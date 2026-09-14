Titul obhajuje Nitra, medzi favoritov patrí aj Žilina. Liga prilákala späť skúsené mená

Slovenská hokejová extraliga odštartuje v utorok 15. septembra svoj 34. ročník. V pozícii obhajcu doň vstúpia hráči HK Nitra, ktorých čaká v 1. kole domáci súboj so Slovanom Bratislava, nad ktorým zvíťazili vo finálovej sérii predošlej sezóny.
Vzhľadom na stavbu kádra patrí k očakávaným favoritom aj tím zo Žiliny, no prekvapiť môžu viacerí.
Mužstvá odohrajú 54 zápasov základnej časti, medzi ktorými opäť figurujú aj tzv. regionálne kolá.
VIDEO: Zostrih rozhodujúceho zápasu finále z uplynulej sezóny
Tie sú na programe v druhej polovici decembra a tímy sa v nich rozdelia na „východ“ a „západ“.
V západnej časti figurujú Slovan Bratislava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Zvolen a Žilina, vo východnej sú Košice, Prešov, Spišská Nová Ves, Poprad, Liptovský Mikuláš a Michalovce.
Program 1. kola Tipsport ligy
Utorok, 15. septembra:
17:00 HK Poprad - HK Spišská Nová Ves
17:30 HC Košice - HC Prešov
17:30 Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín
17:30 HC ´05 TAM Banská Bystrica - HKM Zvolen
18:00 HK Nitra - HC Slovan Bratislava
18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Michalovce
Prvých šesť tímov po základnej časti si zabezpečí priamu účasť v play off, mužstvá na 7.- 10. mieste nastúpia v kvalifikácii. Jedenásty a dvanásty tím Tipsport ligy sa stretnú s víťazmi semifinálových sérií Slovenskej hokejovej ligy v štvorčlennej baráži, ktorá sa bude hrať rovnakým systémom ako vlani - dvakrát každý s každým.
Kvalifikácia o play ff sa bude hrať tradične na tri víťazné stretnutia, následné série play off na štyri.
Nitrania vlani dosiahli vytúžený titul v ročníku, v ktorom klub oslávil storočnicu organizovaného hokeja v meste.
Zavŕšil ju tretím extraligovým titulom v histórii (predtým 2016, 2024) a napokon dostal právo štartovať aj Lige majstrov ako jediný slovenský zástupca.
V kádri obhajcu titulu nastalo viacero zmien
Medzičasom prišlo k zmene na trénerskom poste, keď Andreja Kmeča nahradil 38-ročný Erik Čaládi. Ten mal za sebou úspešný angažmán v Michalovciach, po ktorom sa napokon vrátil do materského klubu.
Pre Nitranov sa už sezóna začala, keďže v Lige majstrov majú za sebou štyri zápasy, po ktorých majú päť bodov a živia nádej na postup do vyraďovacej fázy.
Hlavní tréneri tímov Tipsport ligy
HK Nitra - Erik Čaládi (SR)
HC Slovan Bratislava - Brad Tapper (Kan.)
HC Košice - Dan Ceman (Kan.)
HK Poprad - Ladislav Čihák (ČR)
Vlci Žilina - Milan Bartovič (SR)
HC 05 Banská Bystrica - Vlastimil Wojnar (ČR)
HK 32 Liptovský Mikuláš - Aleš Totter (ČR)
HK Dukla Michalovce - Jakub Ručkay (SR)
HKM Zvolen - Marek Zadina (ČR)
HK Spišská Nová Ves - Jakub Petr (ČR)
HK Dukla Trenčín - Todd Woodcroft (Kan.)
HC Prešov - Ryan Colville (Kan.)
V kádri obhajcu titulu nastalo viacero zmien. K najzásadnejším patrí odchod produktívneho útočníka Samuela Bučeka k rivalovi do Slovana Bratislava.
Zdolaného finalistu vlaňajšej sezóny opäť povedie Kanaďan Brad Tapper, ktorý má k dispozícii ambiciózny káder.
Žilina bude patriť k najväčším favoritom sezóny
O vysokých cieľoch môžu hovoriť aj v Žiline. Osvedčený tréner Milan Bartovič privítal v kabíne brankára Jaroslava Janusa, produktívnych útočníkov Šimona Petráša, Brenta Harrisa, Mareka Hecla i ďalších hráčov s potenciálom ťahať tím. Aj preto budú "vlci" patriť k najväčším favoritom sezóny.
V HC Košice ostali po bronzovej sezóne verní slovenskej ceste bez zahraničných posíl (s výnimkou dvoch Ukrajincov), ktorá sa im vlani osvedčila.
Dan Ceman je služobne najstarší tréner na striedačke extraligy a Košičania sa budú aj tentoraz spoliehať na tímové poňatie hry.
Výraznou posilou by mal byť útočník Tomáš Jurčo, ktorý vo veku 33 rokov zažije debut v slovenskej extralige.
Poprad angažoval Hudáčeka a zostal Cracknell
O zaujímavý návrat slovenského hráča do extraligy sa postarali aj v Poprade, keď angažovali brankára Júliusa Hudáčeka. V kádri ostalo viacero lídrov z nedávnych sezón vrátane veterána Adama Cracknella.
Tím sa pokúsi o úspešnú sezónu pod vedením českého trénera Ladislava Čiháka, pre ktorého pôjde o prvú skúsenosť so slovenskou extraligou.
VIDEO: Hudáček o príchode do Popradu
Podobne je na tom aj jeho krajan Jakub Petr, ktorý prevzal trénerské kormidlo v Spišskej Novej Vsi. V klube nastali viaceré zmeny, jednou z najzásadnejších bol koniec kariéry kapitána Branislava Rapáča.
V tíme však zotrval ofenzívny líder z minulej sezóny Danick Martel, ktorému by mali sekundovať viacerí noví legionári.
Do kádra Liptákov pribudli zaujímavé mená
Liptovský Mikuláš zažil zaujímavé obdobie medzi sezónami a myslí na vyššie priečky než v nedávnych sezónach.
Po minulom ročníku zotrval tréner Aleš Totter a jeho zverenci zvíťazili vo všetkých šiestich prípravných zápasoch.
VIDEO: Tréner Liptákov Aleš Totter
Do kádra Liptákov pribudli zaujímavé mená ako Michal Chovan, Pavol Funtek, Sena Acolatse, Andrej Golian či produktívny Kanaďan Ryan Chyzowski.
Na vyšších priečkach než v minulej sezóne by sa radi pohybovali aj hráči HKM Zvolen. Klub zažil jednu z najhorších sezón vo svojej histórii a zareagoval na ňu výrazným prievanom v kádri. Trénerského kormidla sa ujal dovtedajší asistent v Banskej Bystrici Marek Zadina.
Do tímu pribudlo niekoľko hráčov, od ktorých sa očakáva pozícia lídrov. Nad všetkými príchodmi vyčnieva obranca Marek Ďaloga, ktorý sa po návrate do Zvolena stal kapitánom tímu.
Woodcrofta čaká výzva v Trenčíne
Trenčianska Dukla hrala v minulej sezóne baráž a niečo také si už v tradičnom klube nechcú zopakovať.
Nová trénerská výzva čaká Todda Woodcrofta, oporou v bránkovisku by mal byť Šimon Latkóczy a o silu ofenzívy by sa mali starať Ryan Spooner, Dominik Lakatoš, Andrej Kudrna - všetko nové tváre v mužstve.
Dukle Michalovce sa vlani vydaril záver sezóny a nebola ďaleko od vyradenia Nitry. Súčasný káder vyzerá na "papieri" podobne ako vlani.
Bude zaujímavé sledovať, či v ňom bude figurovať aj brankár Denis Godla, ktorý sa s Michalovcami v lete pripravoval.
Veľká trénerská výzva čaká Jakuba Ručkaya, keďže doteraz viedol iba tímy z nižšej súťaže. V kádri ostal ofenzívny ťahúň Jake Virtanen, na ktorého sa budú v klube spoliehať aj tentoraz.
Prešov sa chce vyhnúť baráži
Nováčik minulej sezóny HK Prešov si extraligovú príslušnosť obhájil až v baráži. Vyhnúť sa jej bude úloha pre nového trénera Ryana Colvillea, ktorý v uplynulých sezónach pôsobil ako Cemanov asistent v Košiciach.
Skúsenosti prinesú brankár Brandon Maxwell, obrancovia Adam Drgoň i Nerijus Ališauskas a o produktivitu v ofenzíve by sa malo postarať aj viacero legionárov.