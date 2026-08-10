ME v atletike 2026: V dopoludňajšom programe sa predstavili Forster a Ledecká

ME v atletike 2026, ktoré sa konajú v anglickom Birminghame, dnes štartovali prvým dňom.
V úvodnom programe šampionátu sa predstavili dve Slovenky. Rozbehy čakali Viktóriu Forster v behu na 100 metrov a Danielu Ledeckú v beh na 400 m cez prekážky.
Kde sledovať ME v atletike v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletiku ste sledovali spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: ME v atletike 2026 (1. deň, Birmingham, výsledky, pondelok, naživo)
Majstrovstvá Európy 2026
10.08.2026 o 11:35
Dopolední program
(0:0)
Koule minúta
Ukončený
Prehľad
Vrh koulí mužů, kvalifikace:
1. Leonardo Fabbri (ITA) 21,29 Q
2. Tomáš Staněk (CZE) 20,66 Q
3. Nick Ponzio (ITA) 20,48 q
4. Wictor Petersson (SWE) 20,47 q
5. Armin Sinančevič (SRB) 20,20 q
6. Scott Lincoln (GBR) 19,96 q
7. Eric Malhofer (GER) 19,90 q
8. Konrad Bukowiecki (POL) 19,82 q
9. Zane Weir (ITA) 19,80 q
10. Andrei Rares Toader (ROU) 19,76 q
11. Szymon Mazur (POL) 19,76 q
12. Eric Favors (IRL) 19,54 q
Hod kladivem mužů, kvalifikace:
1. Volodymyr Myslyvčuk (CZE) 79,61 Q
2. Bence Halász (HUN) 79,58 Q
3. Yann Chaussinand (FRA) 77,45 q
4. Mychajlo Kochan (UKR) 77,40 q
5. Pawel Fajdek (POL) 77,35 q
6. Armin Szabados (HUN) 77,08 q
7. Hilmar Jónsson (ISL) 76,63 q
8. Soren Klose (GER) 75,80 q
9. Jake Norris (GBNR) 75,67 q
10. Merlin Hummel (GER) 75,49 q
11. Iosif Kesidis (CYP) 75,48 q
12. Christos Frantzeskakis (GRE) 75,22 q
---
25. Patrik Hájek (CZE) 70,56
400m překážek žen, rozběhy:
1. Lena Presslerová (AUT) 54,97 q
2. Lina Nielsenová (GBR) 55,08 q
3. Anja Dlauhyová (AUT) 55,42 q
4. Viktorija Tkačuková (UKR) 55,60 q
5. Izabela Smolinská (POL) 55,91 q
6. Heidi Salminenová (FIN) 55,93 q
7. Daniela Ledecká (SVK) 55,93 q
8. Moa Granatová (SWE) 56,11 q
9. Alina Kyškinová (UKR) 56,12 q
10. Rebecca Sartoriová (ITA) 56,18 q
11. Lena Wernilová (SUI) 56,25 q
12. Martha Rasmussenová (DEN) 56,34 q
Skok do dálky mužů, kvalifikace:
1. Francesco Ettore Inzoli (ITA) 8,34 Q
2. Luka Boškovič (SRB) 8,33 Q
3. Miltiadis Tentoglou (GRE) 8,26 Q
4. Eusebio Cáceres (ESP) 8,24 Q
5. Božidar Sarabojukov (BUL) 8,20 Q
6. Jaime Guerra (ESP) 8,12 q
7. Simon Ehammer (SUI) 8,10 q
8. Lester Lescay (ESP) 8,03 q
9. Gerson Baldé (POR) 7,99 q
10. Yanni Sampson (BEL) 7,97 q
11. Archie Yeo (GBR) 7,92 q
12. Petr Meindlschmid (CZE) 7,91 q
400m mužů, rozběhy:
1. Patrik Simon Enyingi (HUN) 44,87 q
2. Omar Elkhatib (POR) 45,49 q
3. Maksymilian Szwed (POL) 45,53 q
4. Yann Spillmann (FRA) 45,54 q
5. Jonathan Sacoor (BEL) 45,60 q
6. Lionel Spitz (SUI) 45,70 q
7. Eugene Omalla (NED) 45,74 q
8. Thorben Finke (GER) 45,79 q
9. Jack Raftery (IRL) 45,81 q
10. Gustav Nielsen (DEN) 45,83 q
11. Ericsson Tavares (POR) 45,92 q
12. Mihal Sorin Dringo (ROU) 46,03 q
100m žen, rozběhy:
1. Boglárka Takácsová (HUN) 10,93 q
2. Imani Lansiquotová (GBR) 10,99 q
3. Delphine Nkansaová (BEL) 11,07 q
4. Maria Isabel Pérezová (ESP) 11,11 q
5. Rani Rosiusová (BEL) 11,17 q
6. Arialis Gandullaová (POR) 11,18
7. Salomé Koraová (SUI) 11,19 q
8. Gloria Hooperová (ITA) 11,24 q
9. Lotta Kemppinenová (FIN) 11,25 q
10. Clara Nevilleová (IRL) 11,29 q
11. Kryscina Cimanouská (POL) 11,30 q
12. Nathacha Kouniová (SUI) 11,31 q
---
20. Viktória Forster (SVK) 11,51
800m mužů, rozběhy:
1. Yanis Meziane (FRA) 1:45,10 Q
2. Mohamed Attaoui (ESP) 1:45,26 Q
3. Francesco Pernici (ITA) 1:45,31 Q
4. Filip Ostrowski (POL) 1:45,35 Q
5. Ben Pattison (GBR) 1:45,40 q
6. Corentin le Clezio (FRA) 1:45,43 Q
7. Ryan Clarke (NED) 1:45,74 Q
8. Max Burgin (GBR) 1:45,80 Q
9. Tobias Gronstad (NOR) 1:45,85 q
10. David Barroso (ESP) 1:45,90 q
11. Andreas Kramer (SWE) 1:46,05 Q
12. Alexander Stepanov (GER) 1:46,27 Q
13. Gabriel Tual (FRA) 1:46,33 q
14. Mark English (IRL) 1:46,96 Q
15. Marino Bloudek (CRO) 1:47,23 Q
16. Giovanni Lazzaro (ITA) 1:47,53 Q
---
28. Jakub Dudycha (CZE) 1:48,85
Vrh koulí žen, kvalifikace:
1. Yemisi Mabryová (GER) 19,25 Q
2. Jessica Schilderová (NED) 19,00 Q
3. Auriol Dongmová (POR) 18,76 Q
4. Fanny Roosová (SWE) 18,72 Q
5. Jorinde van Klinkenová (NED) 18,65 Q
6. Jessica Inchudeová (POR) 18,57 Q
7. Axelina Johanssonová (SWE) 18,29 Q
8. Emilia Kangasová (FIN) 18,04 q
9. Nina Ndubuisiová (GER) 17,71 q
10. Alida van Daalenová (NED) 17,68 q
11. Katharina Maischová (GER) 17,64 q
12. Eliana Bandeiraová (POR) 17,62 q
---
15. Katrin Brzyszkowská (CZE) 16,76
19. Martina Mazurová (CZE) 16,12
Program:
11:35 Vrh koulí žen, kvalifikace (Brzyszkowská, Mazurová)
11:40 Hod kladivem mužů, kvalifikace (Hájek, Myslyvčuk)
11:45 800m mužů, rozběhy (Dudycha)
12:25 100m žen, rozběhy
12:30 Skok do dálky mužů, kvalifikace (Meindlschmid)
12:55 400m mužů, rozběhy
13:35 400m překážek žen, rozběhy
13:40 Vrh koulí mužů, kvalifikace (Staněk)
1. Leonardo Fabbri (ITA) 21,29 Q
2. Tomáš Staněk (CZE) 20,66 Q
3. Nick Ponzio (ITA) 20,48 q
4. Wictor Petersson (SWE) 20,47 q
5. Armin Sinančevič (SRB) 20,20 q
6. Scott Lincoln (GBR) 19,96 q
7. Eric Malhofer (GER) 19,90 q
8. Konrad Bukowiecki (POL) 19,82 q
9. Zane Weir (ITA) 19,80 q
10. Andrei Rares Toader (ROU) 19,76 q
11. Szymon Mazur (POL) 19,76 q
12. Eric Favors (IRL) 19,54 q
Hod kladivem mužů, kvalifikace:
1. Volodymyr Myslyvčuk (CZE) 79,61 Q
2. Bence Halász (HUN) 79,58 Q
3. Yann Chaussinand (FRA) 77,45 q
4. Mychajlo Kochan (UKR) 77,40 q
5. Pawel Fajdek (POL) 77,35 q
6. Armin Szabados (HUN) 77,08 q
7. Hilmar Jónsson (ISL) 76,63 q
8. Soren Klose (GER) 75,80 q
9. Jake Norris (GBNR) 75,67 q
10. Merlin Hummel (GER) 75,49 q
11. Iosif Kesidis (CYP) 75,48 q
12. Christos Frantzeskakis (GRE) 75,22 q
---
25. Patrik Hájek (CZE) 70,56
400m překážek žen, rozběhy:
1. Lena Presslerová (AUT) 54,97 q
2. Lina Nielsenová (GBR) 55,08 q
3. Anja Dlauhyová (AUT) 55,42 q
4. Viktorija Tkačuková (UKR) 55,60 q
5. Izabela Smolinská (POL) 55,91 q
6. Heidi Salminenová (FIN) 55,93 q
7. Daniela Ledecká (SVK) 55,93 q
8. Moa Granatová (SWE) 56,11 q
9. Alina Kyškinová (UKR) 56,12 q
10. Rebecca Sartoriová (ITA) 56,18 q
11. Lena Wernilová (SUI) 56,25 q
12. Martha Rasmussenová (DEN) 56,34 q
Skok do dálky mužů, kvalifikace:
1. Francesco Ettore Inzoli (ITA) 8,34 Q
2. Luka Boškovič (SRB) 8,33 Q
3. Miltiadis Tentoglou (GRE) 8,26 Q
4. Eusebio Cáceres (ESP) 8,24 Q
5. Božidar Sarabojukov (BUL) 8,20 Q
6. Jaime Guerra (ESP) 8,12 q
7. Simon Ehammer (SUI) 8,10 q
8. Lester Lescay (ESP) 8,03 q
9. Gerson Baldé (POR) 7,99 q
10. Yanni Sampson (BEL) 7,97 q
11. Archie Yeo (GBR) 7,92 q
12. Petr Meindlschmid (CZE) 7,91 q
400m mužů, rozběhy:
1. Patrik Simon Enyingi (HUN) 44,87 q
2. Omar Elkhatib (POR) 45,49 q
3. Maksymilian Szwed (POL) 45,53 q
4. Yann Spillmann (FRA) 45,54 q
5. Jonathan Sacoor (BEL) 45,60 q
6. Lionel Spitz (SUI) 45,70 q
7. Eugene Omalla (NED) 45,74 q
8. Thorben Finke (GER) 45,79 q
9. Jack Raftery (IRL) 45,81 q
10. Gustav Nielsen (DEN) 45,83 q
11. Ericsson Tavares (POR) 45,92 q
12. Mihal Sorin Dringo (ROU) 46,03 q
100m žen, rozběhy:
1. Boglárka Takácsová (HUN) 10,93 q
2. Imani Lansiquotová (GBR) 10,99 q
3. Delphine Nkansaová (BEL) 11,07 q
4. Maria Isabel Pérezová (ESP) 11,11 q
5. Rani Rosiusová (BEL) 11,17 q
6. Arialis Gandullaová (POR) 11,18
7. Salomé Koraová (SUI) 11,19 q
8. Gloria Hooperová (ITA) 11,24 q
9. Lotta Kemppinenová (FIN) 11,25 q
10. Clara Nevilleová (IRL) 11,29 q
11. Kryscina Cimanouská (POL) 11,30 q
12. Nathacha Kouniová (SUI) 11,31 q
---
20. Viktória Forster (SVK) 11,51
800m mužů, rozběhy:
1. Yanis Meziane (FRA) 1:45,10 Q
2. Mohamed Attaoui (ESP) 1:45,26 Q
3. Francesco Pernici (ITA) 1:45,31 Q
4. Filip Ostrowski (POL) 1:45,35 Q
5. Ben Pattison (GBR) 1:45,40 q
6. Corentin le Clezio (FRA) 1:45,43 Q
7. Ryan Clarke (NED) 1:45,74 Q
8. Max Burgin (GBR) 1:45,80 Q
9. Tobias Gronstad (NOR) 1:45,85 q
10. David Barroso (ESP) 1:45,90 q
11. Andreas Kramer (SWE) 1:46,05 Q
12. Alexander Stepanov (GER) 1:46,27 Q
13. Gabriel Tual (FRA) 1:46,33 q
14. Mark English (IRL) 1:46,96 Q
15. Marino Bloudek (CRO) 1:47,23 Q
16. Giovanni Lazzaro (ITA) 1:47,53 Q
---
28. Jakub Dudycha (CZE) 1:48,85
Vrh koulí žen, kvalifikace:
1. Yemisi Mabryová (GER) 19,25 Q
2. Jessica Schilderová (NED) 19,00 Q
3. Auriol Dongmová (POR) 18,76 Q
4. Fanny Roosová (SWE) 18,72 Q
5. Jorinde van Klinkenová (NED) 18,65 Q
6. Jessica Inchudeová (POR) 18,57 Q
7. Axelina Johanssonová (SWE) 18,29 Q
8. Emilia Kangasová (FIN) 18,04 q
9. Nina Ndubuisiová (GER) 17,71 q
10. Alida van Daalenová (NED) 17,68 q
11. Katharina Maischová (GER) 17,64 q
12. Eliana Bandeiraová (POR) 17,62 q
---
15. Katrin Brzyszkowská (CZE) 16,76
19. Martina Mazurová (CZE) 16,12
Program:
11:35 Vrh koulí žen, kvalifikace (Brzyszkowská, Mazurová)
11:40 Hod kladivem mužů, kvalifikace (Hájek, Myslyvčuk)
11:45 800m mužů, rozběhy (Dudycha)
12:25 100m žen, rozběhy
12:30 Skok do dálky mužů, kvalifikace (Meindlschmid)
12:55 400m mužů, rozběhy
13:35 400m překážek žen, rozběhy
13:40 Vrh koulí mužů, kvalifikace (Staněk)
Prenos
Úvodní dopolední program mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu je za námi. S kvalifikačními limity vybojovali postup do finále kladivář Volodymyr Myslyvčuk a také koulař Tomáš Staněk. Do finále postoupil rovněž dálkař Petr Meindlschmid. V rozbězích na 400 metrů překážek žen uspěla Slovenka Daniela Ledecká.
Program skončil.
Vrh koulí mužů, kvalifikace
1. Leonardo Fabbri (ITA) 21,29 Q
2. Tomáš Staněk (CZE) 20,66 Q
3. Nick Ponzio (ITA) 20,48 q
4. Wictor Petersson (SWE) 20,47 q
5. Armin Sinančevič (SRB) 20,20 q
6. Scott Lincoln (GBR) 19,96 q
7. Eric Malhofer (GER) 19,90 q
8. Konrad Bukowiecki (POL) 19,82 q
9. Zane Weir (ITA) 19,80 q
10. Andrei Rares Toader (ROU) 19,76 q
11. Szymon Mazur (POL) 19,76 q
12. Eric Favors (IRL) 19,54 q
1. Leonardo Fabbri (ITA) 21,29 Q
2. Tomáš Staněk (CZE) 20,66 Q
3. Nick Ponzio (ITA) 20,48 q
4. Wictor Petersson (SWE) 20,47 q
5. Armin Sinančevič (SRB) 20,20 q
6. Scott Lincoln (GBR) 19,96 q
7. Eric Malhofer (GER) 19,90 q
8. Konrad Bukowiecki (POL) 19,82 q
9. Zane Weir (ITA) 19,80 q
10. Andrei Rares Toader (ROU) 19,76 q
11. Szymon Mazur (POL) 19,76 q
12. Eric Favors (IRL) 19,54 q
Koule
Povedlo se! Tomáš Staněk posledním pokusem překonal kvalifikační limit o šest centimetrů! S výkonem 20,66 metru je v tuto chvíli druhým nejlepším koulařem kvalifikace.
Koule
Armin Sinančevič se po dvou křížcích dokázal trefit do pokusu a předvedl 20,20 metru! To mu bude v pohodě stačit na postup do finále.
Hod kladivem, kvalifikace
1. Volodymyr Myslyvčuk (CZE) 79,61 Q
2. Bence Halász (HUN) 79,58 Q
3. Yann Chaussinand (FRA) 77,45 q
4. Mychajlo Kochan (UKR) 77,40 q
5. Pawel Fajdek (POL) 77,35 q
6. Armin Szabados (HUN) 77,08 q
7. Hilmar Jónsson (ISL) 76,63 q
8. Soren Klose (GER) 75,80 q
9. Jake Norris (GBNR) 75,67 q
10. Merlin Hummel (GER) 75,49 q
11. Iosif Kesidis (CYP) 75,48 q
12. Christos Frantzeskakis (GRE) 75,22 q
---
25. Patrik Hájek (CZE) 70,56
1. Volodymyr Myslyvčuk (CZE) 79,61 Q
2. Bence Halász (HUN) 79,58 Q
3. Yann Chaussinand (FRA) 77,45 q
4. Mychajlo Kochan (UKR) 77,40 q
5. Pawel Fajdek (POL) 77,35 q
6. Armin Szabados (HUN) 77,08 q
7. Hilmar Jónsson (ISL) 76,63 q
8. Soren Klose (GER) 75,80 q
9. Jake Norris (GBNR) 75,67 q
10. Merlin Hummel (GER) 75,49 q
11. Iosif Kesidis (CYP) 75,48 q
12. Christos Frantzeskakis (GRE) 75,22 q
---
25. Patrik Hájek (CZE) 70,56
Koule
Mezitím byl Tomáš Staněk odsunut na osmé místo po pokusech Konrada Bukowieckiho a Zaneho Weira.
Koule
Wictor Petersson ze Švédska ve druhé sérii předvedl 20,47 metru a řadí se na třetí místo. Ve finále chybět nebude.
Klad
S limity se dál šetří, a tak velezkušený Pawel Fajdek bude postupovat do finále poté, co ve třetí sérii vylepšil svůj zápis na 77,35 metru.
Koule
Druhý pokus Tomáše Staňka byl hodně nepovedený, nenechal si ho ani změřit. Zatím je šestý, takže finále by ho minout nemělo, nicméně pro sebevědomí by bylo dobré přehodit dvacítku.
Koule
Ital Nick Ponzio zaostal za kvalifikačním limitem jen o 12 centimetrů. S 20,48 metry má postup do finále prakticky jistý. Žádný další koulař se zatím nedostal přes dvacet metrů, pokud tedy nepočítáme Leonarda Fabbriho, jenž má splněný limit.
Klad
Mychajlo Kochan z Ukrajiny sice zaostal za limitem, ale druhým pokusem předvedl 77,40 metru a de facto si tím zajistil postup do finále. Stále platí, že limit splnili jen český reprezentant Myslyvčuk a Maďar Halász.
400m překážek žen, rozběhy
1. Lena Presslerová (AUT) 54,97 q
2. Lina Nielsenová (GBR) 55,08 q
3. Anja Dlauhyová (AUT) 55,42 q
4. Viktorija Tkačuková (UKR) 55,60 q
5. Izabela Smolinská (POL) 55,91 q
6. Heidi Salminenová (FIN) 55,93 q
7. Daniela Ledecká (SVK) 55,93 q
8. Moa Granatová (SWE) 56,11 q
9. Alina Kyškinová (UKR) 56,12 q
10. Rebecca Sartoriová (ITA) 56,18 q
11. Lena Wernilová (SUI) 56,25 q
12. Martha Rasmussenová (DEN) 56,34 q
1. Lena Presslerová (AUT) 54,97 q
2. Lina Nielsenová (GBR) 55,08 q
3. Anja Dlauhyová (AUT) 55,42 q
4. Viktorija Tkačuková (UKR) 55,60 q
5. Izabela Smolinská (POL) 55,91 q
6. Heidi Salminenová (FIN) 55,93 q
7. Daniela Ledecká (SVK) 55,93 q
8. Moa Granatová (SWE) 56,11 q
9. Alina Kyškinová (UKR) 56,12 q
10. Rebecca Sartoriová (ITA) 56,18 q
11. Lena Wernilová (SUI) 56,25 q
12. Martha Rasmussenová (DEN) 56,34 q
Koule
Tomáš Staněk bude muset do sektoru minimálně ještě jednou. V první sérii předvedl 19,80 metru, což je průběžné páté místo, avšak poměrně daleko od kvalifikačního limitu.
400mp
V posledním rozběhu se podařilo zaběhnout pod 56 sekund Rakušance Anje Dlauhyové, Ukrajince Viktoriji Tkačukové a Polce Izabele Smolinské. Ledecká obsadila v konečném hodnocení rozběhů sedmou příčku a bez obtíží prošla do semifinále.
Klad
K postupu do finále mezi kladiváři se přiblížil se 77,08 metry Armin Szabados z Maďarska. Figuruje na čtvrté příčce celkového pořadí se započtením obou skupin.
Koule
Leonardo Fabbri se v první sérii blýskl výkonem 21,29 metru a je prvním finalistou koulařského závodu! Tomáš Staněk zatím čeká na úvodní pokus.
400mp
Ve druhém rozběhu překonaly čas Daniely Ledecké pouze Lina Nielsenová z Velké Británie a Heidi Salminenová z Finska. Tedy, ta má stejný čas a ještě se budou dopočítávat tisíciny. V tuto chvíli je ale jisté, že slovenská překážkářka je v semifinále! To je na programu zítra.
Koule
Rozbíhá se také kvalifikace koulařů! Kvalifikační limit je stanoven na 20,60 metru a usilovat o něj bude i Tomáš Staněk.
Klad
Fantastická zpráva z kladivářského sektoru! Začala házet druhá skupina a Volodymyr Myslyvčuk je teprve druhým kladivářem, jenž splnil limit! Svým prvním pokusem zapsal 79,61 metru a doplnil ve finále Maďara Benceho Halásze!
400mp
Výborná práce od Ledecké! S časem 55,93 dobíhá na druhém místě, rychlejší byla jen Lena Presslerová z Rakouska! Tento čas by ji měl nasměrovat do semifinále. Až za ní jsou Italka Rebecca Sartoriová či Švýcarka Lena Wernilová.
400mp
Ledecká měla slušný start a zatím se pohybuje mezi nejrychlejšími překážkářkami.
400mp
Chystají se rozběhy na 400 metrů překážek žen. Postupový klíč je stejný jako v předchozích běžeckých disciplínách, tedy dvanáctka na čas. Hned v prvním běhu bude startovat Slovenka Daniela Ledecká, evropská devatenáctka.
Skok do dálky mužů, kvalifikace
1. Francesco Ettore Inzoli (ITA) 8,34 Q
2. Luka Boškovič (SRB) 8,33 Q
3. Miltiadis Tentoglou (GRE) 8,26 Q
4. Eusebio Cáceres (ESP) 8,24 Q
5. Božidar Sarabojukov (BUL) 8,20 Q
6. Jaime Guerra (ESP) 8,12 q
7. Simon Ehammer (SUI) 8,10 q
8. Lester Lescay (ESP) 8,03 q
9. Gerson Baldé (POR) 7,99 q
10. Yanni Sampson (BEL) 7,97 q
11. Archie Yeo (GBR) 7,92 q
12. Petr Meindlschmid (CZE) 7,91 q
1. Francesco Ettore Inzoli (ITA) 8,34 Q
2. Luka Boškovič (SRB) 8,33 Q
3. Miltiadis Tentoglou (GRE) 8,26 Q
4. Eusebio Cáceres (ESP) 8,24 Q
5. Božidar Sarabojukov (BUL) 8,20 Q
6. Jaime Guerra (ESP) 8,12 q
7. Simon Ehammer (SUI) 8,10 q
8. Lester Lescay (ESP) 8,03 q
9. Gerson Baldé (POR) 7,99 q
10. Yanni Sampson (BEL) 7,97 q
11. Archie Yeo (GBR) 7,92 q
12. Petr Meindlschmid (CZE) 7,91 q
Dálka
A to je vše! Meindlschmid postupuje do dálkařského finále!
Dálka
Brit Archie Yeo posledním pokusem předvedl 7,92 metru a odsouvá Meindlschmida na dvanáctou příčku...
Dálka
Mezitím splnil kvalifikační limit výkonem 8,34 metru Ital Inzoli. To bylo ale ještě před pokusem Meindlschmida, který zůstává nadále jedenáctý.
Dálka
Výborně, Petr Meindlschmid se konečně trefil do odrazu a předvedl 7,91 metru! To ho posouvá na průběžné jedenácté místo! Doskákávají se třetí pokusy, naděje na finále je v tuto chvíli výrazná.
Dálka
To je forma! Luka Boškovič podruhé vylepšil srbský rekord do 20 let a teď dokonce o 29 centimetrů! Předvedl fantastických 8,33 metru, s čímž by ve finále rozhodně mohl pomýšlet i na medaili!
Dálka
Eusebio Cáceres s 8,24 metry ve finále také chybět nebude. Doplňuje Tentogloua a Sarabojukova.
400m mužů, rozběhy
1. Patrik Simon Enyingi (HUN) 44,87 q
2. Omar Elkhatib (POR) 45,49 q
3. Maksymilian Szwed (POL) 45,53 q
4. Yann Spillmann (FRA) 45,54 q
5. Jonathan Sacoor (BEL) 45,60 q
6. Lionel Spitz (SUI) 45,70 q
7. Eugene Omalla (NED) 45,74 q
8. Thorben Finke (GER) 45,79 q
9. Jack Raftery (IRL) 45,81 q
10. Gustav Nielsen (DEN) 45,83 q
11. Ericsson Tavares (POR) 45,92 q
12. Mihal Sorin Dringo (ROU) 46,03 q
1. Patrik Simon Enyingi (HUN) 44,87 q
2. Omar Elkhatib (POR) 45,49 q
3. Maksymilian Szwed (POL) 45,53 q
4. Yann Spillmann (FRA) 45,54 q
5. Jonathan Sacoor (BEL) 45,60 q
6. Lionel Spitz (SUI) 45,70 q
7. Eugene Omalla (NED) 45,74 q
8. Thorben Finke (GER) 45,79 q
9. Jack Raftery (IRL) 45,81 q
10. Gustav Nielsen (DEN) 45,83 q
11. Ericsson Tavares (POR) 45,92 q
12. Mihal Sorin Dringo (ROU) 46,03 q
400m
Poslední rozběh byl naopak dost rychlý a pod 46 sekund se dostalo hned pět závodníků! Všichni pak také postupují. Jde o Jonathana Sacoora, Lionela Spitze, Eugena Omallu, Gustava Nielsena a Ericssona Tavarese.
Dálka
Svým druhým pokusem plní limit Řek Miltiadis Tentoglou, který předvedl 8,26 metru, což je v tuto chvíli i nejdelší kvalifikační skok!
Dálka
Ital Mattia Furlani z kvalifikace odstupuje! To je obrovská ztráta pro celý závod. Zranění mu ale nedovolí pokračovat.
400m
Druhý běh byl trochu pomalejší. Pod 46 sekund se dostali jen Francouz Yann Spillmann a Ir Jack Raftery. Za 46 sekundami to bude hodně našlapané.
Dálka
A záhy poprvé v této kvalifikaci padá limit! Božidar Sarabojukov z Bulharska předvedl 8,20 metru a má oficiálně zajištěné finále.
Dálka
Španěl Jaime Guerra sice limit zatím nesplnil, ale druhým pokusem předvedl 812 centimetrů, což je zatím nejdelší kvalifikační pokus!
Dálka
Meindlschmid znovu skočil daleko, ale znovu to bylo s výrazným přešlapem. A to už je v tuto chvíli docela problém! Dva pokusy, dva křížky... Čeká ho již jen poslední pokus naděje.
Dálka
Srb Luka Boškovič ve druhé sérii předvedl 804 centimetrů, což je nový srbský rekord do dvaceti let. Postup do finále je formalitou.
400m
Patrik Simon Enyingi z Maďarska s časem 44,87 určitě v semifinále chybět nebude. Pod 46 sekund pak zaběhli Omar Elkhatib, Maksymilian Szwed a Thorben Finke.
400m
Chystají se rozběhy na mužské čtvrtce. Postupový klíč je stejný jako na ženské stovce, ze tří běhů půjde dál dvanáct nejrychlejších bez ohledu na pořadí. Češi ani Slováci se v rozbězích nepředstaví.
Dálka
Blízko do finále mají po první sérii rovněž Eusebio Cáceres ze Španělska a Yanni Sampson z Belgie. Oba se dostali přes 790 centimetrů.
Dálka
Tohle by byla pro dálkařskou soutěž velká ztráta. Ital Mattia Furlani v první sérii špatně dopadl do písku a drží se za zadní stehenní sval. Těžko říct, jestli bude schopný pokračovat. Předvedl 773 centimetrů a je dvanáctý.
Dálka
O dva centimetry za osm metrů se dostal Bulhar Božidar Sarabojukov. Udělal také významný krok za postupem do finále. Hvězdný Miltiadis Tentoglou začal zvolna, výkonem 778 centimetrů. To je zatím deváté místo.
100m žen, rozběhy
1. Boglárka Takácsová (HUN) 10,93 q
2. Imani Lansiquotová (GBR) 10,99 q
3. Delphine Nkansaová (BEL) 11,07 q
4. Maria Isabel Pérezová (ESP) 11,11 q
5. Rani Rosiusová (BEL) 11,17 q
6. Arialis Gandullaová (POR) 11,18
7. Salomé Koraová (SUI) 11,19 q
8. Gloria Hooperová (ITA) 11,24 q
9. Lotta Kemppinenová (FIN) 11,25 q
10. Clara Nevilleová (IRL) 11,29 q
11. Kryscina Cimanouská (POL) 11,30 q
12. Nathacha Kouniová (SUI) 11,31 q
---
20. Viktória Forster (SVK) 11,51
1. Boglárka Takácsová (HUN) 10,93 q
2. Imani Lansiquotová (GBR) 10,99 q
3. Delphine Nkansaová (BEL) 11,07 q
4. Maria Isabel Pérezová (ESP) 11,11 q
5. Rani Rosiusová (BEL) 11,17 q
6. Arialis Gandullaová (POR) 11,18
7. Salomé Koraová (SUI) 11,19 q
8. Gloria Hooperová (ITA) 11,24 q
9. Lotta Kemppinenová (FIN) 11,25 q
10. Clara Nevilleová (IRL) 11,29 q
11. Kryscina Cimanouská (POL) 11,30 q
12. Nathacha Kouniová (SUI) 11,31 q
---
20. Viktória Forster (SVK) 11,51
Dálka
Petr Meindlschmid skočil hodně daleko, ale bylo to s výrazným přešlapem. Pokud by přešlap nebyl a ubraly by se ty dva decimetry, i tak by to byl hodně slušný pokus, dost možná postupový. Český reprezentant má evidentně solidní formu, jen je potřeba se srovnat na odrazu.
Dálka
Desetibojař Simon Ehammer patří ke špičce i mezi dálkařskými specialisty. A potvrzuje to, v první sérii předvedl 810 centimetrů. Sice to postup ještě není, tedy oficiálně, ale neoficiálně už má finálovou dvanáctku jistou.
100m
Ve druhém rozběhu byla nejrychlejší Rani Rosiusová z Belgie s časem 11,17 sekundy. Přes čas Slovenky Forster se dostalo celkem sedm sprinterek, je tedy jasno – mezi postupovou dvanáctku se nepodívá.
Dálka
Startuje také kvalifikace dálkařů. Ve skupině B je dvacetiletý Petr Meindlschmid. Kvalifikační limit je na 8,15 metrech.
Klad
Žádný další kladivář nedokázal splnit kvalifikační limit, jistotu finále má v tuto chvíli pouze Bence Halász. Zhruba za hodinu bude házet druhá skupina, ve které je druhý český reprezentant Volodymyr Myslyvčuk.
Klad
Patrik Hájek se v poslední sérii nezlepšil a o postup do finále bojovat nebude. V tuto chvíli je čtrnáctý.
100m
Tohle na postup pro slovenskou reprezentantku nebude. Doběhla šestá s časem 11,51 sekundy. To by musely být zbývající dva rozběhy hodně pomalé. Naopak časy pod 11 sekund mají Boglárka Takácsová z Maďarska a Imani Lansiquotová z Velké Británie.
100m
V prvním rozběhu startuje Slovenka Viktória Forster. Nicméně, nervozita před startem se trochu vystupňuje po ulitém startu Slovinky Zaii Isteničové. Ta je, bohužel, diskvalifikována.
100m
Chystají se rozběhy na 100 metrů žen. Postup vybojuje dvanáct sprinterek na základě svých časů. Nezáleží tedy na umístění, žádné přímé postupy nejsou. Záleží pouze na rychlosti a čase. Karolína Maňasová je nasazena přímo do semifinále, má tedy nyní volno.
Klad
K Benceovi Halászovi se zatím nikdo nepřipojil, žádný další limit nepadl. Blízko k němu je Yann Chaussinand se 77,45 metry. To je vzdálenost, která na postup bude stačit. Velkou naději má i Islanďan Hilmar Jónsson se 76,63 metry. Přes 75 metrů se dostali domácí Jake Norris a Řek Christos Frantzeskakis.
Klad
Patrik Hájek se sice druhým pokusem zlepšil, ale jen o 32 centimetrů na 70,56 metru. Je to zatím až čtrnácté místo. Pokus by chtěl reálně pomýšlet na postup, musel by skončit zhruba do sedmého místa. Házet totiž bude ještě jedna skupina. Hájek letos už předvedl 75,66 metru, umí i za 78 metrů. To by ho za postupem nasměrovalo.
800m mužů, rozběhy
1. Yanis Meziane (FRA) 1:45,10 Q
2. Mohamed Attaoui (ESP) 1:45,26 Q
3. Francesco Pernici (ITA) 1:45,31 Q
4. Filip Ostrowski (POL) 1:45,35 Q
5. Ben Pattison (GBR) 1:45,40 q
6. Corentin le Clezio (FRA) 1:45,43 Q
7. Ryan Clarke (NED) 1:45,74 Q
8. Max Burgin (GBR) 1:45,80 Q
9. Tobias Gronstad (NOR) 1:45,85 q
10. David Barroso (ESP) 1:45,90 q
11. Andreas Kramer (SWE) 1:46,05 Q
12. Alexander Stepanov (GER) 1:46,27 Q
13. Gabriel Tual (FRA) 1:46,33 q
14. Mark English (IRL) 1:46,96 Q
15. Marino Bloudek (CRO) 1:47,23 Q
16. Giovanni Lazzaro (ITA) 1:47,53 Q
---
28. Jakub Dudycha (CZE) 1:48,85
1. Yanis Meziane (FRA) 1:45,10 Q
2. Mohamed Attaoui (ESP) 1:45,26 Q
3. Francesco Pernici (ITA) 1:45,31 Q
4. Filip Ostrowski (POL) 1:45,35 Q
5. Ben Pattison (GBR) 1:45,40 q
6. Corentin le Clezio (FRA) 1:45,43 Q
7. Ryan Clarke (NED) 1:45,74 Q
8. Max Burgin (GBR) 1:45,80 Q
9. Tobias Gronstad (NOR) 1:45,85 q
10. David Barroso (ESP) 1:45,90 q
11. Andreas Kramer (SWE) 1:46,05 Q
12. Alexander Stepanov (GER) 1:46,27 Q
13. Gabriel Tual (FRA) 1:46,33 q
14. Mark English (IRL) 1:46,96 Q
15. Marino Bloudek (CRO) 1:47,23 Q
16. Giovanni Lazzaro (ITA) 1:47,53 Q
---
28. Jakub Dudycha (CZE) 1:48,85
800m
V posledním rozběhu zvítězil Max Burgin z Velké Británie, s ním postupují také Andreas Kramer ze Švédska a Alexander Stepanov z Německa. Na čas se dostal do semifinále Gabriel Tual. Z předchozích běhů se na čas dostali do dalšího kola Ben Pattison z Velké Británie, Tobias Gronstad z Norska a David Barroso ze Švédska.
Vrh koulí žen, kvalifikace
1. Yemisi Mabryová (GER) 19,25 Q
2. Jessica Schilderová (NED) 19,00 Q
3. Auriol Dongmová (POR) 18,76 Q
4. Fanny Roosová (SWE) 18,72 Q
5. Jorinde van Klinkenová (NED) 18,65 Q
6. Jessica Inchudeová (POR) 18,57 Q
7. Axelina Johanssonová (SWE) 18,29 Q
8. Emilia Kangasová (FIN) 18,04 q
9. Nina Ndubuisiová (GER) 17,71 q
10. Alida van Daalenová (NED) 17,68 q
11. Katharina Maischová (GER) 17,64 q
12. Eliana Bandeiraová (POR) 17,62 q
---
15. Katrin Brzyszkowská (CZE) 16,76
19. Martina Mazurová (CZE) 16,12
1. Yemisi Mabryová (GER) 19,25 Q
2. Jessica Schilderová (NED) 19,00 Q
3. Auriol Dongmová (POR) 18,76 Q
4. Fanny Roosová (SWE) 18,72 Q
5. Jorinde van Klinkenová (NED) 18,65 Q
6. Jessica Inchudeová (POR) 18,57 Q
7. Axelina Johanssonová (SWE) 18,29 Q
8. Emilia Kangasová (FIN) 18,04 q
9. Nina Ndubuisiová (GER) 17,71 q
10. Alida van Daalenová (NED) 17,68 q
11. Katharina Maischová (GER) 17,64 q
12. Eliana Bandeiraová (POR) 17,62 q
---
15. Katrin Brzyszkowská (CZE) 16,76
19. Martina Mazurová (CZE) 16,12
Koule
Martina Mazurová svým závěrečným pokusem zapisuje křížek. Její nejlepší pokus tedy měří 16,12 metru a ve finále také startovat nebude. Pro ni ale byly postupové příčky vzdáleny hodně daleko i co se týče osobáku.
Koule
Ve finále naopak nebude chybět Jessica Inchudeová z Portugalska, která posledním pokusem předvedla 18,57 metru a nakonec tedy splnila kvalifikační limit.
Koule
Katrin Brzyszkowská má svou kvalifikaci v Birminghamu za sebou. Do finále se bohužel nepodívá. Posledním pokusem se nezlepšila a předvedla 16,70 metru. Aktuálně je čtrnáctá. Ale postup je poměrně daleko, musela by hodit 17,39 metru. Přestože to umí, dnes se k těmto hodnotám nepřiblížila.
800m
Ve třetím rozběhu se na postupové pozice prodrali Francesco Pernici z Itálie, Corentin le Clezio z Francie a Ryan Clarke z Nizozemska.
Koule
Šestou finalistkou je Nizozemka Jorinde van Klinkenová. Druhým pokusem předvedla 18,65 metru. Už 18,15 z první série byl v podstatě postupový pokus, ale teď už má i limit.
Klad
Svůj první kvalifikační pokus má za sebou kladivář Patrik Hájek. Hodil 70,24 metru, což na postup do finále určitě stačit nebude.
Koule
Katrin Brzyszkowská se ve druhé sérii zlepšila na 16,76 metru a aktuálně drží dvanácté místo. Potřebovala by ještě něco přidat, aby šance na postup byly reálnější. Ale zatím dobrá kvalifikace! Martina Mazurová druhým pokusem předvedla 16,12 metru a je sedmnáctá.
800m
Bohužel, Dudycha závěr vypouštěl. Jestli to bylo kvůli zdravotním obtížím, nebo z frustrace, že přišel o kontakt s čelem. Propadl se na poslední místo a jen doklusával. Postupují Francouz Yanis Meziane, Španěl Mohamed Attaoui a Polák Filip Ostrowski. Dudycha semifinále nepoběží.
800m
To je nepříjemnost! V souboji na ostré lokty byl Dudycha odražen a vypadalo to, že hůře došlápl. Běží dál, ale propadá se pořadím.
800m
Zhruba na pětistovce se Dudycha snaží protlačit kupředu a dostal se na druhé místo!
800m
Dvacetiletý český reprezentant se na seběhu objevil zhruba v polovině pole v kontaktu s vedoucím Polákem Ostrowskim.
800m
Chystá se druhý rozběh s Jakubem Dudychou.
Koule
Začaly druhé pokusy a Portugalka Auriol Dongmová splnila limit výkonem 18,76 metru. Dohromady je tedy v tuto chvíli jistých už pět finalistek.
Koule
Postup mezi koulařkami slaví Němka Yemisi Mabryová, která předvedla 19,25 metru. Dál jde také Fanny Roosová ze Švédska za 18,72 metru.
Klad
V kladivářském sektoru se postupovým hodem prezentoval na úvod Maďar Bence Halász, jenž poslal náčiní do vzdálenosti 79,58 metru! Limit je 78 metrů.
800m
První rozběh si podmanil Ir Mark English časem 1:46,96. Postup do semifinále spolu s ním vybojovali Marino Bloudek z Chorvatska a Ital Giovanni Lazzaro.
Koule
Katrin Brzyszkowská se prezentovala v první sérii výkonem 16,49 metru. To by na postup nestačilo, má ale základ, který se může pokoušet vylepšovat.
Koule
Vstup do kvalifikace má za sebou Martina Mazurová, která ale neposlala kouli tak, jak by si představovala. K tomu zapsala křížek za přešlap.
800m
Na dráze se mezitím chystají rozběhy na 800 metrů mužů. Postupový klíč na této distanci jsou tři nejrychlejší z každého běhu a pak další čtyři s časem. Ve druhém rozběhu se představí český reprezentant Jakub Dudycha, tedy za nějakých osm minut.
Koule
Portugalka Jessica Inchudeová by určitě ve finále scházet neměla, nicméně limit prvním pokusem nepřekonala. Zaostala za ním o tři centimetry. Ale i 18,17 metru by mělo v pohodě stačit.
Koule
Postup si prvním pokusem zajistila také Švédka Axelina Johanssonová, která předvedla 18,29 metru a má velké Q.
Koule
Naprosto s přehledem překonala kvalifikační limit hned prvním pokusem Jessica Schilderová. Nizozemská spolufavoritka ženské koule hodila 19 metrů a může jít zpátky na hotel. Večer ji čeká finále.
V Birminghamu je slunečné počasí a příjemných 18 stupňů. Do akce se hned zkraje chystají české koulařky Katrin Brzyszkowská s Martinou Mazurovou a kladiváři Patrik Hájek a Volodymyr Myslyvčuk (ten až ve druhé skupině od 13:20). Kladiváři mají kvalifikační limit 78 metrů, koulařky 18,20 metru.
Program odstartoval.
Program dopoledního bloku
11:35 Vrh koulí žen, kvalifikace (Brzyszkowská, Mazurová)
11:40 Hod kladivem mužů, kvalifikace (Hájek, Myslyvčuk)
11:45 800m mužů, rozběhy (Dudycha)
12:25 100m žen, rozběhy
12:30 Skok do dálky mužů, kvalifikace (Meindlschmid)
12:55 400m mužů, rozběhy
13:35 400m překážek žen, rozběhy
13:40 Vrh koulí mužů, kvalifikace (Staněk)
11:35 Vrh koulí žen, kvalifikace (Brzyszkowská, Mazurová)
11:40 Hod kladivem mužů, kvalifikace (Hájek, Myslyvčuk)
11:45 800m mužů, rozběhy (Dudycha)
12:25 100m žen, rozběhy
12:30 Skok do dálky mužů, kvalifikace (Meindlschmid)
12:55 400m mužů, rozběhy
13:35 400m překážek žen, rozběhy
13:40 Vrh koulí mužů, kvalifikace (Staněk)
V anglickém Birminghamu dnes startuje mistrovství Evropy v atletice. Programy budou tradičně rozděleny na dopolední (resp. odpolední) a večerní bloky. Dopoledne v drtivé většině nepůjde o medailové boje, ale o kvalifikace a rozběhy. Hned v pondělí dopoledne se do akce dostane sedm českých atletů.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 11:35.