ONLINE: 3. deň na ME v atletike 2026 dnes, večerný program LIVE

ME v atletike 2026, ktoré sa konajú v anglickom Birminghame, dnes pokračujú tretím dňom.
Vo večernom programe šampionátu sa predstavia traja Slováci, vrcholom bude finále Emmy Zapletalovej.
Blok otvorí o 20:55 Peter Dávid, ktorého v behu na 110 metrov cez prekážky čaká semifinále. V prípade postupu sa predstaví vo finálovom behu o 22:47.
Vyvrcholením večera bude o 22:08 finále behu na 400 metrov cez prekážky, v ktorom Emma Zapletalová zabojuje o medailu.
Kde sledovať ME v atletike v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: ME v atletike 2026 (3. deň, Birmingham, večerný program, výsledky, streda, naživo)
Majstrovstvá Európy 2026
12.08.2026 o 19:40
Večerní program
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minúta
Plánovaný
Prehľad
Desetiboj, po 3. disciplíně:
1. Leo Neugebauer (GER) 2819
2. Jeff Tesselaar (NED) 2690
3. Sander Skotheim (NOR) 2638
4. Makenson Gletty (FRA) 2598
5. Johannes Erm (EST) 2582
6. Nino Portmann (SUI) 2577
7. Vilém Stráský (CZE) 2567
8. Rasmus Roosleht (EST) 2527
9. Luuk Pelkmans (NED) 2519
10. Karel Tilga (EST) 2511
11. Dario Dester (ITA) 2497
12. Niklas Kaul (GER) 2482
13. Risto Lillemets (EST) 2467
14. Amadeus Gräber (GER) 2462
15. Andrin Huber (SUI) 2549
16. Dai Keita (BEL) 2429
17. Edgaras Benkunskas (LTU) 2371
18. Antoine Ferranti (FRA) 2361
19. Jip de Greef (NED) 2344
20. Ondřej Kopecký (CZE) 2325
21. Zsombor Gálpál (HUN) 2321
22. Emil Uhlin (SWE) 2224
23. Alberto Nonino (ITA) 2195
24. Leon Krummenacher (SUI) 2175
Tomas Järvinen (CZE) DNF
Program:
19:40 Desetiboj mužů, výška (Kopecký, Stráský, Järvinen)
20:45 Hod kladivem žen, finále
20:55 110m překážek mužů, semifinále (Kolomazník, Štefko)
21:20 200m žen, semifinále
21:40 Trojskok mužů, kvalifikace
21:50 400m mužů, finále
22:08 400m překážek žen, finále
22:22 Desetiboj mužů, 400m (Kopecký, Stráský, Järvinen)
22:47 110m překážek mužů, finále
1. Leo Neugebauer (GER) 2819
2. Jeff Tesselaar (NED) 2690
3. Sander Skotheim (NOR) 2638
4. Makenson Gletty (FRA) 2598
5. Johannes Erm (EST) 2582
6. Nino Portmann (SUI) 2577
7. Vilém Stráský (CZE) 2567
8. Rasmus Roosleht (EST) 2527
9. Luuk Pelkmans (NED) 2519
10. Karel Tilga (EST) 2511
11. Dario Dester (ITA) 2497
12. Niklas Kaul (GER) 2482
13. Risto Lillemets (EST) 2467
14. Amadeus Gräber (GER) 2462
15. Andrin Huber (SUI) 2549
16. Dai Keita (BEL) 2429
17. Edgaras Benkunskas (LTU) 2371
18. Antoine Ferranti (FRA) 2361
19. Jip de Greef (NED) 2344
20. Ondřej Kopecký (CZE) 2325
21. Zsombor Gálpál (HUN) 2321
22. Emil Uhlin (SWE) 2224
23. Alberto Nonino (ITA) 2195
24. Leon Krummenacher (SUI) 2175
Tomas Järvinen (CZE) DNF
Program:
19:40 Desetiboj mužů, výška (Kopecký, Stráský, Järvinen)
20:45 Hod kladivem žen, finále
20:55 110m překážek mužů, semifinále (Kolomazník, Štefko)
21:20 200m žen, semifinále
21:40 Trojskok mužů, kvalifikace
21:50 400m mužů, finále
22:08 400m překážek žen, finále
22:22 Desetiboj mužů, 400m (Kopecký, Stráský, Järvinen)
22:47 110m překážek mužů, finále
Prenos
Desetiboj, po 3. disciplíně
1. Leo Neugebauer (GER) 2819
2. Jeff Tesselaar (NED) 2690
3. Sander Skotheim (NOR) 2638
4. Makenson Gletty (FRA) 2598
5. Johannes Erm (EST) 2582
6. Nino Portmann (SUI) 2577
7. Vilém Stráský (CZE) 2567
8. Rasmus Roosleht (EST) 2527
9. Luuk Pelkmans (NED) 2519
10. Karel Tilga (EST) 2511
11. Dario Dester (ITA) 2497
12. Niklas Kaul (GER) 2482
13. Risto Lillemets (EST) 2467
14. Amadeus Gräber (GER) 2462
15. Andrin Huber (SUI) 2549
16. Dai Keita (BEL) 2429
17. Edgaras Benkunskas (LTU) 2371
18. Antoine Ferranti (FRA) 2361
19. Jip de Greef (NED) 2344
20. Ondřej Kopecký (CZE) 2325
21. Zsombor Gálpál (HUN) 2321
22. Emil Uhlin (SWE) 2224
23. Alberto Nonino (ITA) 2195
24. Leon Krummenacher (SUI) 2175
Tomas Järvinen (CZE) DNF
1. Leo Neugebauer (GER) 2819
2. Jeff Tesselaar (NED) 2690
3. Sander Skotheim (NOR) 2638
4. Makenson Gletty (FRA) 2598
5. Johannes Erm (EST) 2582
6. Nino Portmann (SUI) 2577
7. Vilém Stráský (CZE) 2567
8. Rasmus Roosleht (EST) 2527
9. Luuk Pelkmans (NED) 2519
10. Karel Tilga (EST) 2511
11. Dario Dester (ITA) 2497
12. Niklas Kaul (GER) 2482
13. Risto Lillemets (EST) 2467
14. Amadeus Gräber (GER) 2462
15. Andrin Huber (SUI) 2549
16. Dai Keita (BEL) 2429
17. Edgaras Benkunskas (LTU) 2371
18. Antoine Ferranti (FRA) 2361
19. Jip de Greef (NED) 2344
20. Ondřej Kopecký (CZE) 2325
21. Zsombor Gálpál (HUN) 2321
22. Emil Uhlin (SWE) 2224
23. Alberto Nonino (ITA) 2195
24. Leon Krummenacher (SUI) 2175
Tomas Järvinen (CZE) DNF
Program
19:40 Desetiboj mužů, výška (Kopecký, Stráský, Järvinen)
20:45 Hod kladivem žen, finále
20:55 110m překážek mužů, semifinále (Kolomazník, Štefko)
21:20 200m žen, semifinále
21:40 Trojskok mužů, kvalifikace
21:50 400m mužů, finále
22:08 400m překážek žen, finále
22:22 Desetiboj mužů, 400m (Kopecký, Stráský, Järvinen)
22:47 110m překážek mužů, finále
19:40 Desetiboj mužů, výška (Kopecký, Stráský, Järvinen)
20:45 Hod kladivem žen, finále
20:55 110m překážek mužů, semifinále (Kolomazník, Štefko)
21:20 200m žen, semifinále
21:40 Trojskok mužů, kvalifikace
21:50 400m mužů, finále
22:08 400m překážek žen, finále
22:22 Desetiboj mužů, 400m (Kopecký, Stráský, Järvinen)
22:47 110m překážek mužů, finále
Středeční večer na mistrovství Evropy nabídne čtyři medailové discilíny a výraznou českou stopu. Program otevře v 19:40 výška desetibojařů, do níž nastoupí Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský. Järvinen přijel s osobním rekordem 8400 bodů, nejlepším českým desetibojem od roku 2007. Mezi hlavní osobnosti soutěže patří úřadující mistr světa Leo Neugebauer z Německa. První den desetiboje uzavře běh na 400 metrů.
První medaile večera se budou rozdělovat od 20:45 ve finále kladivářek.
Ve 20:55 začnou semifinále běhu na 110 metrů překážek. Českou dvojici tvoří Jonáš Kolomazník a Štěpán Štefko, kteří v úterních rozbězích zaběhli shodně 13,86. Mezi dvanácti postupujícími z prvního kola obsadili deváté a desáté místo, přestože oba bojovali se silným protivětrem. Finále je na programu ve 22:47.
Jedním z vrcholů bude ve 21:50 finále mužské čtvrtky. Domácí Matthew Hudson-Smith zaútočí na třetí evropský titul, v semifinále jej však porazil Nizozemec Jonas Phijffers. Nejrychlejší čas všech tří běhů předvedl Francouz Muhammad Kounta – 44,38. Finálovou osmičku doplňují Jean Paul Bredau, Patrik Enyingi, Attila Molnár, Daniel Segers a Maksymilian Szwed. Výsledky semifinále tuto sestavu potvrzují.
Ve 22:08 se rozhodne o evropské šampionce na 400 metrů překážek. Hlavní favoritkou je Slovenka Emma Zapletalová, bronzová medailistka z posledního mistrovství světa. Zapletalová vyhrála své semifinále za 54,09, nejrychlejší ze všech byla Belgičanka Paulien Couckuyt osobním rekordem 53,87.
První medaile večera se budou rozdělovat od 20:45 ve finále kladivářek.
Ve 20:55 začnou semifinále běhu na 110 metrů překážek. Českou dvojici tvoří Jonáš Kolomazník a Štěpán Štefko, kteří v úterních rozbězích zaběhli shodně 13,86. Mezi dvanácti postupujícími z prvního kola obsadili deváté a desáté místo, přestože oba bojovali se silným protivětrem. Finále je na programu ve 22:47.
Jedním z vrcholů bude ve 21:50 finále mužské čtvrtky. Domácí Matthew Hudson-Smith zaútočí na třetí evropský titul, v semifinále jej však porazil Nizozemec Jonas Phijffers. Nejrychlejší čas všech tří běhů předvedl Francouz Muhammad Kounta – 44,38. Finálovou osmičku doplňují Jean Paul Bredau, Patrik Enyingi, Attila Molnár, Daniel Segers a Maksymilian Szwed. Výsledky semifinále tuto sestavu potvrzují.
Ve 22:08 se rozhodne o evropské šampionce na 400 metrů překážek. Hlavní favoritkou je Slovenka Emma Zapletalová, bronzová medailistka z posledního mistrovství světa. Zapletalová vyhrála své semifinále za 54,09, nejrychlejší ze všech byla Belgičanka Paulien Couckuyt osobním rekordem 53,87.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 19:40.