále:
1. Bence Halász (HUN) 84,25 WL
2. Merlin Hummel (GER) 81,30
3. Mychajlo Kochan (UKR) 79,49
4. Volodymyr Myslyvčuk (CZE) 79,42
5. Pawel Fajdek (POL) 79,13
6. Sören Klose (GER) 78,13
7. Hilmar Jonsson (ISL) 77,26
8. Armin Szabados (HUN) 76,91
9. Yann Chaussinand (FRA) 76,19
10. Christos Frantzeskakis (GRE) 75,72
11. Jake Norris (GBR) 74,61
12. Iosif Kesidis (CYP) 72,27
Skok do dálky mužů, finále:
1. Miltiadis Tentoglou (GRE) 8,44
2. Simon Ehammer (SUI) 8,29
3. Božidar Sarabojukov (BUL) 8,26
4. Gerson Baldé (POR) 8,18
5. Luka Boškovič (SRB) 8,08
6. Francesco Inzoli (ITA) 8,04
7. Eusebio Cáceres (ESP) 7,92
8. Petr Meindlschmid (CZE) 7,81
9. Jaime Guerra (ESP) 7,73
10. Lester Lescay (ESP) 7,72
11. Yanni Sampson (BEL) 7,59
12. Archie Yeo (GBR) 7,48
100m mužů:
Finále
1. Romell Glave (GBR) 10,09
2. Jeremiah Azu (GBR) 10,16
3. Owen Ansah (GER) 10,19
4. Elvis Afrifa (NED) 10,22
5. Dominik Kopec (POL) 10,29
6. Chituru Ali (ITA) 10,34
7. Lamont Marcell Jacobs (ITA) 12,26
8. Simon Verherstraeten (BEL) 13,12
Semifinále
1. Lamont Marcell Jacobs (ITA) 10,08 Q
2. Romell Glave (GBR) 10,13 Q
3. Jeremiah Azu (GBR) 10,17 Q
4. Owen Ansah (GER) 10,20 Q
5. Elvis Afrifa (NED) 10,25 Q
6. Simon Verherstraeten (BEL) 10,27 q
7. Louie Hinchliffe (GBR) 10,30 q
8. Chituru Ali (ITA) 10,34 Q
---
22. Ján Volko (SVK) 10,55
100m překážek žen:
Finále
1. Nadine Visserová (NED) 12,67 (.668)
2. Pia Skrzyszowská (POL) 12,67 (.669)
3. Laeticia Baptéová (FRA) 12,73
4. Ditaji Kambundjiová (SUI) 12,75
5. Luca Kozáková (HUN) 12,84
6. Sacha Alessandriniová (FRA) 12,92
7. Yanla Ndjip-Nyemecková (BEL) 12,97
8. Marcia Seyová (GBR) 13,01
Semifinále
1. Pia Skrzyszowská (POL) 12,60 Q
2. Nadine Visserová (NED) 12,69 Q
3. Marcia Seyová (GBR) 12,77 Q
4. Laeticia Baptéová (FRA) 12,77 q
5. Luca Kozáková (HUN) 12,83 Q
6. Yanla Ndjip-Nyemecková (BEL) 12,83 Q
7. Sacha Alessandriniová (FRA) 12,89 q
8. Ditaji Kambundjiová (SUI) 12,94 Q
---
23. Viktória Forster (SVK) 13,43
5000m žen, finále:
1. Nadia Battoclettiová (ITA) 15:37,84
2. Marta Garcíaová (ESP) 15:39,98
3. Micol Majoriová (IA) 15:40,65
4. Sarah Healyová (IRL) 15:40,95
5. Hannah Nuttallová (GBR) 15:41,27
6. Maureen Kosterová (NED) 15:41,51
7. Amina Maatougová (NED) 15:44,03
8. Maria Forerová (ESP) 15:44,25
Skok o tyči žen, kvalifikace:
1. Marie-Julie Bonninová (FRA) 4,50 q
1. Aikaterini Stefanidiová (GRE) 4,50 q
3. Wilma Heiteläová (FIN) 4,50 q
3. Angelica Moserová (SUI) 4,50 q
5. Ellen Vekemansová (BEL) 4,50 q
6. Margot Chevrierová (FRA) 4,50 q
7. Kajsa Rothová (SWE) 4,50 q
8. Rugile Miklyciuteová (LTU) 4,40 q
8. Berenice Petitová (FRA) 4,40 q
8. Marleen Müllaová (EST) 4,40 q
11. Ariadni Adamopoulouová (GRE) 4,40 q
12. Hanga Kleknerová (HUN) 4,40 q
---
25. Apolena Švábíková (CZE) 4,10
400m mužů, semifinále:
1. Muhammad Abdallah Kounta (FRA) 44,38 Q
2. Attila Molnár (HUN) 44,60 Q
3. Jonas Phijffers (NED) 44,63 Q
4. Matthew Hudson-Smith (GBR) 44,78 Q
5. Jean Paul Bredau (GER) 44,86 Q
6. Patrik Simon Enyingi (HUN) 45,02 Q
7. Daniel Segers (BEL) 45,03 q
8. Maksymilian Szwed (POL) 45,10 q
Program:
20:05 Skok o tyči žen, kvalifikace (Švábíková)
20:10 Hod kladivem mužů, finále (Myslyvčuk)
20:25 5000m žen, finále
20:55 100m překážek žen, semifinále
21:16 Skok do dálky mužů, finále (Meindlschmid)
21:32 100m mužů, semifinále
22:00 400m mužů, semifinále
22:30 100m překážek žen, finále
22:47 100m mužů, finále
1. Bence Halász (HUN) 84,25 WL
2. Merlin Hummel (GER) 81,30
3. Mychajlo Kochan (UKR) 79,49
4. Volodymyr Myslyvčuk (CZE) 79,42
5. Pawel Fajdek (POL) 79,13
6. Sören Klose (GER) 78,13
7. Hilmar Jonsson (ISL) 77,26
8. Armin Szabados (HUN) 76,91
9. Yann Chaussinand (FRA) 76,19
10. Christos Frantzeskakis (GRE) 75,72
11. Jake Norris (GBR) 74,61
12. Iosif Kesidis (CYP) 72,27
Skok do dálky mužů, finále:
1. Miltiadis Tentoglou (GRE) 8,44
2. Simon Ehammer (SUI) 8,29
3. Božidar Sarabojukov (BUL) 8,26
4. Gerson Baldé (POR) 8,18
5. Luka Boškovič (SRB) 8,08
6. Francesco Inzoli (ITA) 8,04
7. Eusebio Cáceres (ESP) 7,92
8. Petr Meindlschmid (CZE) 7,81
9. Jaime Guerra (ESP) 7,73
10. Lester Lescay (ESP) 7,72
11. Yanni Sampson (BEL) 7,59
12. Archie Yeo (GBR) 7,48
100m mužů:
Finále
1. Romell Glave (GBR) 10,09
2. Jeremiah Azu (GBR) 10,16
3. Owen Ansah (GER) 10,19
4. Elvis Afrifa (NED) 10,22
5. Dominik Kopec (POL) 10,29
6. Chituru Ali (ITA) 10,34
7. Lamont Marcell Jacobs (ITA) 12,26
8. Simon Verherstraeten (BEL) 13,12
Semifinále
1. Lamont Marcell Jacobs (ITA) 10,08 Q
2. Romell Glave (GBR) 10,13 Q
3. Jeremiah Azu (GBR) 10,17 Q
4. Owen Ansah (GER) 10,20 Q
5. Elvis Afrifa (NED) 10,25 Q
6. Simon Verherstraeten (BEL) 10,27 q
7. Louie Hinchliffe (GBR) 10,30 q
8. Chituru Ali (ITA) 10,34 Q
---
22. Ján Volko (SVK) 10,55
100m překážek žen:
Finále
1. Nadine Visserová (NED) 12,67 (.668)
2. Pia Skrzyszowská (POL) 12,67 (.669)
3. Laeticia Baptéová (FRA) 12,73
4. Ditaji Kambundjiová (SUI) 12,75
5. Luca Kozáková (HUN) 12,84
6. Sacha Alessandriniová (FRA) 12,92
7. Yanla Ndjip-Nyemecková (BEL) 12,97
8. Marcia Seyová (GBR) 13,01
Semifinále
1. Pia Skrzyszowská (POL) 12,60 Q
2. Nadine Visserová (NED) 12,69 Q
3. Marcia Seyová (GBR) 12,77 Q
4. Laeticia Baptéová (FRA) 12,77 q
5. Luca Kozáková (HUN) 12,83 Q
6. Yanla Ndjip-Nyemecková (BEL) 12,83 Q
7. Sacha Alessandriniová (FRA) 12,89 q
8. Ditaji Kambundjiová (SUI) 12,94 Q
---
23. Viktória Forster (SVK) 13,43
5000m žen, finále:
1. Nadia Battoclettiová (ITA) 15:37,84
2. Marta Garcíaová (ESP) 15:39,98
3. Micol Majoriová (IA) 15:40,65
4. Sarah Healyová (IRL) 15:40,95
5. Hannah Nuttallová (GBR) 15:41,27
6. Maureen Kosterová (NED) 15:41,51
7. Amina Maatougová (NED) 15:44,03
8. Maria Forerová (ESP) 15:44,25
Skok o tyči žen, kvalifikace:
1. Marie-Julie Bonninová (FRA) 4,50 q
1. Aikaterini Stefanidiová (GRE) 4,50 q
3. Wilma Heiteläová (FIN) 4,50 q
3. Angelica Moserová (SUI) 4,50 q
5. Ellen Vekemansová (BEL) 4,50 q
6. Margot Chevrierová (FRA) 4,50 q
7. Kajsa Rothová (SWE) 4,50 q
8. Rugile Miklyciuteová (LTU) 4,40 q
8. Berenice Petitová (FRA) 4,40 q
8. Marleen Müllaová (EST) 4,40 q
11. Ariadni Adamopoulouová (GRE) 4,40 q
12. Hanga Kleknerová (HUN) 4,40 q
---
25. Apolena Švábíková (CZE) 4,10
400m mužů, semifinále:
1. Muhammad Abdallah Kounta (FRA) 44,38 Q
2. Attila Molnár (HUN) 44,60 Q
3. Jonas Phijffers (NED) 44,63 Q
4. Matthew Hudson-Smith (GBR) 44,78 Q
5. Jean Paul Bredau (GER) 44,86 Q
6. Patrik Simon Enyingi (HUN) 45,02 Q
7. Daniel Segers (BEL) 45,03 q
8. Maksymilian Szwed (POL) 45,10 q
Program:
20:05 Skok o tyči žen, kvalifikace (Švábíková)
20:10 Hod kladivem mužů, finále (Myslyvčuk)
20:25 5000m žen, finále
20:55 100m překážek žen, semifinále
21:16 Skok do dálky mužů, finále (Meindlschmid)
21:32 100m mužů, semifinále
22:00 400m mužů, semifinále
22:30 100m překážek žen, finále
22:47 100m mužů, finále
Prenos
Druhý soutěžní den na mistrovství Evropy v Birminghamu je za námi. V bojích o úspěchy na evropské půdě se bude pokračovat opět zítra od 11:30.
Program skončil.
100m mužů, finále
1. Romell Glave (GBR) 10,09
2. Jeremiah Azu (GBR) 10,16
3. Owen Ansah (GER) 10,19
4. Elvis Afrifa (NED) 10,22
5. Dominik Kopec (POL) 10,29
6. Chituru Ali (ITA) 10,34
7. Lamont Marcell Jacobs (ITA) 12,26
8. Simon Verherstraeten (BEL) 13,12
1. Romell Glave (GBR) 10,09
2. Jeremiah Azu (GBR) 10,16
3. Owen Ansah (GER) 10,19
4. Elvis Afrifa (NED) 10,22
5. Dominik Kopec (POL) 10,29
6. Chituru Ali (ITA) 10,34
7. Lamont Marcell Jacobs (ITA) 12,26
8. Simon Verherstraeten (BEL) 13,12
100m
Romell Glave z Velké Británie potěšil birminghamské publikum, stává se mistrem Evropy na mužské stovce! Vítězí v čase 10,09! Jeho vítězství se zrodilo po souboji s jeho krajanem Jeremiahem Azuem, jehož porazil o sedm setin! Bronz putuje do Německa zásluhou Owena Ansaha. Jeden ze spolufavoritů, Ital Lamont Jacobs, se zhruba na šedesátce chytil za nohu a do cíle doklusal. To je obrovská škoda, pravděpodobně svalové zranění ho připravilo o možnost bojovat o medaili.
Do finále nenastoupí Brit Hinchliffe, nahradil jej Polák Dominik Kopec.
Startovní listina na 100m mužů
Lamont Marcell Jacobs (ITA)
Romell Glave (GBR)
Jeremiah Azu (GBR)
Owen Ansah (GER)
Elvis Afrifa (NED)
Simon Verherstraeten (BEL)
Louie Hinchliffe (GBR)
Chituru Ali (ITA)
Lamont Marcell Jacobs (ITA)
Romell Glave (GBR)
Jeremiah Azu (GBR)
Owen Ansah (GER)
Elvis Afrifa (NED)
Simon Verherstraeten (BEL)
Louie Hinchliffe (GBR)
Chituru Ali (ITA)
Skok do dálky mužů, finále
1. Miltiadis Tentoglou (GRE) 8,44
2. Simon Ehammer (SUI) 8,29
3. Božidar Sarabojukov (BUL) 8,26
4. Gerson Baldé (POR) 8,18
5. Luka Boškovič (SRB) 8,08
6. Francesco Inzoli (ITA) 8,04
7. Eusebio Cáceres (ESP) 7,92
8. Petr Meindlschmid (CZE) 7,81
9. Jaime Guerra (ESP) 7,73
10. Lester Lescay (ESP) 7,72
11. Yanni Sampson (BEL) 7,59
12. Archie Yeo (GBR) 7,48
1. Miltiadis Tentoglou (GRE) 8,44
2. Simon Ehammer (SUI) 8,29
3. Božidar Sarabojukov (BUL) 8,26
4. Gerson Baldé (POR) 8,18
5. Luka Boškovič (SRB) 8,08
6. Francesco Inzoli (ITA) 8,04
7. Eusebio Cáceres (ESP) 7,92
8. Petr Meindlschmid (CZE) 7,81
9. Jaime Guerra (ESP) 7,73
10. Lester Lescay (ESP) 7,72
11. Yanni Sampson (BEL) 7,59
12. Archie Yeo (GBR) 7,48
Dálka
Simon Ehammer posledním pokusem přešlápl a mistrem Evropy se stává Miltiadis Tentoglou z Řecka! Tentoglouovi se podařilo obhájit zlato z roku 2024.
Dálka
Božidar Sarabojukov byl na medailové pozici od první série. V šestém sérii ho ale odsunul mimo medaile Gerson Baldé. Bulhar měl ale ještě příležitost, jak zareagovat a posledním pokusem se skutečně vybičoval ke skvělému skoku! Bere si bronzovou příčku zpátky díky 826 centimetrům!
Dálka
Srbovi Boškovičovi není nic platné jeho 808 centimetrů, je to až páté místo. Na medaili útočit nebude. A bez medaile končí také šestý Ital Inzoli.
Dálka
Gerson Baldé útočí! Portugalec posledním pokusem skáče 818 centimetrů, dostává se na třetí místo a odsouvá z medailové pozice Božidara Sarabojukova!
100m překážek žen, finále
1. Nadine Visserová (NED) 12,67 (.668)
2. Pia Skrzyszowská (POL) 12,67 (.669)
3. Laeticia Baptéová (FRA) 12,73
4. Ditaji Kambundjiová (SUI) 12,75
5. Luca Kozáková (HUN) 12,84
6. Sacha Alessandriniová (FRA) 12,92
7. Yanla Ndjip-Nyemecková (BEL) 12,97
8. Marcia Seyová (GBR) 13,01
1. Nadine Visserová (NED) 12,67 (.668)
2. Pia Skrzyszowská (POL) 12,67 (.669)
3. Laeticia Baptéová (FRA) 12,73
4. Ditaji Kambundjiová (SUI) 12,75
5. Luca Kozáková (HUN) 12,84
6. Sacha Alessandriniová (FRA) 12,92
7. Yanla Ndjip-Nyemecková (BEL) 12,97
8. Marcia Seyová (GBR) 13,01
100mpř
Neskutečně vyrovnaný byl souboj mezi Piou Skrzyszowskou a Nadine Visserovou! Polka měla výborný start, Visserová ji ale předběhla a na poslední překážce se obě překážkářky srovnaly bok po boku. Doběh do cíle nakonec musela rozsoudit cílová fotografie, která ukázala, že mistryní Evropy je Nizozemka Visserová, která porazila Skrzyszowskou o jednu tisícinu sekundy! Bronz bere Laeticia Baptéová z Francie.
Dálka
Mezitím Božidar Sarabojukov předvedl 805 centimetrů a zůstává třetí za Ehammerem. Ten se také nezlepšil a nadále tedy vede Řek Tentoglou.
Startovní listina na 100m překážek žen, finále
Pia Skrzyszowská (POL)
Nadine Visserová (NED)
Marcia Seyová (GBR)
Laeticia Baptéová (FRA)
Luca Kozáková (HUN)
Yanla Ndjip-Nyemecková (BEL)
Sacha Alessandriniová (FRA)
Ditaji Kambundjiová (SUI)
Pia Skrzyszowská (POL)
Nadine Visserová (NED)
Marcia Seyová (GBR)
Laeticia Baptéová (FRA)
Luca Kozáková (HUN)
Yanla Ndjip-Nyemecková (BEL)
Sacha Alessandriniová (FRA)
Ditaji Kambundjiová (SUI)
Dálka
Probíhají páté pokusy. Luka Boškovič se zlepšil na 8,03 metru a je pátým dálkařem, jenž ve finále překonal osmimetrovou hranici. Náleží mu právě páté místo za Italem Inzolim. Ten se nezlepšil.
Dálka
Miltiadis Tentoglou se vrací do vedení v dálkařském sektoru! Skáče 844 centimetrů a překonává Simona Ehammera o 15 centimetrů! Švýcar pak měl možnost reagovat a čtvrtým pokusem předvedl 8,22 metru, což nestačí.
400m mužů, semifinále
1. Muhammad Abdallah Kounta (FRA) 44,38 Q
2. Attila Molnár (HUN) 44,60 Q
3. Jonas Phijffers (NED) 44,63 Q
4. Matthew Hudson-Smith (GBR) 44,78 Q
5. Jean Paul Bredau (GER) 44,86 Q
6. Patrik Simon Enyingi (HUN) 45,02 Q
7. Daniel Segers (BEL) 45,03 q
8. Maksymilian Szwed (POL) 45,10 q
1. Muhammad Abdallah Kounta (FRA) 44,38 Q
2. Attila Molnár (HUN) 44,60 Q
3. Jonas Phijffers (NED) 44,63 Q
4. Matthew Hudson-Smith (GBR) 44,78 Q
5. Jean Paul Bredau (GER) 44,86 Q
6. Patrik Simon Enyingi (HUN) 45,02 Q
7. Daniel Segers (BEL) 45,03 q
8. Maksymilian Szwed (POL) 45,10 q
400m
Z posledního semifinále vybojovali přímý postup Francouz Muhammad Abdallah Kounta v čase 44,38, což je jeho nový osobák, a Maďar Attila Molnár. A nikdo další.
Dálka
Gerson Baldé si ve čtvrté sérii polepšil na 798 centimetrů a vyhoupl se ze sedmého místa na pátou příčku před Boškoviče a Cácerese.
Dálka
Petr Meindlschmid tedy končí ve finále osmý, dál už pokračovat nebude. Vyřazeni jsou devátý Guerra, desátý Lescay, jedenáctý Sampson a dvanáctý Yeo.
Skok o tyči žen, kvalifikace
1. Marie-Julie Bonninová (FRA) 4,50 q
1. Aikaterini Stefanidiová (GRE) 4,50 q
3. Wilma Heiteläová (FIN) 4,50 q
3. Angelica Moserová (SUI) 4,50 q
5. Ellen Vekemansová (BEL) 4,50 q
6. Margot Chevrierová (FRA) 4,50 q
7. Kajsa Rothová (SWE) 4,50 q
8. Rugile Miklyciuteová (LTU) 4,40 q
8. Berenice Petitová (FRA) 4,40 q
8. Marleen Müllaová (EST) 4,40 q
11. Ariadni Adamopoulouová (GRE) 4,40 q
12. Hanga Kleknerová (HUN) 4,40 q
---
25. Apolena Švábíková (CZE) 4,10
1. Marie-Julie Bonninová (FRA) 4,50 q
1. Aikaterini Stefanidiová (GRE) 4,50 q
3. Wilma Heiteläová (FIN) 4,50 q
3. Angelica Moserová (SUI) 4,50 q
5. Ellen Vekemansová (BEL) 4,50 q
6. Margot Chevrierová (FRA) 4,50 q
7. Kajsa Rothová (SWE) 4,50 q
8. Rugile Miklyciuteová (LTU) 4,40 q
8. Berenice Petitová (FRA) 4,40 q
8. Marleen Müllaová (EST) 4,40 q
11. Ariadni Adamopoulouová (GRE) 4,40 q
12. Hanga Kleknerová (HUN) 4,40 q
---
25. Apolena Švábíková (CZE) 4,10
400m
Ve druhém semifinále se z postupu radují Němec Jean Paul Bredau, jenž vyhrál v čase 44,86, a Maďan Patrik Simon Enyingi. Co se času týče, z druhého běhu určitě nikdo nepostoupí.
Dálka
Skutečně Petr Meindlschmid ke třetímu pokusu nenastoupil. A není to tak, že by vynechával, u jeho jména svítí písmenko "r", tedy retired. Tedy, že finále vzdal.
Tyč
Další velké překvapení! Už v kvalifikaci končí rovněž Slovinka Tina Šutejová, která třikrát shodila na 450 centimetrech a má špatný zápis, kvůli němuž nedoplní finalistky se skočenými 440 centimetry.
400m
Mezitím postup do finále na čtvrtce vybojoval v novém osobáku za 44,63 sekundy Nizozemec Jonas Phijffers. Postupuje také domácí Matthew Hudson-Smith.
Dálka
U Petra Meindlschmida se objevila informace, že před třetím pokusem z finále odstupuje. Doufejme, že se jedná jen o nějakou chybu.
400m
Na dráze nyní proběhne mužská čtvrtka. Postupový klíč ze semifinále je stejný jako u předchozích závodů. Dva nejlepší a dva s časem.
Tyč
Přes 450 centimetrů se dostala druhým pokusem také Belgičanka Ellen Vekemansová.
Tyč
Jistotu postupu do finále mají z tyčkařek zatím Řekyně Stefanidiová, Francouzka Boninová, Švýcarka Moserová a Finka Heiteläová.
Dálka
Miltiadis Tentoglou třetím pokusem orazítkoval svůj první pokus z finále, tedy opět 827 centimetrů. Marně se snažil zlepšit Božidar Sarabojukov, jenž předvedl 803 centimetrů.
100m mužů, semifinále
1. Lamont Marcell Jacobs (ITA) 10,08 Q
2. Romell Glave (GBR) 10,13 Q
3. Jeremiah Azu (GBR) 10,17 Q
4. Owen Ansah (GER) 10,20 Q
5. Elvis Afrifa (NED) 10,25 Q
6. Simon Verherstraeten (BEL) 10,27 q
7. Louie Hinchliffe (GBR) 10,30 q
8. Chituru Ali (ITA) 10,34 Q
---
22. Ján Volko (SVK) 10,55
1. Lamont Marcell Jacobs (ITA) 10,08 Q
2. Romell Glave (GBR) 10,13 Q
3. Jeremiah Azu (GBR) 10,17 Q
4. Owen Ansah (GER) 10,20 Q
5. Elvis Afrifa (NED) 10,25 Q
6. Simon Verherstraeten (BEL) 10,27 q
7. Louie Hinchliffe (GBR) 10,30 q
8. Chituru Ali (ITA) 10,34 Q
---
22. Ján Volko (SVK) 10,55
Dálka
Petr Meindlschmid druhým pokusem výrazně přešlápl na odrazu. Aktuálně je osmý.
100m
V posledním semifinále zaběhl fantasticky Lamont Marcell Jacobs! Ital vyhrál s časem 10,08! Přímý postup bere Elvis Afrifa z Nizozemska. A na čas nakonec postupují další dva z tohoto běhu! Jde o Simona Verherstraetena a Brita Louieho Hinchliffea.
Dálka
Páté místo okamžitě převzal zpět Luka Boškovič, jenž skočil o dva centimetry dál.
Dálka
Španěl Esebio Cáceres druhým pokusem skáče 7,92 metru a dostává se na páté místo.
100m
Ve druhém semifinále vyhrál domácí Jeremiah Azu s časem 10,17! Těsně porazil Němce Owena Ansaha, jenž ale také postupuje. Polák Dominik Kopec s časem 10,32 by měl rovněž postupovat do finále. Ale ještě si na definitivu musí počkat.
Dálka
Simon Ehammer skáče druhým pokusem 829 centimetrů a ujímá se vedení v dálkařském finále! Za ním je o dva centimetry zpět Miltiadis Tentoglou, následuje Božidar Sarabojukov a Francesco Inzoli. Oba také překonali osm metrů.
Tyč
Senzace v kvalifikaci tyče! Norka Kitty Friele Fayeová, která letos skočila 470 centimetrů, si jako základní laťku zvolila 440 centimetrů. Všechny tři pokusy byly chybné, a tak končí bez platného pokusu. V kvalifikaci skončila i její krajanka Lene Retziusová či Finka Saga Anderssonová. Mimo hru je také Italka Elisa Molinarolová.
100m
Začaly semifinálové běhy na mužské stovce. V prvním běhu startovat Ján Volko, jenž však do finále neprošel. Doběhl sedmý s časem 10,55. Postupují Romell Glave z Velké Británie a Chituru Ali z Itálie. Na ně čeká finále na závěr dnešního programu.
Dálka
Gerson Baldé z Portugalska prvním pokusem předvedl 791 centimetrů a je na děleném třetím místě se Srbem Boškovičem. Dál vede Tentoglou před Sarabojukovem.
Dálka
Luka Boškovič ze Srbska skočil 791 centimetrů a dostal se na třetí místo. Po něm šel do sektoru český reprezentant Petr Meindlschmid, který zapsal o deset centimetrů kratší pokus a řadí se na čtvrtou příčku.
Dálka
Simon Ehammer a Eusebio Cáceres prvními pokusy přešlápli. Francesco Inzoli se řadí na třetí místo za 780 centimetrů. Za ním jsou Lester Lescay (772) a Yanni Sampson (746).
Hod kladivem mužů, finále
1. Bence Halász (HUN) 84,25 WL
2. Merlin Hummel (GER) 81,30
3. Mychajlo Kochan (UKR) 79,49
4. Volodymyr Myslyvčuk (CZE) 79,42
5. Pawel Fajdek (POL) 79,13
6. Sören Klose (GER) 78,13
7. Hilmar Jonsson (ISL) 77,26
8. Armin Szabados (HUN) 76,91
9. Yann Chaussinand (FRA) 76,19
10. Christos Frantzeskakis (GRE) 75,72
11. Jake Norris (GBR) 74,61
12. Iosif Kesidis (CYP) 72,27
1. Bence Halász (HUN) 84,25 WL
2. Merlin Hummel (GER) 81,30
3. Mychajlo Kochan (UKR) 79,49
4. Volodymyr Myslyvčuk (CZE) 79,42
5. Pawel Fajdek (POL) 79,13
6. Sören Klose (GER) 78,13
7. Hilmar Jonsson (ISL) 77,26
8. Armin Szabados (HUN) 76,91
9. Yann Chaussinand (FRA) 76,19
10. Christos Frantzeskakis (GRE) 75,72
11. Jake Norris (GBR) 74,61
12. Iosif Kesidis (CYP) 72,27
Klad
Merlin Hummel v páté sérii díky 81,30 metru poskočil na druhé místo a na něm už zůstane. Mistrem Evropy je Bence Halász!
Klad
Mychajlo Kochan si už nepolepšil, za 79,49 metru ale bere bronz!
Klad
Závěrečný pokus Volodymyra Myslyvčuka letěl daleko a byl pravděpodobně medailový, jenže tam byl těsný přešlap špičkou boty! To je taková škoda! Myslyvčuk byl dlouho druhý, v páté sérii se ale propadl na čtvrté místo a čtvrtý nakonec zůstane.
Klad
Pawel Fajdek byl dlouho třetí, zůstane však bez medaile. Svých 79,13 metru nezlepšil a je pátý.
Dálka
Vypadá to, že finále dálkařů bude mít hodně vysokou úroveň! Božidar Sarabojukov, druhý z finalistů a další osmička! Zapisuje 810 centimetrů.
Dálka
Startuje finále mužské dálky a Řek Miltiadis Tentoglou začal výborným skokem dlouhým 827 centimetrů!
Klad
Co nyní předvedl Bence Halász? Maďarský reprezentant poslal kladivo do vzdálenosti 84,25 metru! Nejlepší světový výkon tohoto roku a k tomu maďarský národní rekord!
Klad
Tak to je smůla! Myslyvčuk pátým pokusem háže 79,42 metru, čímž vyrovnává svůj výkon ze druhé série! Nedokázal si tedy polepšit a momentálně je čtvrtý! Vede Halász před Hummelem a Kochanem.
Klad
A pozor! Merlin Hummel předvedl pátým pokusem 81,30 metru! Volodymyr Myslyvčuk je rázem mimo medailová pořadí!
Klad
Mychajlo Kochan odsouvá Volodymyra Myslyvčuka na třetí místo! Předvedl 79,49 metru. Je tedy o sedm centimetrů před českým kladivářem.
100m překážek žen, semifinále
1. Pia Skrzyszowská (POL) 12,60 Q
2. Nadine Visserová (NED) 12,69 Q
3. Marcia Seyová (GBR) 12,77 Q
4. Laeticia Baptéová (FRA) 12,77 q
5. Luca Kozáková (HUN) 12,83 Q
6. Yanla Ndjip-Nyemecková (BEL) 12,83 Q
7. Sacha Alessandriniová (FRA) 12,89 q
8. Ditaji Kambundjiová (SUI) 12,94 Q
---
23. Viktória Forster (SVK) 13,43
1. Pia Skrzyszowská (POL) 12,60 Q
2. Nadine Visserová (NED) 12,69 Q
3. Marcia Seyová (GBR) 12,77 Q
4. Laeticia Baptéová (FRA) 12,77 q
5. Luca Kozáková (HUN) 12,83 Q
6. Yanla Ndjip-Nyemecková (BEL) 12,83 Q
7. Sacha Alessandriniová (FRA) 12,89 q
8. Ditaji Kambundjiová (SUI) 12,94 Q
---
23. Viktória Forster (SVK) 13,43
100mpř
Forster ale běh vůbec nevyšel a doběhla s časem 13,43 poslední. Postup slaví s časem 12,69 Nadine Visserová, postupuje také Ditaji Kambundjiová.
100mpř
V posledním semifinále startuje slovenská překážkářka a sprinterka Viktória Forster.
Klad
Rozhodně je osmdesátka v silách Myslyvčuka. Čtvrtým pokusem zaznamenal 78,93 metru, čímž si sice nepolepšil, ale opět prokázal, že má dnes v ruce dobrý dynamit. Je nadále druhý za Bencem Halászem, jenž naopak osmdesátku pokořil už třikrát během čtyř pokusů.
Klad
Mychajlo Kochan si polepšil na 79,10 metru a dostává se na čtvrté místo. Jen tři centimetry za Pawla Fajdka z Polska.
100mpř
Ve druhém semifinále hodně ošklivě spadla Němka Franziska Schusterová po špatném překročení překážky, kvůli čemuž ztratila rytmus a rovnováhu. Naštěstí je v pořádku. Z postupu se radují Maďarka Luca Kozáková a Belgičanka Yanla Ndjip-Nyemecková.
Klad
Z finále kladiva byli po třech sériích vyřazeni Francouz Chaussinand, Řek Frantzeskakis, Brit Norris a Kypřan Kesidis.
100mpř
V prvním běhu nad překážkami zvítězila Polka Pia Skrzyszowská s časem 12,60. V těsném doběhu spolu s ní postoupila Marcia Seyová z Velké Británie, která porazila Laeticii Baptéovou pouze o tři tisíciny sekundy.
Klad
Volodymyr Myslyvčuk třetím pokusem tečoval síť u klece a kladivo nedoletělo tak daleko. 76,89 metru neznamená zlepšení.
Tyč
Apolena Švábíková předvedla nejnadějnější pokus, přesto rozkmitala laťku, která nakonec spadla. Česká tyčkařka na 425 centimetrech neuspěla.
100mpř
Na ženské stovce překážek jsou na programu semifinále. Dnes poběží úspěšné závodnice i finále. Postupový klíč jsou dvě nejlepší z každého běhu a pak dvě s časem.
Klad
Bence Halász si třetím pokusem polepšil na 81,84 metru a pojistil své vedení v kladivářském finále!
Klad
Armin Szabados byl ve stejné pozici jako Chaussinand. Po dvou křížcích se konečně trefil... a dává 76,91 metru! Jde na osmé místo a vyřazuje Chaussinanda.
Tyč
Apolena Švábíková na 425 centimetrech shazuje i svým druhým pokusem a visí nad ní hrozba vyřazení.
Klad
Mychajlo Kochan z Ukrajiny si sice třetím pokusem polepšil na 78,76 metru, ale z pátého místa ho to nikam neposune.
Klad
Yann Chassinand sice trefil výseč třetím pokusem, ale 76,19 metru znamená až osmé místo. Pokud ho někdo přehodí, tak francouzské želízko v ohni předčasně končí.
Klad
Po dvou sériích je ve vedení finále Bence Halász, jenž jediný má zapsáno přes 80 metrů, druhý je Volodymyr Myslyvčuk a třetí Pawel Fajdek.
5000m žen, finále
1. Nadia Battoclettiová (ITA) 15:37,84
2. Marta Garcíaová (ESP) 15:39,98
3. Micol Majoriová (IA) 15:40,65
4. Sarah Healyová (IRL) 15:40,95
5. Hannah Nuttallová (GBR) 15:41,27
6. Maureen Kosterová (NED) 15:41,51
7. Amina Maatougová (NED) 15:44,03
8. Maria Forerová (ESP) 15:44,25
1. Nadia Battoclettiová (ITA) 15:37,84
2. Marta Garcíaová (ESP) 15:39,98
3. Micol Majoriová (IA) 15:40,65
4. Sarah Healyová (IRL) 15:40,95
5. Hannah Nuttallová (GBR) 15:41,27
6. Maureen Kosterová (NED) 15:41,51
7. Amina Maatougová (NED) 15:44,03
8. Maria Forerová (ESP) 15:44,25
Klad
Volodymyr Myslyvčuk se ve druhé sérii konečně dočkal pokusu a háže 79,42 metru! Dostává se na druhé místo za Maďara Benceho Halásze!
5000m
Nadia Battoclettiová čekala na správnou příležitost, která přišla 200 metrů před cílem. V tu chvíli rozkmitala nohy a do poslední zatáčky už šla s výrazným náskokem před soupeřkami. Hlavní favoritka pětikilometrové distance si mohla pak dovolit výrazně vypustit závěr a stává se mistryní Evropy! Stříbrná je Marta Garcíaová ze Španělska a bronzová další Italka Micol Majoriová.
5000m
A Italka nastupuje na poslední dvoustovce! Zrychlila a tvoří si náskok!
5000m
Na čele balíku je Nizozemka Kosterová, za kterou se už formují další favoritky v čele s Battocletiovou.
5000m
Pole běžkyň se rozpojilo na dvě poloviny. V přední jsou podle všeho všechny hlavní favoritky.
Klad
V kladivářském sektoru jsou nějaké technické problémy. Po pokusu Jakea Norrise se už přes deset minut čeká, což je nepříjemné hlavně pro Volodymyra Myslyvčuka. Ten už byl připraven k pokusu, ale musí čekat.
Tyč
Apolena Švábíková prvním pokusem na 425 centimetrech laťku shazuje. Navíc nepříjemně sklouzla do šuplíku před žíněnkou. Ale je v pořádku, což je hlavní.
5000m
Balík 23 závodnic nadále zůstává pohromadě. Zbývá šest okruhů do cíle.
Klad
Hilmar Jonsson se ve druhé sérii zlepšil na 77,26 metru a posunul se na šesté místo za Myslyvčuka.
5000m
Po dvou kilometrech byl náskok Bakraciové smazán, pole ji nicméně dál nechává diktovat tempo.
5000m
Náskok si krátce po startu vybudovala Gresa Bakraciová z Kosova. Ta o medaili usilovat nebude, postupem času jí dojde energie. Ostatně, její osobák je 16,5 minuty.
Klad
Chaussinand je v problémech. Má druhý křížek a nutně potřebuje třetím pokusem trefit výseč. Jinak ve finále končí bez platného pokusu.
5000m
Chystá se start prvního běžeckého finále dnešního programu. Na pětikilometrové distanci je největší favoritkou Italka Nadia Battoclettiová. Hlavními soupeřkami jsou Sarah Healyová, Maureen Kosterová či Marta Garcíaová.
Klad
První sérii uzavřeli Christos Frantzeskakis z Řecka (75,06 metru) a Sören Klose z Německa (77,10). Oba se řadí za Myslyvčuka.
Klad
Volodymyr Myslyvčuk, jenž v kvalifikaci předvedl 79,61 metru, zahájil finále se solidní délkou, byť měl před odhodem menší problémy a málem vyšlápl z kruhu. Se 78,45 metry jde na pátou příčku.
Klad
Kypřan Iosif Kesidis přešlápl a první pokus je neplatný. Kladivo ale neletělo nijak daleko. Brit Jake Norris zaznamenal svým prvním pokusem 74,61 metru a řadí se na pátou příčku.
Klad
Další Maďar Armin Szabados trefil klec a má křížek. Po něm šel do sektoru Hilmar Jonsson z Islandu, ale předvedl slabších 74,38 metru. Je až pátý.
Klad
Maďar Bence Halász překonává osmdesátku! Zapisuje 80,96 metru a ujímá se vedení. Za Poláka Fajdka se řadí Němec Merlin Hummel se 79,08 metry.
Tyč
Apolena Švábíková úspěšně zakládá v tyčkařské kvalifikaci. Prvním pokusem skáče 410 centimetrů. Další laťkou, na kterou se může chystat, je 425 centimetrů.
Klad
Mychajlo Kochan poslal kladivo do vzdálenosti 78,70 metru a ujal se na chviličku vedení. Hned záhy házel Polák Pawel Fajdek, jenž o 13 centimetrů překonal 79 metrů.
Klad
Finále otevřel Francouz Yann Chaussinand, jenž trefil kladivem klec a má křížek.
Klad
Druhou disciplínou na úvod programu bude finále kladivářů s Volodymyrem Myslyvčukem, jenž v kvalifikaci předvedl vynikající výkon a byl ze všech kladivářů nejlepší.
Tyč
Apolena Švábíková, sestra Amálie Švábíkové, se pokusí splnit kvalifikační limit, jenž je v ženské tyči na 4,55 metrech.
Program odstartoval.
Program
20:05 Skok o tyči žen, kvalifikace (Švábíková)
20:10 Hod kladivem mužů, finále (Myslyvčuk)
20:25 5000m žen, finále
20:55 100m překážek žen, semifinále
21:16 Skok do dálky mužů, finále (Meindlschmid)
21:32 100m mužů, semifinále
22:00 400m mužů, semifinále
22:30 100m překážek žen, finále
22:47 100m mužů, finále
20:05 Skok o tyči žen, kvalifikace (Švábíková)
20:10 Hod kladivem mužů, finále (Myslyvčuk)
20:25 5000m žen, finále
20:55 100m překážek žen, semifinále
21:16 Skok do dálky mužů, finále (Meindlschmid)
21:32 100m mužů, semifinále
22:00 400m mužů, semifinále
22:30 100m překážek žen, finále
22:47 100m mužů, finále
Česká atletická výprava bude během úterního večera usilovat o první medailový úspěch na mistrovství Evropy v Birminghamu. Ve finálových bojích se představí kladivář Volodymyr Myslyvčuk a dálkař Petr Meindlschmid, do kvalifikace tyčkařek vstoupí Apolena Švábíková.
Myslyvčuk se v pondělí postaral o jeden z nejpříjemnějších českých momentů zahajovacího dne. Hned prvním pokusem poslal kladivo do vzdálenosti 79,61 metru a o tři centimetry ovládl celou kvalifikaci. Ve finále, které začne ve 20:10, se pokusí výkon zopakovat a překvapit favorizované soupeře.
Dramatickou cestu mezi nejlepší absolvoval Meindlschmid. Po dvou přešlapech mu zbýval jediný pokus, při němž skočil 791 centimetrů. Dvacetiletý český reprezentant obsadil poslední postupové místo, a to s náskokem pouhého jednoho centimetru. Finále dálkařů začne ve 21:16.
Večerní blok nabídne také finálové závody žen na 5000 metrů a 100 metrů překážek. Tečku za programem obstará boj o titul nejrychlejšího Evropana. Muži absolvují od 21:32 semifinále stovky a finalisté se už ve 22:47 vrátí do bloků v souboji o medaile.
Myslyvčuk se v pondělí postaral o jeden z nejpříjemnějších českých momentů zahajovacího dne. Hned prvním pokusem poslal kladivo do vzdálenosti 79,61 metru a o tři centimetry ovládl celou kvalifikaci. Ve finále, které začne ve 20:10, se pokusí výkon zopakovat a překvapit favorizované soupeře.
Dramatickou cestu mezi nejlepší absolvoval Meindlschmid. Po dvou přešlapech mu zbýval jediný pokus, při němž skočil 791 centimetrů. Dvacetiletý český reprezentant obsadil poslední postupové místo, a to s náskokem pouhého jednoho centimetru. Finále dálkařů začne ve 21:16.
Večerní blok nabídne také finálové závody žen na 5000 metrů a 100 metrů překážek. Tečku za programem obstará boj o titul nejrychlejšího Evropana. Muži absolvují od 21:32 semifinále stovky a finalisté se už ve 22:47 vrátí do bloků v souboji o medaile.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 20:00.