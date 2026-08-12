Štvrtý európsky titul pre gréckeho skokana do diaľky. Tentoglou odolal tlaku Ehammera

Grék Miltiadis Tentoglou si v anglickom Birminghame pripísal už štvrtý titul európskeho šampióna v diaľke.
Dvojnásobný olympijský šampión síce čelil silnému tlaku švajčiarskeho súpera Simona Ehammera, no na svoj štvrtý pokus vyskočil víťazných 844 cm.
Tentoglou sa vyrovnal Nemke Heike Drechslerovej, ktorá získala štyri po sebe idúce tituly v diaľke žien v období rokov 1986 až 1998.
"Toto bolo jedno z najťažších finále, aké som kedy absolvoval. Obvykle si verím za akýchkoľvek podmienok, ale tento vietor bol veľmi silný. Ehammer to zvládal lepšie, no pre mňa a ostatných skokanov to bola mimoriadne náročná situácia," povedal Tentoglou.
"Na skok 844 cm som musel vynaložiť veľa síl. Obvykle by to pre mňa nebolo nič mimoriadne, ale dnes to bolo veľmi ťažké. Toto je pre mňa jedna z najcennejších výhier, pretože mám za sebou zložitú sezónu. Verím, že je to začiatok opätovných úspechov," dodal grécky atlét.
Jacobs spomalil v polovici trate
Taliansky šprintér Marcell Jacobs neuspel v snahe o tretí titul na 100 metrov a nevyrovnal rekord, ktorý držia Ukrajinec Valerij Borzov a Brit Linford Christie.
Tridsaťjedenročný olympijský šampión z Tokia 2021 začal zle a po približne polovici trate spomalil, no preteky dokončil s bolestivou grimasou a miernym krívaním.
"Myslím si, že moje zranenie je vážne, pretože som už pred štartom cítil niečo v slabinách, keď som sa pokúšal o odraz z blokov. Niečo sa mi poškodilo na priťahovači. Na päťdesiatom metri som pocítil veľkú bolesť a musel som spomaliť. Teraz čakám na vyšetrenia, aby sme zistili rozsah zranenia a rozhodli o ďalšej časti sezóny. Nedá sa všetko ovládať, toto je súčasť športu," priznal Jacobs.
Britská dominancia na stovke
Bez jeho finišu dominovali na najkratšej trati jamajský rodák v britských farbách Romell Glave, ktorý vyhral za 10,09 sekundy pred krajanom Jeremiahom Jeremiah Azum (10,16 s). Britka Amy Huntová ovládla deň predtým stovku žien. "Je to totálna dominancia," vyhlásil Glave.
Battoclettiová obhájila titul
V behu na 5000 metrov sa talianska bežkyňa Nadia Battoclettiová obhájila titul časom 15:37,84 min.
"Bolo to taktické a niekedy sme sa aj dotýkali. Počkala som na správny moment, aby som zaútočila, a keď som vybehla do čela, už som to nepustila," uviedla.
Talianka nadviazala na sériu medailových úspechov z Ríma 2024, kde triumfovala na päťke aj desiatke.
Úspechy zbierala aj na majstrovstvách Európy v cezpoľnom behu, olympijských a svetových šampionátoch.
V napínavom súboji na 100 m cez prekážky zvíťazila Holanďanka Nadine Visserová s časom 12,67 sekundy o jedinú tisícinu pred Poľku Piou Skrzyszowskou. Bronz získala Francúzka Laetitia Bapte a až štvrtá finišovala švajčiarska obhajkyňa titulu Ditaji Kambundjiová.
Maďarský olympijský strieborný medailista Bence Halász prerušil poľskú dominanciu v hode kladivom, keď vyhral výkonom 84,25 metra. Je to jeho prvé zlato po siedmich neúspešných pokusoch na veľkých šampionátoch.