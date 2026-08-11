    ME v atletike 2026: Zo siedmich Slovákov si vybojovalo postup šesť

    ONLINE: 2. deň na ME v atletike 2026
    Fotogaléria (4)
    ONLINE: 2. deň na ME v atletike 2026 (Autor: TASR)
    Sportnet|11. aug 2026 o 08:30
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    Sledovali ste s nami online prenos z dopoludňajšieho programu 2. dňa na ME v atletike 2026.

    ME v atletike 2026, ktoré sa konajú v anglickom Birminghame, dnes pokračujú druhým dňom.

    V utorkovom programe šampionátu sa predstavilo viacero Slovákov. Ako prvé sa v dopoludňajšom programe predstavili prekážkarky.

    V semifinále behu na 400 m prekážok o 11:45 nastúpili Emma Zapletalová a Daniela Ledecká.

    Do šprintérskeho bloku vstúpil Ján Volko v rozbehu na 100 metrov, ktorý bol naplánovaný na 12:15. Krátko po ňom, presne o 12:40, vybehol na trať v rozbehu na 110 m prekážok Peter Dávid.

    Fotogaléria: Emma Zapletalová v semifinále 400 m prekážky (ME v atletike 2026)
    Emma Zapletalová v semifinále behu na 400 metrov cez prekážky na ME v Birminghame 2026.
    Emma Zapletalová v semifinále behu na 400 metrov cez prekážky na ME v Birminghame 2026.
    Emma Zapletalová v semifinále behu na 400 metrov cez prekážky na ME v Birminghame 2026.
    Emma Zapletalová postúpila do finále behu na 400 metrov cez prekážky na ME v Birminghame 2026.
    4 fotografií

    Na osemstovke sa predstavila Gabriela Gajanová so štartom rozbehu o 13:05. Mužský rozbeh na 400 m prekážok zasa o 13:40 privítal dvojicu Matej Baluch a Patrik Dömötör.

    Atletiku ste sledovali spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: ME v atletike 2026 (2. deň, Birmingham, výsledky, utorok, doobedný program, naživo)

    Majstrovstvá Európy  2026
    11.08.2026 o 11:33
    Dopolední program
    (0:0)
    400mp minúta
    Ukončený
    Prehľad
    400m překážek mužů, rozběhy:
    1. Joshua Faulds (GBR) 48,90 q
    2. Matej Baluch (SVK) 48,94 q
    3. Dany Brand (SUI) 49,07 q
    4. Berke Akcam (TUR) 49,18 q
    5. Julien Watrin (BEL) 49,24 q
    6. Niklas Strohmayer-Dangl (AUT) 49,39 q
    7. Alessio Sommacal (ITA) 49,40
    8. Mihajlo Katanič (SRB) 49,66
    9. Antti Sainio (FIN) 49,70
    10. Patrik Dömötör (SVK) 49,71 q
    11. Diogo Barrigana (POR) 49,77 q
    12. Giacomo Bertoncelli (ITA) 49,82 q
    13. Sebastian Monneret (DEN) 49,94 q

    Disk mužů, kvalifikace:
    1. Mykolas Alekna (LTU) 67,74 Q
    2. Kristjan Čeh (SLO) 67,52 Q
    3. Henrik Janssen (GER) 65,42 q
    4. Lukas Weisshaldinger (AUT) 65,06 q
    5. Daniel Stahl (SWE) 63,95 q
    6. Dimitrios Pavlidis (GRE) 63,14 q
    7. Lolassonn Djouhan (FRA) 63,10 q
    8. Diego Casas (ESP) 62,90 q
    9. Andrius Gudžius (LTU) 62,54 q
    10. Martynas Alekna (LTU) 62,29 q
    11. Shaquille Emanuelson (NED) 62,24 q
    12. Ruben Rolvink (NED) 62,19 q
    ---
    22. Marek Bárta (CZE) 57,35

    800m žen, rozběhy:
    1. Keely Hodgkinsonová (GBR) 1:57,28 Q
    2. Eloisa Coirová (ITA) 1:57,56 Q
    3. Smilla Kolbeová (GER) 1:57,80 Q
    4. Audrey Werrová (SUI) 1:57,83 Q
    5. Veronica Vancardová (SUI) 1:58,20 q
    6. Clara Libermanová (FRA) 1:58,23 Q
    7. Nina Vukovičová (CRO) 1:58,38 Q
    8. Jemma Reekieová (GBR) 1:58,45 q
    9. Marta Mitjansová (ESP) 1:58,52 q
    10. Renelle Lamoteová (FRA) 1:58,65 q
    11. Gabija Galvydyteová (LTU) 1:58,99 Q
    12. Valentina Rosamiliaová (SUI) 1:59,09 Q
    13. Anais Bourgoinová (FRA) 1:59,19 Q
    14. Femke Broeders-Bolová (NED) 1:59,96 Q
    15. Gabriela Gajanová (SVK) 2:00,27 Q
    16. Rocio Arroyová (ESP) 2:00,62 Q
    ---
    26. Pavla Štoudková (CZE) 2:01,00

    Skok do výšky mužů, kvalifikace:
    1. Joel Clarke-Khan (GBR) 2,23 q
    1. Kimani Jack (GBR) 2,23 q
    3. Jonathan Kapitolnik (ISR) 2,23 q
    3. Mateusz Kolodziejski (POL) 2,23 q
    5. Oleh Doroščuk (UKR) 2,23 q
    5. Matteo Sioli (ITA) 2,23 q
    5. Gianmarco Tamberi (ITA) 2,23 q
    8. Antonios Merlos (GRE) 2,23 q
    9. Falk Wendrich (GER) 2,23 q
    10. Thomas Carmox (BEL) 2,23 q
    11. Edoardo Stronati (ITA) 2,19 q
    12. Christian Falocchi (ITA) 2,19 q
    12. Antrea Mita (GRE) 2,19 q
    ---
    14. Jan Štefela (CZE) 2,19
    20. Matyáš Čudlý (CZE) 2,10
    Marek Bahník (CZE) NM

    110m překážek mužů, rozběhy:
    1. Milan Trajkovič (CYP) 13,50 q
    2. Zeno van Neygen (BEL) 13,54 q
    3. Samuel Bennett (GBR) 13,57 q
    4. Liam van der Schaaf (NED) 13,70 q
    5. Damian Czykier (POL) 13,75 q
    6. Dmytro Bahinskyj (UKR) 13,80 q
    7. Gregory Minoue (GER) 13,84 q
    8. Elmo Lakka (FIN) 13,84 q
    9. Štepán Štefko (CZE) 13,86 q
    10. Jonáš Kolomazník (CZE) 13,86 q
    11. Santeri Kuusiniemi (FIN) 13,89 q
    12. Dávid Peter (SVK) 13,94 q

    400m překážek žen, semifinále:
    1. Paulien Couckuytová (BEL) 53,87 Q
    2. Ayomide Folorunsová (ITA) 53,93 Q
    3. Lina Nielsenová (GBR) 54,04 Q
    4. Emma Zapletalová (SVK) 54,09 Q
    5. Amalie Iuelová (NOR) 54,22 q
    6. Emily Newnhamová (GBR) 54,32 Q
    7. Fatoumata Diallová (POR) 54,34 Q
    8. Louise Maravalová (FRA) 54,50 q
    ---
    13. Daniela Ledecká (SVK) 55,22

    100m mužů, rozběhy:
    1. Toluwabori Akinola (IRL) 10,39 q
    2. Simon Verherstraeten (BEL) 10,39 q
    3. Emiel Botterman (BEL) 10,42 q
    4. Timothé Mumenthaler (SUI) 10,44 q
    5. Simon Hansen (DEN) 10,46 q
    6. Per Fremstad-Waldron (NOR) 10,50 q
    7. Kayhan Ózer (TUR) 10,51 q
    8. Lucas Ansah-Peprah (GER) 10,52 q
    9. Ján Volko (SVK) 10,53 q
    10. Delvis Santos (POR) 10,54 q
    11. Henrik Larsson (SWE) 10,55 q
    12. Adas Dambrauskas (LTU) 10,57 q

    Program:
    11:33 Skok do výšky mužů, kvalifikace (Štefela, Bahník, Čudlý)
    11:35 Hod diskem mužů, kvalifikace (Bárta)
    11:45 400m překážek žen, semifinále
    12:15 100m mužů, rozběhy
    12:40 110m překážek mužů, rozběhy (Štefko, Kolomazník)
    13:05 800m žen, rozběhy (Štoudková)
    13:40 400m překážek mužů, rozběhy
    Prenos
    Dopolední program v Birminghamu je u konce. Přinesl jeden velký šok, bohužel pro českou atletiku. Jan Štefela vypadl hned v kvalifikaci skoku do výšky a finále se ho týkat nebude. Večerní program na ME v atletice je na programu od 20 hodin.
    Program skončil.
    400m překážek mužů, rozběhy
    1. Joshua Faulds (GBR) 48,90 q
    2. Matej Baluch (SVK) 48,94 q
    3. Dany Brand (SUI) 49,07 q
    4. Berke Akcam (TUR) 49,18 q
    5. Julien Watrin (BEL) 49,24 q
    6. Niklas Strohmayer-Dangl (AUT) 49,39 q
    7. Alessio Sommacal (ITA) 49,40
    8. Mihajlo Katanič (SRB) 49,66
    9. Antti Sainio (FIN) 49,70
    10. Patrik Dömötör (SVK) 49,71 q
    11. Diogo Barrigana (POR) 49,77 q
    12. Giacomo Bertoncelli (ITA) 49,82 q
    13. Sebastian Monneret (DEN) 49,94 q
    400mp
    importantPoslední rozběh nebyl tak rychlý, což znamená, že Patrik Dömötör postupuje také do semifinále spolu s již jistým semifinalistou Matejem Baluchem! Závěrečný běh vyhrál Berke Akcam z Turecka.
    400mp
    Dömötör v samotném závěru zkoušel ještě předstihnout tuhnoucího Fina Sainia, nakonec ale s časem 49,71 bere čtvrté místo. Bude muset ještě čekat, momentálně je devátý a je reálné, že v posledním běhu budou čtyři rychlejší překážkáři. To by pro něj bylo obrovské zklamání.
    400mp
    Ve druhém rozběhu startuje evropská patnáctka Patrik Dömötör. Právě jeho rekord vyrovnal v předchozím běhu Baluch.
    400mp
    importantFantastický výkon Mateje Balucha! Časem 48,94 vyrovnal slovenský rekord a doběhl druhý za Britem Joshuou Fauldsem! To je postup do semifinále prakticky hotovou věcí!
    400mp
    V prvním běhu startuje slovenský překážkář Matej Baluch, jenž figuruje na 22. místě evropského žebříčku.
    400mp
    Dopolední program uzavřou rozběhy na 400 metrů překážek. Do semifinále postoupí celkem 13 závodníků s časem.
    Disk mužů, kvalifikace
    1. Mykolas Alekna (LTU) 67,74 Q
    2. Kristjan Čeh (SLO) 67,52 Q
    3. Henrik Janssen (GER) 65,42 q
    4. Lukas Weisshaldinger (AUT) 65,06 q
    5. Daniel Stahl (SWE) 63,95 q
    6. Dimitrios Pavlidis (GRE) 63,14 q
    7. Lolassonn Djouhan (FRA) 63,10 q
    8. Diego Casas (ESP) 62,90 q
    9. Andrius Gudžius (LTU) 62,54 q
    10. Martynas Alekna (LTU) 62,29 q
    11. Shaquille Emanuelson (NED) 62,24 q
    12. Ruben Rolvink (NED) 62,19 q
    ---
    22. Marek Bárta (CZE) 57,35
    800m žen, rozběhy
    1. Keely Hodgkinsonová (GBR) 1:57,28 Q
    2. Eloisa Coirová (ITA) 1:57,56 Q
    3. Smilla Kolbeová (GER) 1:57,80 Q
    4. Audrey Werrová (SUI) 1:57,83 Q
    5. Veronica Vancardová (SUI) 1:58,20 q
    6. Clara Libermanová (FRA) 1:58,23 Q
    7. Nina Vukovičová (CRO) 1:58,38 Q
    8. Jemma Reekieová (GBR) 1:58,45 q
    9. Marta Mitjansová (ESP) 1:58,52 q
    10. Renelle Lamoteová (FRA) 1:58,65 q
    11. Gabija Galvydyteová (LTU) 1:58,99 Q
    12. Valentina Rosamiliaová (SUI) 1:59,09 Q
    13. Anais Bourgoinová (FRA) 1:59,19 Q
    14. Femke Broeders-Bolová (NED) 1:59,96 Q
    15. Gabriela Gajanová (SVK) 2:00,27 Q
    16. Rocio Arroyová (ESP) 2:00,62 Q
    ---
    26. Pavla Štoudková (CZE) 2:01,00
    800m
    importantBohužel to nevyšlo. Štoudková je drobná závodnice a oproti dlouhonohým soupeřkám tak měla už jen z tohoto ohledu velkou nevýhodu. Nakonec dobíhá sedmá a do semifinále se nepodívá. Přímý postup vybojovaly Gabija Galvydyteová z Litvy, Valentina Rosamiliaová ze Švýcarska a Anais Bourgoinová z Francie.
    800m
    Při náběhu do druhého okruhu se Štoudková snaží tlačit na čtvrtou Antonsenovou z Norska. Stojí to ale spoustu sil.
    800m
    Štoudková byla na seběhu poslední, rychle zakmitala nohama a posunula se do kapsy na šestou příčku.
    800m
    V posledním rozběhu startuje česká půlkařka Pavla Štoudková.
    Disk
    Henrik Janssen z Německa sice nesplnil limit, ale třetím pokusem si polepšil na 65,42 metru a je třetím nejlepším diskařem kvalifikace. Za ním Lukas Weisshaldinger v první sérii hodil 65,06 metru a další pokusy už vynechal. Postup si druhým pokusem zajistil i bez limitu Řek Dimitrios Pavlidis výkonem 63,14 metru.
    800m
    Ve třetím rozběhu se z postupu do semifinále radují Audrey Werrová ze Švýcarska, Clara Libermanová z Francie a Nina Vukovičová z Chorvatska. Byl to hodně rychlý běh, mimo přímý postup je například s časem 1:58,45 Jemma Reekieová, ta je momentálně druhá mezi šťastnými poraženými usilujícími na postup s časem.
    800m
    importantVýborný výkon Gajanové! Do cíle se dostává na druhém místě hned za Broeders-Bolovou, která jako jediná stlačila čas pod dvě minuty, a to s výrazně vypuštěným závěrem. Celkově to byl o poznání pomalejší běh než ten první. Takže Slovenka jde do semifinále. Stejně tak Španělka Arroyová.
    800m
    Gajanová se po náběhu k šestistovce procpala na třetí místo a snaží se kontrolovat pozici ve vnější dráze.
    800m
    Ve druhém běhu startuje slovenská reprezentantka Gabriela Gajanová. Jednou z jejích soupeřek je fenomenální Femke Broeders-Bolová, která hledá nové výzvy a přesedlala právě na osmistovku.
    Disk
    Začala také druhá část kvalifikace mužského disku a konečně padají kvalifikační limity! Mykolas Alekna z Litvy háže 67,74 metru a Kristjan Čeh ze Slovinska 67,52 metru! Prakticky zajištěný postup mají Rakušan Lukas Weisshaldinger za 65,06 metru a Němec Henrik Janssen za 64,56 metru.
    800m
    Začaly rozběhy na 800 metrů žen. Postup z každého běhu vybojují tři nejrychlejší, které pak v semifinále doplní čtyři s časem. Z prvního běhu postoupily favorizovaná Keely Hodgkinsonová, s italským rekordem Eloisa Coirová (1:57,56) a Němka Smilla Kolbeová.
    Skok do výšky mužů, kvalifikace
    1. Joel Clarke-Khan (GBR) 2,23 q
    1. Kimani Jack (GBR) 2,23 q
    3. Jonathan Kapitolnik (ISR) 2,23 q
    3. Mateusz Kolodziejski (POL) 2,23 q
    5. Oleh Doroščuk (UKR) 2,23 q
    5. Matteo Sioli (ITA) 2,23 q
    5. Gianmarco Tamberi (ITA) 2,23 q
    8. Antonios Merlos (GRE) 2,23 q
    9. Falk Wendrich (GER) 2,23 q
    10. Thomas Carmox (BEL) 2,23 q
    11. Edoardo Stronati (ITA) 2,19 q
    12. Christian Falocchi (ITA) 2,19 q
    12. Antrea Mita (GRE) 2,19 q
    ---
    14. Jan Štefela (CZE) 2,19
    20. Matyáš Čudlý (CZE) 2,10
    Marek Bahník (CZE) NM
    110m překážek mužů, rozběhy
    1. Milan Trajkovič (CYP) 13,50 q
    2. Zeno van Neygen (BEL) 13,54 q
    3. Samuel Bennett (GBR) 13,57 q
    4. Liam van der Schaaf (NED) 13,70 q
    5. Damian Czykier (POL) 13,75 q
    6. Dmytro Bahinskyj (UKR) 13,80 q
    7. Gregory Minoue (GER) 13,84 q
    8. Elmo Lakka (FIN) 13,84 q
    9. Štepán Štefko (CZE) 13,86 q
    10. Jonáš Kolomazník (CZE) 13,86 q
    11. Santeri Kuusiniemi (FIN) 13,89 q
    12. Dávid Peter (SVK) 13,94 q
    110mp
    importantJonáš Kolomazník se zúčastnil posledního rozběhu a podařilo se mu obsadit třetí místo s časem 13,86! Postupuje do semifinále, stejně jako Štěpán Štefko. Postup slaví i Slovák Dávid.
    Výška
    importantJan Štefela potřetí shazuje na 223 centimetrech! Bronzový medailista z loňského mistrovství světa ve finále skákat nebude, a to kvůli horšímu zápisu z předchozí laťky. Na 223 centimetrech totiž neskočilo 12 závodníků a do finále jsou doplněni těmi, kteří skočili 219 centimetrů. A horší zápis Štefely znamená, že v Birminghamu končí.
    Výška
    importantJan Štefela v problémech! Na 223 centimetrech shazuje i druhým pokusem.
    110mp
    importantDruhý rozběh byl o poznání rychlejší než ten první, pod 14 sekund se dostalo hned šest borců! Štepán Štefko má čas 13,86 a doběhl pátý, Peter Dávid byl za ním s časem 13,94. Jistotu finále mají v tuto chvíli z tohoto běhu Milan Trajkovič, Zenov van Neygen a Liam van der Schaaf.
    110mp
    Nelze jinak, Sevier je diskvalifikovaný.
    110mp
    Ve druhém rozběhu startuje český reprezentant Štěpán Štefko s osobákem 13,55. Na startu je také slovenský překážkám Peter Dávid. První start byl ulitý Turkem Milkdatem Sevierem.
    Výška
    Laťku mají zatím skočenou Kimani Jack, Jonathan Kapitolnik, Joel Clarke-Khan a Mateusz Kolodziejski. U nich se dá hovořit již o postupu do finále.
    Výška
    Jan Štefela prvním pokusem na 223 centimetrech laťku shazuje.
    110mp
    V prvním rozběhu potvrdil pozici favorita Polák Damian Czykier s časem 13,75. Pod 14 sekund se dostali také Němec Gregory Minoue a Švýcar Fabio Küchler, tedy ten zaběhl 14 sekund rovných.
    110mp
    Rozběhy na 110 metrů překážek mužů mají postupový klíč stejný jako hladká stovka, tedy dvanáct postupujících do semifinále na základě časů.
    Výška
    Druhým pokusem se Jan Štefela přes 219 centimetrů přenesl a může se chystat na 223 centimetrů. To sice není laťka, na které je kvalifikační limit, ale bude s největší pravděpodobností stačit k postupu do finále.
    100m mužů, rozběhy
    1. Toluwabori Akinola (IRL) 10,39 q
    2. Simon Verherstraeten (BEL) 10,39 q
    3. Emiel Botterman (BEL) 10,42 q
    4. Timothé Mumenthaler (SUI) 10,44 q
    5. Simon Hansen (DEN) 10,46 q
    6. Per Fremstad-Waldron (NOR) 10,50 q
    7. Kayhan Ózer (TUR) 10,51 q
    8. Lucas Ansah-Peprah (GER) 10,52 q
    9. Ján Volko (SVK) 10,53 q
    10. Delvis Santos (POR) 10,54 q
    11. Henrik Larsson (SWE) 10,55 q
    12. Adas Dambrauskas (LTU) 10,57 q
    100m
    Volko se snažil zatahovat a v samém závěru se dral směrem kupředu, díky čemuž obsadil páté místo. Důležitý je ale čas a ten má hodnotu 10,53, což znamená postup do semifinále! Z třetího běhu postupuje hned šest sprinterů. Nejrychlejší byl Belgičan Emiel Botterman.
    100m
    Ve třetím rozběhu startuje slovenský sprinter Ján Volko.
    Výška
    Naopak hvězdný Gianmarco Tamberi skáče 219 centimetrů napoprvé.
    Výška
    Jan Štefela se vydal na 219 centimetrů, ale prvním pokusem laťku shazuje. Drobná komplikace pro českého spolufavorita celého závodu.
    100m
    Ve druhém rozběhu se výborným výkonem blýskli Toluwabori Akinola z Irska a Simon Verhersraeten z Belgie, kteří zaběhli čas 10,39! Ti mají už v tuto chvíli jistý postup do semifinále. S velkým odstupem, avšak pod 10,6, zaběhli Adas Dambrauskas a Samuele Ceccarelli.
    Disk
    V úvodní části kvalifikace mužského disku nesplnil nikdo kvalifikační limit. Nejlépe jsou na tom Daniel Stahl a Lolassonn Djouhan, kteří se dostali přes 63 metrů. Přes 62,5 metru se dostali ještě Diego Casas a Andrius Gudžius.
    100m
    Pod 10,6 sekundy se v prvním běhu dostali Kayhan Özer z Turecka, Lucas Ansah-Peprah z Německa, Henrik Larsson ze Švédska a Riku Illukka z Finska. Ti to mají nadějné.
    100m
    Začaly rozběhy na 100 metrů. Postup vybojuje dvanáct sprinterů na základě svých časů.
    Výška
    importantMatyáš Čudlý shazuje i třetím pokusem na 215 centimetrech a o postup do finále usilovat nebude.
    Disk
    Lolassonn Djouhan z Francie po dvou křížcích zachraňuje kvalifikaci posledním pokusem. Poslal disk do vzdálenosti 63,10 metru, lepší byl jen Daniel Stahl.
    Disk
    importantMarek Bárta se dokázal posledním pokusem opět o něco zlepšit, ale je to málo. Hodil 57,35 metru, je v tuto chvíli desátý a finále se ho určitě týkat nebude.
    Výška
    Matyáš Čudlý naopak i druhým pokusem shazuje...
    Výška
    Jan Štefela prvním pokusem na 215 centimetrech v pohodě laťku překonal a může se chystát na další výšku, která bude na 219 centimetrech.
    Disk
    Španěl Diego Casas si říká o postup do finále, druhým pokusem háže 62,90 metru. Stále nikdo nesplnil kvalifikační limit na 66 metrech.
    400m překážek žen, semifinále
    1. Paulien Couckuytová (BEL) 53,87 Q
    2. Ayomide Folorunsová (ITA) 53,93 Q
    3. Lina Nielsenová (GBR) 54,04 Q
    4. Emma Zapletalová (SVK) 54,09 Q
    5. Amalie Iuelová (NOR) 54,22 q
    6. Emily Newnhamová (GBR) 54,32 Q
    7. Fatoumata Diallová (POR) 54,34 Q
    8. Louise Maravalová (FRA) 54,50 q
    ---
    13. Daniela Ledecká (SVK) 55,22
    400mp
    importantVe třetím semifinále startovala v krajní dráze Daniela Ledecká, která absolvovala už včerejší rozběh. Slovenská překážkářka na ty nejrychlejší nestačila a doběhla pátá, takže se do finále nepodívá. Semifinále vyhrála Paulien Couckuytová z Belgie s časem 53,87, což je jeji osobák. Osobák si vylepšila i Britka Lina Nielsenová časem 54,04.
    Výška
    Začíná se skákat na 215 centimetrech. Matyáš Čudlý prvním pokusem laťku shazuje.
    Výška
    importantMarek Bahník shodil na 210 centimetrech i třetím pokusem a v kvalifikaci končí bez splněného základu. Velká škoda.
    Disk
    Druhý pokus Marka Bárty byl o něco lepší, ale stále nic, co by ho mělo přiblížit k postupu do finále. Předvedl 56,20 metru a je až desátý. Později bude házet ještě skupina B, takže z aktuální pozice se určitě postupovat nebude.
    400mp
    importantEmma Zapletalová si zkušeně pohlídala toto semifinále a vyhrála ho v čase 54,09! Na cílové stovce neběžela úplně na krev, jen si kontrolovala, aby se před ni žádná soupeřka nedostala. Výborný výkon! Z druhého místa postupuje Portugalka Fatoumata Diallová. Nepříjemný pád potkal Rakušanku Lenu Presslerovou, která zakopla o překážku a ustala si na zemi. Semifinále přesto dokončila, byť s velkou ztrátou.
    400mp
    Ve druhém semifinále startuje v sedmé dráze Emma Zapletalová. Ta o sobě začala dávat výrazně vědět v minulém roce v Diamantové lize a od té doby prožila neskutečný progres.
    Výška
    Marek Bahník je na základní laťce v obrovských problémech. Shazuje i druhým pokusem a hrozí mu, že nesplní základ na 210 centimetrech.
    Disk
    Švéd Daniel Stahl, jenž je spolufavoritem mužského disku, zahájil kvalifikaci s 63,95 metry. Limit tedy nehodil, ale tento výkon by mu i tak měl zajistit postup do finále. Martynas Alekna pak předvedl 62,29 metru.
    400mp
    Z prvního semifinále se do bojů o medaile probojovaly Ayomide Folorunsová z Itálie, která měla už při náběhu na závěrečnou stovku výrazný náskok, a Emily Newnhamová z Velké Británie. Italka závěr hodně vypouštěla, přesto stlačila čas po 54 sekund.
    400mp
    Jsou tu také semifinálové běhy na 400 metrů překážek žen. Postupový klíč jsou dvě nejrychlejší a pak dvě s časem. Ve druhém běhu poběží Emma Zapletalová ze Slovenska, která je evropskou dvojkou a favoritkou na medaili. Ve třetím běhu pak další Slovenka Daniela Ledecká.
    Disk
    Marek Bárta absolvoval první pokus v diskařském sektoru, ale nebylo to vůbec dobré. Pod 55 metrů. Bárta v této sezoně už poslal disk o deset metrů dál, osobák má na 67 metrech.
    Výška
    Další z českých výškařů, Matyáš Čudlý, naopak prvním pokusem 210 centimetrů překonává a může se začít chystat na 215 centimetrů!
    Výška
    Marek Bahník na 210 centimetrech prvním pokusem bohužel shazuje.
    Disk
    Startuje také kvalifikace diskařů. V první skupině je i český zástupce Marek Bárta. Kvalifikační limit je na 66 metrech rovných.
    Výška
    Na úvod dopoledního programu se začíná skákat kvalifikace výškařů se třemi českými reprezentanty. Úvodní laťka je na 210 centimetrech, kde bude vynechávat Jan Štefela.
    Program odstartoval.
    Program
    11:33 Skok do výšky mužů, kvalifikace (Štefela, Bahník, Čudlý)
    11:35 Hod diskem mužů, kvalifikace (Bárta)
    11:45 400m překážek žen, semifinále
    12:15 100m mužů, rozběhy
    12:40 110m překážek mužů, rozběhy (Štefko, Kolomazník)
    13:05 800m žen, rozběhy (Štoudková)
    13:40 400m překážek mužů, rozběhy
    Po zahajovacím dni evropského šampionátu pokračuje atletický program v Birminghamu úterním dopoledním blokem. Medaile se během tohoto bloku rozdávat nebudou, do kvalifikací a rozběhů však vstoupí hned několik českých reprezentantů.

    Největší pozornost bude směřovat k výškařskému sektoru. Od 11:33 se v kvalifikaci představí Marek Bahník, Matyáš Čudlý a především jedna z největších českých medailových nadějí Jan Štefela. Bronzový medailista z loňského mistrovství světa bude chtít bez větších komplikací postoupit do pátečního finále.

    O dvě minuty později začne kvalifikace diskařů s Markem Bártou. Ve 12:40 vstoupí do rozběhů na 110 metrů překážek Jonáš Kolomazník a Štěpán Štefko, následovat bude od 13:05 vystoupení Pavly Štoudkové v rozbězích na 800 metrů.

    Dopolední blok nabídne také semifinále ženské čtvrtky překážek, první kolo mužské stovky a rozběhy mužů na 400 metrů překážek.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 11:33.
    Atletika

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