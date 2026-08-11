ME v atletike 2026: Zo siedmich Slovákov si vybojovalo postup šesť

ME v atletike 2026, ktoré sa konajú v anglickom Birminghame, dnes pokračujú druhým dňom.
V utorkovom programe šampionátu sa predstavilo viacero Slovákov. Ako prvé sa v dopoludňajšom programe predstavili prekážkarky.
V semifinále behu na 400 m prekážok o 11:45 nastúpili Emma Zapletalová a Daniela Ledecká.
Do šprintérskeho bloku vstúpil Ján Volko v rozbehu na 100 metrov, ktorý bol naplánovaný na 12:15. Krátko po ňom, presne o 12:40, vybehol na trať v rozbehu na 110 m prekážok Peter Dávid.
Na osemstovke sa predstavila Gabriela Gajanová so štartom rozbehu o 13:05. Mužský rozbeh na 400 m prekážok zasa o 13:40 privítal dvojicu Matej Baluch a Patrik Dömötör.
Atletiku ste sledovali spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: ME v atletike 2026 (2. deň, Birmingham, výsledky, utorok, doobedný program, naživo)
1. Joshua Faulds (GBR) 48,90 q
2. Matej Baluch (SVK) 48,94 q
3. Dany Brand (SUI) 49,07 q
4. Berke Akcam (TUR) 49,18 q
5. Julien Watrin (BEL) 49,24 q
6. Niklas Strohmayer-Dangl (AUT) 49,39 q
7. Alessio Sommacal (ITA) 49,40
8. Mihajlo Katanič (SRB) 49,66
9. Antti Sainio (FIN) 49,70
10. Patrik Dömötör (SVK) 49,71 q
11. Diogo Barrigana (POR) 49,77 q
12. Giacomo Bertoncelli (ITA) 49,82 q
13. Sebastian Monneret (DEN) 49,94 q
Disk mužů, kvalifikace:
1. Mykolas Alekna (LTU) 67,74 Q
2. Kristjan Čeh (SLO) 67,52 Q
3. Henrik Janssen (GER) 65,42 q
4. Lukas Weisshaldinger (AUT) 65,06 q
5. Daniel Stahl (SWE) 63,95 q
6. Dimitrios Pavlidis (GRE) 63,14 q
7. Lolassonn Djouhan (FRA) 63,10 q
8. Diego Casas (ESP) 62,90 q
9. Andrius Gudžius (LTU) 62,54 q
10. Martynas Alekna (LTU) 62,29 q
11. Shaquille Emanuelson (NED) 62,24 q
12. Ruben Rolvink (NED) 62,19 q
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22. Marek Bárta (CZE) 57,35
800m žen, rozběhy:
1. Keely Hodgkinsonová (GBR) 1:57,28 Q
2. Eloisa Coirová (ITA) 1:57,56 Q
3. Smilla Kolbeová (GER) 1:57,80 Q
4. Audrey Werrová (SUI) 1:57,83 Q
5. Veronica Vancardová (SUI) 1:58,20 q
6. Clara Libermanová (FRA) 1:58,23 Q
7. Nina Vukovičová (CRO) 1:58,38 Q
8. Jemma Reekieová (GBR) 1:58,45 q
9. Marta Mitjansová (ESP) 1:58,52 q
10. Renelle Lamoteová (FRA) 1:58,65 q
11. Gabija Galvydyteová (LTU) 1:58,99 Q
12. Valentina Rosamiliaová (SUI) 1:59,09 Q
13. Anais Bourgoinová (FRA) 1:59,19 Q
14. Femke Broeders-Bolová (NED) 1:59,96 Q
15. Gabriela Gajanová (SVK) 2:00,27 Q
16. Rocio Arroyová (ESP) 2:00,62 Q
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26. Pavla Štoudková (CZE) 2:01,00
Skok do výšky mužů, kvalifikace:
1. Joel Clarke-Khan (GBR) 2,23 q
1. Kimani Jack (GBR) 2,23 q
3. Jonathan Kapitolnik (ISR) 2,23 q
3. Mateusz Kolodziejski (POL) 2,23 q
5. Oleh Doroščuk (UKR) 2,23 q
5. Matteo Sioli (ITA) 2,23 q
5. Gianmarco Tamberi (ITA) 2,23 q
8. Antonios Merlos (GRE) 2,23 q
9. Falk Wendrich (GER) 2,23 q
10. Thomas Carmox (BEL) 2,23 q
11. Edoardo Stronati (ITA) 2,19 q
12. Christian Falocchi (ITA) 2,19 q
12. Antrea Mita (GRE) 2,19 q
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14. Jan Štefela (CZE) 2,19
20. Matyáš Čudlý (CZE) 2,10
Marek Bahník (CZE) NM
110m překážek mužů, rozběhy:
1. Milan Trajkovič (CYP) 13,50 q
2. Zeno van Neygen (BEL) 13,54 q
3. Samuel Bennett (GBR) 13,57 q
4. Liam van der Schaaf (NED) 13,70 q
5. Damian Czykier (POL) 13,75 q
6. Dmytro Bahinskyj (UKR) 13,80 q
7. Gregory Minoue (GER) 13,84 q
8. Elmo Lakka (FIN) 13,84 q
9. Štepán Štefko (CZE) 13,86 q
10. Jonáš Kolomazník (CZE) 13,86 q
11. Santeri Kuusiniemi (FIN) 13,89 q
12. Dávid Peter (SVK) 13,94 q
400m překážek žen, semifinále:
1. Paulien Couckuytová (BEL) 53,87 Q
2. Ayomide Folorunsová (ITA) 53,93 Q
3. Lina Nielsenová (GBR) 54,04 Q
4. Emma Zapletalová (SVK) 54,09 Q
5. Amalie Iuelová (NOR) 54,22 q
6. Emily Newnhamová (GBR) 54,32 Q
7. Fatoumata Diallová (POR) 54,34 Q
8. Louise Maravalová (FRA) 54,50 q
---
13. Daniela Ledecká (SVK) 55,22
100m mužů, rozběhy:
1. Toluwabori Akinola (IRL) 10,39 q
2. Simon Verherstraeten (BEL) 10,39 q
3. Emiel Botterman (BEL) 10,42 q
4. Timothé Mumenthaler (SUI) 10,44 q
5. Simon Hansen (DEN) 10,46 q
6. Per Fremstad-Waldron (NOR) 10,50 q
7. Kayhan Ózer (TUR) 10,51 q
8. Lucas Ansah-Peprah (GER) 10,52 q
9. Ján Volko (SVK) 10,53 q
10. Delvis Santos (POR) 10,54 q
11. Henrik Larsson (SWE) 10,55 q
12. Adas Dambrauskas (LTU) 10,57 q
Program:
11:33 Skok do výšky mužů, kvalifikace (Štefela, Bahník, Čudlý)
11:35 Hod diskem mužů, kvalifikace (Bárta)
11:45 400m překážek žen, semifinále
12:15 100m mužů, rozběhy
12:40 110m překážek mužů, rozběhy (Štefko, Kolomazník)
13:05 800m žen, rozběhy (Štoudková)
13:40 400m překážek mužů, rozběhy
1. Joshua Faulds (GBR) 48,90 q
2. Matej Baluch (SVK) 48,94 q
3. Dany Brand (SUI) 49,07 q
4. Berke Akcam (TUR) 49,18 q
5. Julien Watrin (BEL) 49,24 q
6. Niklas Strohmayer-Dangl (AUT) 49,39 q
7. Alessio Sommacal (ITA) 49,40
8. Mihajlo Katanič (SRB) 49,66
9. Antti Sainio (FIN) 49,70
10. Patrik Dömötör (SVK) 49,71 q
11. Diogo Barrigana (POR) 49,77 q
12. Giacomo Bertoncelli (ITA) 49,82 q
13. Sebastian Monneret (DEN) 49,94 q
1. Mykolas Alekna (LTU) 67,74 Q
2. Kristjan Čeh (SLO) 67,52 Q
3. Henrik Janssen (GER) 65,42 q
4. Lukas Weisshaldinger (AUT) 65,06 q
5. Daniel Stahl (SWE) 63,95 q
6. Dimitrios Pavlidis (GRE) 63,14 q
7. Lolassonn Djouhan (FRA) 63,10 q
8. Diego Casas (ESP) 62,90 q
9. Andrius Gudžius (LTU) 62,54 q
10. Martynas Alekna (LTU) 62,29 q
11. Shaquille Emanuelson (NED) 62,24 q
12. Ruben Rolvink (NED) 62,19 q
---
22. Marek Bárta (CZE) 57,35
1. Keely Hodgkinsonová (GBR) 1:57,28 Q
2. Eloisa Coirová (ITA) 1:57,56 Q
3. Smilla Kolbeová (GER) 1:57,80 Q
4. Audrey Werrová (SUI) 1:57,83 Q
5. Veronica Vancardová (SUI) 1:58,20 q
6. Clara Libermanová (FRA) 1:58,23 Q
7. Nina Vukovičová (CRO) 1:58,38 Q
8. Jemma Reekieová (GBR) 1:58,45 q
9. Marta Mitjansová (ESP) 1:58,52 q
10. Renelle Lamoteová (FRA) 1:58,65 q
11. Gabija Galvydyteová (LTU) 1:58,99 Q
12. Valentina Rosamiliaová (SUI) 1:59,09 Q
13. Anais Bourgoinová (FRA) 1:59,19 Q
14. Femke Broeders-Bolová (NED) 1:59,96 Q
15. Gabriela Gajanová (SVK) 2:00,27 Q
16. Rocio Arroyová (ESP) 2:00,62 Q
---
26. Pavla Štoudková (CZE) 2:01,00
1. Joel Clarke-Khan (GBR) 2,23 q
1. Kimani Jack (GBR) 2,23 q
3. Jonathan Kapitolnik (ISR) 2,23 q
3. Mateusz Kolodziejski (POL) 2,23 q
5. Oleh Doroščuk (UKR) 2,23 q
5. Matteo Sioli (ITA) 2,23 q
5. Gianmarco Tamberi (ITA) 2,23 q
8. Antonios Merlos (GRE) 2,23 q
9. Falk Wendrich (GER) 2,23 q
10. Thomas Carmox (BEL) 2,23 q
11. Edoardo Stronati (ITA) 2,19 q
12. Christian Falocchi (ITA) 2,19 q
12. Antrea Mita (GRE) 2,19 q
---
14. Jan Štefela (CZE) 2,19
20. Matyáš Čudlý (CZE) 2,10
Marek Bahník (CZE) NM
1. Milan Trajkovič (CYP) 13,50 q
2. Zeno van Neygen (BEL) 13,54 q
3. Samuel Bennett (GBR) 13,57 q
4. Liam van der Schaaf (NED) 13,70 q
5. Damian Czykier (POL) 13,75 q
6. Dmytro Bahinskyj (UKR) 13,80 q
7. Gregory Minoue (GER) 13,84 q
8. Elmo Lakka (FIN) 13,84 q
9. Štepán Štefko (CZE) 13,86 q
10. Jonáš Kolomazník (CZE) 13,86 q
11. Santeri Kuusiniemi (FIN) 13,89 q
12. Dávid Peter (SVK) 13,94 q
1. Toluwabori Akinola (IRL) 10,39 q
2. Simon Verherstraeten (BEL) 10,39 q
3. Emiel Botterman (BEL) 10,42 q
4. Timothé Mumenthaler (SUI) 10,44 q
5. Simon Hansen (DEN) 10,46 q
6. Per Fremstad-Waldron (NOR) 10,50 q
7. Kayhan Ózer (TUR) 10,51 q
8. Lucas Ansah-Peprah (GER) 10,52 q
9. Ján Volko (SVK) 10,53 q
10. Delvis Santos (POR) 10,54 q
11. Henrik Larsson (SWE) 10,55 q
12. Adas Dambrauskas (LTU) 10,57 q
1. Paulien Couckuytová (BEL) 53,87 Q
2. Ayomide Folorunsová (ITA) 53,93 Q
3. Lina Nielsenová (GBR) 54,04 Q
4. Emma Zapletalová (SVK) 54,09 Q
5. Amalie Iuelová (NOR) 54,22 q
6. Emily Newnhamová (GBR) 54,32 Q
7. Fatoumata Diallová (POR) 54,34 Q
8. Louise Maravalová (FRA) 54,50 q
---
13. Daniela Ledecká (SVK) 55,22
11:33 Skok do výšky mužů, kvalifikace (Štefela, Bahník, Čudlý)
11:35 Hod diskem mužů, kvalifikace (Bárta)
11:45 400m překážek žen, semifinále
12:15 100m mužů, rozběhy
12:40 110m překážek mužů, rozběhy (Štefko, Kolomazník)
13:05 800m žen, rozběhy (Štoudková)
13:40 400m překážek mužů, rozběhy
Největší pozornost bude směřovat k výškařskému sektoru. Od 11:33 se v kvalifikaci představí Marek Bahník, Matyáš Čudlý a především jedna z největších českých medailových nadějí Jan Štefela. Bronzový medailista z loňského mistrovství světa bude chtít bez větších komplikací postoupit do pátečního finále.
O dvě minuty později začne kvalifikace diskařů s Markem Bártou. Ve 12:40 vstoupí do rozběhů na 110 metrů překážek Jonáš Kolomazník a Štěpán Štefko, následovat bude od 13:05 vystoupení Pavly Štoudkové v rozbězích na 800 metrů.
Dopolední blok nabídne také semifinále ženské čtvrtky překážek, první kolo mužské stovky a rozběhy mužů na 400 metrů překážek.