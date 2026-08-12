    VIDEO: Írsky bežec podal historický výkon. Na ME prekonal takmer 50-ročný rekord

    Mark English
    Mark English (Autor: TASR/AP)
    TASR|12. aug 2026 o 16:19
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    Rekordný čas vytvoril v semifinále.

    Írsky bežec Mark English sa na prebiehajúcich majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame v semifinále behu na 800 m postaral o nový rekord šampionátu.

    Do finále postúpil časom 1:43,49 minúty. Doterajším držiteľom rekordného času bol Nemec Olaf Beyer, v roku 1978 na tejto vzdialenosti zabehol čas 1:43,84 min.

    „Tento rekordný čas je len dôkazom, že beh na 800 m je hlavne v Európe momentálne na oveľa vyššej úrovni, ako tomu bolo v minulosti. Na záverečných 100 metroch som mal ešte dosť síl.

    Teším sa už na finále, verím, že aj v ňom urobím šou írskym fanúšikom. Musím veriť svojim schopnostiam, pretože viem, čoho som schopný,“ citovala agentúra DPA Englisha.

    VIDEO: English vyhral semifinále na 800 m v novom rekorde ME

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